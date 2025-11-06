Kundenengagement bei Schüssler Mobility: Auto-Abos für jede Lebenslage

Durch intensives Kundenengagement hat Schüssler Mobility ein attraktives Angebot an Auto-Abos entwickelt, das den vielfältigen Bedürfnissen seiner Zielgruppe gerecht wird. Die Wünsche der Kunden stehen im Mittelpunkt, wodurch maßgeschneiderte Mobilitätslösungen entstehen. Diese Veränderungen im Serviceansatz wurden von den sich verändernden Anforderungen der Kunden beeinflusst.

Schüssler Mobility begeistert mit dem „BMW High-Light-Deal“: 75 Fahrzeuge in nur 19 Tagen vergriffen. Premium-Auto-Abos mit starker Nachfrage und klarer Strategie.

Schüssler Mobility setzt mit limitierten High-Light-Deals neue Maßstäbe im Auto-Abo

Aschaffenburg – Die Schüssler Mobility GmbH meldet einen durchschlagenden Erfolg für ihre Angebot des Monats: In nur 19 Tagen war das „Deal des Monats Oktober“-Kontingent vergriffen. 75 BMW X3 Fahrzeuge waren binnen dieser kurzen Zeit vollständig vermarktet. Damit unterstreicht Schüssler Mobility nicht nur die hohe Nachfrage nach Premium-Auto-Abos, sondern auch die Wirkung von streng limitierten Sonderaktionen.

Angebot Oktober – „BMW High-Light-Deal“ im Detail

Unter Anlehnung an vergleichbare Angebote im Markt hat Schüssler Mobility ein besonders attraktives Auto-Abo-Paket geschnürt:

Fahrzeugtyp: BMW X3

Laufzeit: flexibel (z. B. 12 Monate oder länger)

Monatliche Abo-Rate: nur 399 € inkl. MwSt.

Inklusive Leistungen: Versicherung, Kfz-Steuer, Wartung, Reifen-Service

Kilometerleistung: 10.000 km/Jahr (alternativ 15.000 km gegen Aufpreis)

Bereitstellungskosten: Einmalig 750 € bei Übergabe

Fazit: Ein Premium-SUV im Auto-Abo-Modell zum kompromisslosen Einstiegspreis

Dieses Angebot war strikt limitiert auf 75 Einheiten und nur buchbar im Oktober beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Bereits nach 19 Tagen war das Kontingent ausverkauft – ein deutlicher Beleg dafür, dass Markt und Kunden das Modell von Premium-Fahrzeugen im Abo-Format begeistert annehmen.

„Wir freuen uns sehr über den außerordentlichen Zuspruch“, so Geschäftsführerin Marija Panjkovic. „Mit unseren High-Light-Deals zeigen wir, dass Premium-Mobilität im Abo nicht nur flexibel, sondern auch wirklich attraktiv sein kann.“

Pressekontaktdaten:

Schüßler GmbH

Schönbergweg 19

63741 Aschaffenburg

E-Mail: Maria.Herrhausen@Schuessler-Mobility.com

Web: https://schuessler-mobility.com

Copyright Bild: Schuessler Mobility: Auto-Abo Deal des Monats Oktober 2025

Originalinhalt von Maria Herrhausen, veröffentlicht unter dem Titel „Auto-Abo im Trend: Schuessler Mobility mit Deal des Monats erfolgreich!„, übermittelt durch Prnews24.com