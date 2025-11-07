Neu! Der WhatsApp-Kanal für alle Fans von Ostfrieslandkrimis

Der Klarant Verlag steht seit Jahren für authentische Ostfriesland-Krimiliteratur, humorvoll, spannend und mit viel Lokalkolorit.

Der Klarant Verlag bringt die faszinierende Welt der Ostfrieslandkrimis jetzt direkt aufs Smartphone! Im neuen WhatsApp-Kanal erfahren Leserinnen und Leser alles rund um ihre Lieblingskrimis aus Ostfriesland – von Neuerscheinungen über Hintergrundinfos zu beliebten Ermittlerduos bis hin zu exklusiven Leseproben und Aktionen.

Der Klarant Verlag steht wie kein anderer für authentische Ostfriesland-Literatur, Ostfriesland-Bücher und Bestseller-Ostfrieslandkrimis, die Spannung und norddeutsches Lebensgefühl perfekt vereinen. Zwischen Deichen, Dünen und der rauen Nordsee lösen sympathische Kommissarinnen und schlagfertige Ermittler mysteriöse Fälle voller Atmosphäre, Humor und Lokalkolorit.

Ob Greetsiel, Emden, Aurich, Leer, Borkum, Norderney, Spiekeroog oder Wangerooge – die Krimis des Klarant Verlags führen mitten hinein ins Herz Ostfrieslands. Die Leserinnen und Leser spüren den Wind, riechen das Meer und tauchen ein in die spannenden Geschichten, die diese Region so besonders machen.

Jetzt kostenlos beitreten! Einfach den QR-Code im Beitragsbild scannen und alle Neuigkeiten zu Ostfrieslandkrimis und Ostfriesland-Literatur direkt aufs Handy bekommen.

https://whatsapp.com/channel/0029Vb5qxIIAojYvmJUqzy0A

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de