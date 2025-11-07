Von der Event- zur Workout-Location: Sportkurse jetzt in der Kreszenz? in der Au in München

Einer der schönsten Veranstaltungssäle in der Au in München bekommt nun eine zusätzliche Verwendung:

Ab sofort wird die „Kreszenz? – der Saal“ im Marias Platzl montagsabends ab 17.30 Uhr zum sportlichen Treffpunkt für alle Münchnerinnen und Münchner, die mitten in der Stadt fit in die Woche starten möchten – insbesondere auch für die Sportbegeisterten in der direkten Nachbarschaft. In Kooperation mit dem Münchner Studio Bi PHiT zieht Bewegung in den traditionsreichen Saal ein – mit modernen Intervall- und Kraftkursen in besonderem Ambiente.

Schwitzen in der Au: Cardio, Kraft und Ausdauer

Ab 17:30 Uhr bringt das „Strength Cardio Interval Training“ den Puls nach oben. Das intensive Intervallformat sorgt für maximale Ausdauer, kräftigt den gesamten Körper und pustet den Kopf frei – perfekt, um den Montag mit Power zu starten. Direkt im Anschluss, um 18:45 Uhr, steht mit „Functional Muscle Strength“ das nächste Highlight auf dem Programm: ein Workout, das Kraft, Stabilität und ein starkes Körpergefühl vereint.

Wo: „Kreszenz? – der Saal“ im Marias Platzl, Mariahilfplatz 4, 81541 München

Wann: montags, ab 17.30 Uhr

Alle Kurse sind hier buchbar.

Weitere Informationen über die Platzl Hotels.

