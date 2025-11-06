News suchen
Kundenengagement bei Schüssler Mobility: Auto-Abos für jede Lebenslage

Durch intensives Kundenengagement hat Schüssler Mobility ein attraktives Angebot an Auto-Abos entwickelt, das den vielfältigen Bedürfnissen seiner Zielgruppe gerecht wird. Die Wünsche der Kunden stehen im Mittelpunkt, wodurch maßgeschneiderte Mobilitätslösungen entstehen. Diese Veränderungen im Serviceansatz wurden von den sich verändernden Anforderungen der Kunden beeinflusst.

Schüssler Mobility begeistert mit dem „BMW High-Light-Deal“: 75 Fahrzeuge in nur 19 Tagen vergriffen. Premium-Auto-Abos mit starker Nachfrage und klarer Strategie.

Schüssler Mobility setzt mit limitierten High-Light-Deals neue Maßstäbe im Auto-Abo

Aschaffenburg – Die Schüssler Mobility GmbH meldet einen durchschlagenden Erfolg für ihre Angebot des Monats: In nur 19 Tagen war das „Deal des Monats Oktober“-Kontingent vergriffen. 75 BMW X3 Fahrzeuge waren binnen dieser kurzen Zeit vollständig vermarktet. Damit unterstreicht Schüssler Mobility nicht nur die hohe Nachfrage nach Premium-Auto-Abos, sondern auch die Wirkung von streng limitierten Sonderaktionen.

Angebot Oktober – „BMW High-Light-Deal“ im Detail

Unter Anlehnung an vergleichbare Angebote im Markt hat Schüssler Mobility ein besonders attraktives Auto-Abo-Paket geschnürt:

  • Fahrzeugtyp: BMW X3
  • Laufzeit: flexibel (z. B. 12 Monate oder länger)
  • Monatliche Abo-Rate: nur 399 € inkl. MwSt.
  • Inklusive Leistungen: Versicherung, Kfz-Steuer, Wartung, Reifen-Service
  • Kilometerleistung: 10.000 km/Jahr (alternativ 15.000 km gegen Aufpreis)
  • Bereitstellungskosten: Einmalig 750 € bei Übergabe

Fazit: Ein Premium-SUV im Auto-Abo-Modell zum kompromisslosen Einstiegspreis

Dieses Angebot war strikt limitiert auf 75 Einheiten und nur buchbar im Oktober beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Bereits nach 19 Tagen war das Kontingent ausverkauft – ein deutlicher Beleg dafür, dass Markt und Kunden das Modell von Premium-Fahrzeugen im Abo-Format begeistert annehmen.

„Wir freuen uns sehr über den außerordentlichen Zuspruch“, so Geschäftsführerin Marija Panjkovic. „Mit unseren High-Light-Deals zeigen wir, dass Premium-Mobilität im Abo nicht nur flexibel, sondern auch wirklich attraktiv sein kann.“

Pressekontaktdaten:

Schüßler GmbH
Schönbergweg 19
63741 Aschaffenburg

E-Mail: Maria.Herrhausen@Schuessler-Mobility.com
Web: https://schuessler-mobility.com

Kurzzusammenfassung

Schüssler Mobility aus Aschaffenburg verzeichnet mit dem Oktober-Deal 2025 einen bemerkenswerten Erfolg im Premium-Auto-Abo-Segment. Innerhalb von nur 19 Tagen war das streng limitierte Kontingent von 75 BMW X3 Fahrzeugen vollständig vergeben. Das Unternehmen beweist damit eindrucksvoll, wie stark die Nachfrage nach flexiblen und hochwertigen Auto-Abo-Angeboten ist. Geschäftsführerin Marija Panjkovic sieht in den High-Light-Deals die Zukunft moderner Mobilitätskonzepte.

Copyright Bild: Schuessler Mobility: Auto-Abo Deal des Monats Oktober 2025

 

Originalinhalt von Maria Herrhausen, veröffentlicht unter dem Titel „Auto-Abo im Trend: Schuessler Mobility mit Deal des Monats erfolgreich!„, übermittelt durch Prnews24.com

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

