Zuverlässige Datenträger- und Festplattenentsorgung in Oldenburg mit ProCoReX Europe GmbH

ProCoReX Europe GmbH bietet in Oldenburg sichere Datenträger und Festplatten Entsorgung in Oldenburg sowie zertifizierte Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung in Oldenburg nach 66399.

ProCoReX Europe GmbH gewährleistet in Oldenburg eine professionelle und gesetzeskonforme Datenträger und Festplatten Entsorgung in Oldenburg. Das Unternehmen setzt auf zertifizierte Verfahren gemäß DIN 66399, um höchste Sicherheitsstandards bei der Vernichtung sensibler Daten zu garantieren.

Die zertifizierte Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung in Oldenburg erfolgt unter Einhaltung der DSGVO und den relevanten Sicherheitsstufen H-3 bis H-5, um die Vernichtungssicherheit und den Datenschutz umfassend zu gewährleisten. ProCoReX Europe GmbH dokumentiert alle Prozesse transparent und nachvollziehbar.

Mit einem umfassenden Serviceangebot, das die kostenlose Abholung und fachgerechte Entsorgung von IT-Geräten wie Laptops, Servern und Festplatten umfasst, bietet ProCoReX Europe GmbH in Oldenburg eine nachhaltige und effiziente Lösung für Unternehmen und Organisationen. Dabei steht die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Schutz der Umwelt im Fokus.

Als vertrauenswürdiger Partner unterstützt ProCoReX Europe GmbH Unternehmen in Oldenburg bei der sicheren Datenträger und Festplatten Entsorgung in Oldenburg sowie der zertifizierten Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung in Oldenburg. Die Kombination aus Expertise, zertifizierten Sicherheitsstandards und kundenorientiertem Service macht das Angebot einzigartig.

Für eine individuelle Beratung und ein maßgeschneidertes Angebot steht ProCoReX Europe GmbH in Oldenburg jederzeit zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-oldenburg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-oldenburg/

email : info@procorex.de