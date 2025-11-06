JARXE startet Blockchain-Wohltätigkeitsfonds für transparente Spenden

JARXE startet einen blockchainbasierten Fonds, der transparente Spenden zur Unterstützung von Kindern mit Behinderungen ermöglicht und neue Maßstäbe für technologische Philanthropie setzt.

Mit der zunehmenden Anwendung von Blockchain-Technologie im sozialen Wohltätigkeitsbereich gab die JARXE-Plattform bekannt, ein offenes, transparentes und verifizierbares Spenden-Ökosystem aufzubauen. Das erste Projekt konzentriert sich auf Bildung und Rehabilitation von Kindern mit Behinderungen und erforscht ein nachhaltiges Wohltätigkeitsmodell, das technologisch unterstützt wird

Blockchain befähigt Wohltätigkeit: Jede Spende wird sichtbar

Das größte Problem traditioneller Wohltätigkeitsmodelle liegt im Mangel an Transparenz bei der Mittelverwendung und in der Asymmetrie der Nachverfolgbarkeit von Informationen. Der Wohltätigkeitsfonds von JARXE dokumentiert über die Blockchain jedes Spendenaufkommen sowie dessen Verwendung und ermöglicht eine vollständige Verifizierbarkeit des Prozesses von der Mittelbereitstellung bis zur Projektrealisierung.

Das Fondssystem nutzt Smart Contracts zur automatischen Ausführung von Zuweisungen und Offenlegung. Alle Spendendaten werden verschlüsselt on-chain gespeichert und können jederzeit von der Öffentlichkeit eingesehen werden.

„Transparenz ist kein Schlagwort, sondern eine Verantwortung. Blockchain macht guten Willen überprüfbar und Vertrauen zur grundlegenden Logik der Wohltätigkeit.“ Dieses technische Modell wird zu einem wichtigen Praxisbeispiel für die digitale Transformation des Sektors.

Fokus auf Kinder mit Behinderungen: Inklusive Entwicklung durch Technologie

Im ersten Projekt kooperiert der JARXE-Wohltätigkeitsfonds mit mehreren gemeinnützigen Organisationen, um Kindern mit Behinderungen Bildungs- und Rehabilitationsprogramme, unterstützende Geräte sowie psychologische Betreuung bereitzustellen. Über Smart-Contract-Modelle werden Mittelanträge, -verwendungen und -rückmeldungen der Projektpartner automatisch in Audit-Aufzeichnungen überführt, sodass jede Spende präzise der Zielgruppe zugutekommt.

Darüber hinaus plant die Plattform die Einführung einer „Charity-Tracking“-Funktion, die es Spendern ermöglicht, über Transaktions-Hashes in Echtzeit den Fortschritt und Ergebnisberichte der Spendenmittel einzusehen.

Ethan R. Vale, CEO von JARXE, betonte bei der Auftaktveranstaltung: „Der Wert von Technologie liegt nicht nur darin, das Finanzsystem zu verändern, sondern auch das Leben der Menschen zu verbessern. Wir wollen durch Technologie Wohltätigkeit effizienter und vertrauenswürdiger machen.“ Dies markiert zugleich, dass JARXE soziale Verantwortung in seine langfristige Unternehmensstrategie integriert.

Vertrauen als Sprache der Wohltätigkeit

Mit dem Blockchain-Wohltätigkeitsfonds-Programm bringt die JARXE-Börse eine neue Dimension des Vertrauens in den sozialen Sektor ein.

Dies ist nicht nur eine Erweiterung der technologischen Anwendung, sondern auch eine gelebte Praxis gesellschaftlicher Verantwortung.

Das Ziel des Fonds ist nicht nur das Spenden, sondern die Förderung einer global standardisierten und transparenten Wohltätigkeitsstruktur.

Wie Ethan Vale es formulierte: „Jede Form von Gutwilligkeit verdient es, gesehen zu werden, und jede Spende sollte aufgezeichnet werden.“

JARXE nutzt Technologie als Medium und Vertrauen als Fundament – und bringt die Wohltätigkeit zurück zu ihrem Kern: Transparenz wird zur Sprache der Gutwilligkeit und die Wohltätigkeit der Zukunft wird glaubwürdiger, effizienter und menschlicher.

