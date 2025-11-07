Klarant Verlag – die Nr. 1 für Ostfrieslandkrimis!

Der Klarant Verlag – Ihre erste Adresse für Ostfrieslandkrimis.

Der Klarant Verlag steht für spannende Ostfrieslandkrimis mit authentischem Lokalkolorit und norddeutschem Flair. Wussten Sie, dass der Klarant Verlag das größte Angebot an Ostfrieslandkrimis in Deutschland hat? Bereits 35 erfolgreiche Ostfrieslandkrimi-Reihen von beliebten Autorinnen und Autoren sind erschienen – und bieten beste Unterhaltung aus Ostfriesland und von den Ostfriesischen Inseln.

Ob Greetsiel, Aurich, Emden, Carolinensiel, Neuharlingersiel, Norden, Rysum, Leer, Pilsum, Ditzum, Borkum, Spiekeroog, Wangerooge, Juist oder Langeoog – unsere Ostfrieslandkrimis lassen die Leserinnen und Leser mitten in die faszinierende Welt der Nordsee eintauchen.

Typisch für unsere Bestseller-Ostfrieslandkrimis sind das unverwechselbare Lokalkolorit, der trockene ostfriesische Humor, die raue See, das Watt und die sympathischen Kommissarinnen und Kommissare, die mit Herz, Verstand und Schlagfertigkeit ermitteln.

Besonders beliebt ist die Borkum-Reihe „Mona Sander und Enno Moll ermitteln“ von Sina Jorritsma, einer der erfolgreichsten Autorinnen des Genres. Ob als Taschenbuch oder eBook – der Klarant Verlag bietet Spannung pur für alle Fans der Nordseekrimis.

Der Klarant Verlag startet seinen offiziellen WhatsApp-Kanal – ein Muss für alle, die Ostfriesland, Ostfrieslandkrimis und Ostfriesland-Bücher lieben!

Hier erhalten Leserinnen und Leser regelmäßig Neuigkeiten rund um die spannendsten Ostfrieslandkrimi-Reihen, exklusive Einblicke in neue Ostfriesland-Literatur und Informationen zu beliebten Bestseller-Autoren aus Ostfriesland.

Ob mörderische Spannung aus Greetsiel, Emden oder Borkum – der Klarant Verlag steht wie kein anderer für fesselnde Geschichten mit norddeutschem Charme. Jetzt abonnieren, um keine Neuerscheinung mehr zu verpassen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

