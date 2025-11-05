Herausforderung Variabilität? SuperTrak CONVEYANCE(TM) macht flexible Produktionslinien zur Realität

Der Druck, schnell auf neue Produkte und Losgrößen zu reagieren, stellt Maschinenbauer vor große Planungsherausforderungen. SuperTrak CONVEYANCE(TM) eliminiert die Unsicherheit und Komplexität.

Nürnberg, 5.11.2025 – Die moderne Fertigung ist geprägt von ständigen Marktveränderungen und der Forderung nach immer größerer Produktvielfalt. Für Konstrukteure und Integratoren bedeutet dies eine fundamentale Herausforderung in der Planungsphase: Wie entwirft man eine Produktionslinie, die heute effizient ist und auch morgen noch auf neue Varianten und Produkte reagieren kann? Traditionelle, starre Systeme machen diese Planung zu einem riskanten und zeitaufwendigen Unterfangen.

SuperTrak CONVEYANCE(TM) wurde genau dafür entwickelt, diese Komplexität zu beseitigen. Mit seiner einzigartigen, softwaregesteuerten Technologie verwandelt es die Planungsphase von einem Risikofaktor in einen Wettbewerbsvorteil.

Die Lösung: Planungs- und Flexibilitätssicherheit von Anfang an

Anstatt Zeit in die Planung komplexer mechanischer Systeme zu investieren, ermöglicht SuperTrak CONVEYANCE(TM) eine flexible, modulare Denkweise. Die unabhängige Steuerung der Shuttles bietet Lösungen für die typischen Planungsschwierigkeiten:

–> Schnelle Umrüstung, weniger Risiko: Ein Maschinenbauer in der Medizintechnik konnte die Rüstzeit bei Variantenwechseln von mehreren Tagen auf wenige Stunden reduzieren. Dies belegt, dass Linien mit SuperTrak CONVEYANCE(TM) 40-60 % schneller auf neue Produkte umgestellt werden können – ein entscheidender Faktor, um Planungsrisiken zu minimieren und die Marktchancen zu maximieren.

–> Kombinierte Prozesse, weniger Platz: Ein Integrator aus der Automobilzulieferung schaffte es, mehrere Prüf- und Montageprozesse auf einer einzigen Linie zu vereinen. Durch den intelligenten Einsatz von SuperTrak CONVEYANCE(TM) konnte die Anzahl der benötigten Stationen um rund 30 % reduziert werden. Das spart nicht nur wertvollen Platz, sondern vereinfacht auch die gesamte Planung und Integration.

–> Unbegrenzte Variabilität: Die softwarebasierte Konfiguration ermöglicht die gleichzeitige Fertigung unterschiedlicher Produkte oder Losgrößen auf derselben Linie. Dies gibt Planern die Freiheit, für alle erdenklichen Zukunftsszenarien eine Lösung zu entwerfen, ohne sich an starre Abläufe zu binden.

Eugen Goidenko, Director Automation Products, Global, fasst es passend zusammen:

„Unsere Ingenieure merken sofort, dass SuperTrak CONVEYANCE(TM) nicht einfach nur am Reißbrett entworfen wurde. Man spürt, dass es von Menschen konstruiert wurde, die es selbst über viele Jahre im Einsatz genutzt haben. Diese Praxiserfahrung zeigt sich in den vielfältigen Justiermöglichkeiten, den Anpassungseigenschaften für einen schnellen Aufbau und in der enormen Flexibilität des Systems – und genau das macht es für uns als Anwender so wertvoll.“

Mit SuperTrak CONVEYANCE(TM) erhalten Konstrukteure und Planer nicht nur ein Werkzeug, sondern eine strategische Lösung, die ihre Projekte von der ersten Skizze an zukunftsfähig und wirtschaftlich macht.

Innovation live erleben: SuperTrak CONVEYANCE(TM) auf der SPS Messe in Nürnberg

Auch in diesem Jahr erwartet die Fachwelt auf der SPS Messe in Nürnberg wegweisende Neuheiten, die den Nutzen und die Wirtschaftlichkeit der SuperTrak CONVEYANCE(TM)-Technologie weiter unterstreichen.

Besuchen Sie uns am Stand Nr. 121 in Halle 3 und erleben Sie, wie SuperTrak CONVEYANCE(TM) nicht nur technologische Herausforderungen meistert, sondern auch Ihre Projekte revolutioniert.

Über SuperTrak CONVEYANCE(TM)

SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer „Smart Conveyance Technology“ können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.

Über ATS Corporation

Die ATS Corporation ist ein branchenführender Anbieter von Automatisierungslösungen für viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. ATS nutzt sein umfangreiches Wissen und seine globalen Fähigkeiten in den Bereichen kundenspezifische Automatisierung, Wiederholungsautomatisierung, Automatisierungsprodukte und Mehrwertlösungen, einschließlich Pre-Automatisierung und After-Sales-Services, um die anspruchsvollen Fertigungsautomatisierungssysteme und Serviceanforderungen multinationaler Kunden in Märkten wie Biowissenschaften, Transport, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Energie zu erfüllen. ATS wurde 1978 gegründet und beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter in mehr als 65 Produktionsstätten und über 85 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südostasien und Ozeanien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und an der NYSE unter dem Symbol ATS gehandelt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.atsautomation.com.

Kontakt für ein Ticket der SPS-Messe:

Herr Fuat Arslanoglu, Sales Manager, +49 160 96 717 091 oder nutzen Sie alternativ das Reservierungsformular von SUPERTRAK

Keywords: SuperTrak CONVEYANCE(TM), Variabilität, Flexibilität, Produktionslinien, Planung, Engineering, Effizienz, SPS, SPSMesse, Automatisierung, Losgröße 1

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SuperTrak CONVEYANCE(TM)

Herr Fuat Arslanoglu

1 Natura Way 1

N3C 0A4 Cambridge, Ontario

Kanada

fon ..: +49 160 96 717 091

web ..: https://supertrakconveyance.com

email : farslanoglu@supertrakconveyance.com

SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer „Smart Conveyance Technology“ können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.



Pressekontakt:

SuperTrak CONVEYANCE(TM)

Herr Fuat Arslanoglu

1 Natura Way 1

N3C 0A4 Cambridge, Ontario

fon ..: +49 160 96 717 091

web ..: https://supertrakconveyance.com

email : farslanoglu@supertrakconveyance.com