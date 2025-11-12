Arquinesia – Der natürliche Duft der Balearen

Jeder Duft erzählt eine Geschichte von Meer, Sonne und geheimen Gärten – ein Hauch von Mallorca für die Sinne.

Mit großer Freude stellen wir Arquinesia vor, eine exklusive Marke für Hautpflege und Parfums mit Sitz auf der wunderschönen Insel Mallorca. Das Unternehmen wurde aus der Leidenschaft für die mediterrane Lebensart und die einzigartigen Aromen der Balearen geboren. Arquinesia vereint in seinen Produkten die Essenz dieser besonderen Region: die salzige Meeresluft, reife Feigen, goldene Sonnenstrahlen und den Duft geheimer Gärten.

Die Philosophie von Arquinesia ist tief verwurzelt in der Idee, authentische Düfte und Pflegeprodukte zu schaffen, die Geschichten erzählen – Geschichten von Reisen, Erinnerungen und Momenten der Ruhe. Dabei steht die handwerkliche Fertigung im Mittelpunkt. Jedes Produkt wird mit Sorgfalt auf Mallorca hergestellt und trägt die Handschrift der Insel: natürlich, hochwertig und mit einem Hauch von Luxus. Das Design ist klar, zeitlos und spiegelt die Verbindung zwischen Handwerk, Natur und Eleganz wider.

Die Welt von Arquinesia gliedert sich in zwei Kollektionen. Die Island Discovery Collection ist eine Hommage an das Leben auf Mallorca. Sie vereint Düfte und Körperpflegeprodukte, die die Seele der Insel einfangen. Die Voyage Collection hingegen lädt zu einer olfaktorischen Reise ein, inspiriert von Emotionen, Orten und Erinnerungen, die den Geist des Reisens verkörpern. Zu den beliebtesten Kreationen gehören „Sea Breeze“, „Secret Garden“ und „Orange“ – Düfte, die die Sinne beleben und den Alltag in ein mediterranes Erlebnis verwandeln.

Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind für Arquinesia selbstverständlich. Das Unternehmen legt großen Wert auf natürliche Inhaltsstoffe, faire Produktion und lokale Handwerkskunst. Jeder Schritt, von der Auswahl der Rohstoffe bis zur Verpackung, wird mit Bedacht gesetzt, um die Schönheit der Natur zu bewahren und gleichzeitig Produkte von höchster Qualität zu schaffen.

Arquinesia steht für Authentizität und Qualität. Die Düfte sind keine industriellen Kompositionen, sondern kunstvolle Erzählungen, inspiriert von der Landschaft, dem Licht und dem Leben der Balearen. Sie fangen das Gefühl eines Spaziergangs am Meer, den Schatten eines Orangenbaums oder die Stille eines versteckten Gartens ein. Mit jedem Produkt möchte Arquinesia einen kleinen Teil des mediterranen Lebensgefühls in die Welt tragen – ob in einem luxuriösen Parfum, einer pflegenden Seife oder einer duftenden Lotion.

In den kommenden Jahren plant Arquinesia, sein Sortiment weiter auszubauen und neue Duftkompositionen zu entwickeln, die das Erlebnis der Marke vertiefen. Auch eine stärkere Präsenz auf dem internationalen Markt ist vorgesehen, um die Geschichte und den Geist der Balearen noch mehr Menschen zugänglich zu machen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ARQUINESIA PERFUMES SL

Herr Urs Leuenberger

Sant Gaietà 6a

07012 Palma

Spanien

fon ..: +34669182549

web ..: https://arquinesia.com/de/

email : customerservice@arquinesia.com

Arquinesia ist eine luxuriöse Duft- und Hautpflegemarke mit Sitz auf der Insel Mallorca. Das Sortiment besteht aus handgefertigten Eau de Parfums, Körperpflegeprodukten und Duftkerzen, die von der mediterranen Lebensart und den einzigartigen Aromen der Balearen inspiriert sind.

Pressekontakt:

ARQUINESIA PERFUMES SL

Herr Urs Leuenberger

Sant Gaietà 6a

07012 Palma

fon ..: +34669182549

web ..: https://arquinesia.com/de/

email : customerservice@arquinesia.com