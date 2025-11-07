Gezielte Körperformung mit Präzision: S-thetic setzt auf SlimLipo-Laser bei High Definition Liposuction

Die Kombination aus klassischer Fettabsaugung und laserassistierter Technik ermöglicht eine besonders exakte Modellierung der Körperkonturen.

Frankfurt: Wenn sich trotz gesunder Ernährung und Sport hartnäckige Fettpolster halten, stoßen viele Menschen an die Grenzen dessen, was sie eigenständig erreichen können. Dennoch muss niemand dauerhaft unzufrieden mit seinem Körper sein. Die ästhetische Medizin bietet hierfür gezielte Lösungen – etwa die sogenannte High Definition Liposuction. Bei S-thetic kommt dabei an mehreren Standorten ein Verfahren zum Einsatz, das klassische Absaugtechnik mit moderner Lasermedizin kombiniert: die SlimLipo-Methode.

Die Besonderheit dieser Technik liegt in der gezielten Bearbeitung von oberflächlichem und tiefem Fettgewebe. Während herkömmliche Fettabsaugungen häufig nur größere Volumina entfernen, erlaubt die SlimLipo-Methode eine präzisere Modellierung einzelner Areale. Der eingesetzte Laser arbeitet mit zwei unterschiedlichen Wellenlängen. Die eine ist für die schonende Verflüssigung des Fettgewebes zuständig, die andere stimuliert gezielt die Hautstraffung. So lassen sich Konturen wie Taille, Bauchmuskeln oder Brust deutlich exakter herausarbeiten – ein Vorteil insbesondere für Patientinnen und Patienten mit sportlicher Figur, die definierte Linien betonen möchten.

Die Behandlung erfolgt unter örtlicher Betäubung oder im Dämmerschlaf. Durch die vorherige Infiltration mit einer speziellen Tumeszenzlösung lässt sich das Gewebe schonend lösen. Das verflüssigte Fett kann im Anschluss über feine Kanülen abgesaugt werden. Die Laserstrahlung wirkt gleichzeitig stimulierend auf die Bindegewebszellen, was eine verbesserte Hautanpassung nach dem Eingriff fördern soll. Die Genesungszeit ist in der Regel kurz, viele Patientinnen und Patienten sind nach wenigen Tagen wieder arbeitsfähig. Auf intensive körperliche Belastung sollte allerdings für einige Wochen verzichtet werden.

Die High Definition Liposuction mit SlimLipo eignet sich vor allem für Personen mit normalem bis leicht erhöhtem Gewicht, die an bestimmten Körperstellen ein harmonischeres Erscheinungsbild anstreben. Voraussetzungen sind eine elastische Haut und ein stabiler allgemeiner Gesundheitszustand. Die Auswahl geeigneter Zonen erfolgt im Rahmen eines ausführlichen ärztlichen Beratungsgesprächs, das auch über Chancen, Grenzen und mögliche Risiken aufklärt. Für Interessierte ist eine Terminvereinbarung über die Website www.s-thetic.de möglich.

S-thetic wurde 2002 von Dr. med. Afschin Fatemi gegründet und zählt heute zu den führenden privaten Anbietern für ästhetische Medizin im deutschsprachigen Raum. Neben klassischer Schönheitschirurgie bietet S-thetic an über 15 Standorten auch spezialisierte medizinische Behandlungen – unter anderem im Bereich der Lipödem-Therapie.



