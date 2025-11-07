Checkliste für den Immobilienverkauf: Diese Unterlagen sollten Sie bereithalten

Verkaufen mit Vertrauen: ECK & OBERG begleitet Dich persönlich, diskret und mit 30 Jahren Erfahrung – von der kostenfreien Wertermittlung bis zum erfolgreichen Abschluss beim Notar.

Wer seine Immobilie verkaufen möchte, steht oft vor einer Vielzahl an organisatorischen Fragen. Ein entscheidender Erfolgsfaktor für einen reibungslosen und zügigen Verkauf ist die Vollständigkeit aller relevanten Unterlagen. Sie schaffen Vertrauen bei Interessenten, beschleunigen den Verkaufsprozess und schützen vor unangenehmen Überraschungen.

Die wichtigsten Dokumente im Überblick

1. Grundbuchauszug:

Der Grundbuchauszug dokumentiert die Eigentumsverhältnisse und gibt Auskunft über eventuelle Belastungen (z.B. Grundschulden oder Wegerechte). Er muss aktuell sein, um Käufern und Notaren Rechtssicherheit zu bieten.

2. Energieausweis:

Der Energieausweis ist gesetzlich vorgeschrieben und informiert über den energetischen Zustand der Immobilie. Er enthält Angaben zum Energieverbrauch oder -bedarf und wird spätestens zur Besichtigung benötigt.

3. Baupläne und Grundrisse:

Aktuelle Baupläne und Grundrisse helfen Interessenten, sich ein genaues Bild von Raumaufteilung und Nutzungsmöglichkeiten zu machen. Sie sind auch Grundlage für Banken und Finanzierer.

4. Wohnflächen- und Nutzflächenberechnung:

Eine exakte Flächenberechnung ist wichtig für die Wertermittlung und Vertragsgestaltung. Sie sollte auf aktuellen Plänen oder amtlichen Unterlagen beruhen.

5. Nachweis über durchgeführte Modernisierungen/Sanierungen:

Rechnungen, Protokolle oder Zertifikate über energetische Sanierungen, neue Fenster, Dämmung oder Heizung erhöhen den Wert und die Attraktivität der Immobilie.

6. Teilungserklärung und Protokolle der Eigentümerversammlung (bei Eigentumswohnungen):

Diese Dokumente geben Aufschluss über Gemeinschaftsregeln, Rücklagen und geplante Maßnahmen – wichtige Informationen für Käufer.

7. Mietverträge (bei vermieteten Objekten):

Sind Mieter im Haus oder in der Wohnung, müssen die laufenden Mietverträge und eventuelle Anpassungen (z.B. Staffelmiete) vorgelegt werden.

Warum vollständige Unterlagen den Verkauf beschleunigen

Fehlende oder fehlerhafte Dokumente sind einer der häufigsten Gründe für Verzögerungen oder sogar das Scheitern von Immobilienverkäufen. Sie führen zu Unsicherheiten bei Käufern, erschweren die Finanzierungszusage der Bank und verzögern den Notartermin. Wer von Anfang an alle Unterlagen griffbereit hat, schafft Transparenz, signalisiert Professionalität und erhöht die Chancen auf einen schnellen, reibungslosen Verkauf zum optimalen Preis.

Unterstützung durch ECK & OBERG: Ihr Service-Plus

Die Zusammenstellung aller Unterlagen kann aufwendig und zeitintensiv sein. ECK & OBERG unterstützt Eigentümer umfassend:

– Beratung, welche Dokumente im individuellen Fall benötigt werden

– Hilfe bei der Beschaffung fehlender Unterlagen (z.B. beim Grundbuchamt oder Bauamt)

– Prüfung auf Vollständigkeit und Korrektheit

– Professionelle Aufbereitung für die Vermarktung und den Notar

Fazit:

Eine vollständige Dokumentation ist der Schlüssel zum erfolgreichen Immobilienverkauf. Mit ECK & OBERG als Partner profitieren Eigentümer nicht nur von Erfahrung und Marktkenntnis, sondern auch von einem Rundum-Service, der den gesamten Verkaufsprozess spürbar erleichtert.

