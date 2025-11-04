Dekalog firmy Mennica-Numizmaty

Co sprawia, ze oferta Mennica-Numizmaty jest wyjatkowa? Oto nasze zobowiazania wobec kolekcjonerów i Klientów.

1. Kolekcjonerska wartosc

Wszystkie oferowane przez nas numizmaty maja wyjatkowa wartosc kolekcjonerska i stanowia idealna baze kazdej kolekcji zarówno dla doswiadczonego, jak równiez poczatkujacego kolekcjonera. Numizmaty wykonane sa wykonane z 24-karatowego zlota najwyzszej próby 999/1000, potwierdzonej certyfikatem autentycznosci lub platerowane takim kruszcem.

2. Unikalna oferta

Numizmaty Mennica-Numizmaty to unikalne numizmaty projektowane i wykonywane wylacznie dla naszych Klientów, niedostepne nigdzie indziej. Ich liczba jest z góry okreslona i limitowana. Oferta skierowana na rynek polski to numizmaty zwiazane tematycznie i przedmiotowo z historia swiata, sztuka, geografia, historia Polski oraz religia.

Dzieki miedzynarodowym kontaktom, wieloletniemu doswiadczeniu oraz stalej obecnosci w muzeach i na aukcjach sztuki na calym swiecie Mennica-Numizmaty stale poszerza sie wachlarz przedmiotów kolekcjonerskich oraz ich róznorodnosc od monet przez medale, az po „Blekitna Mauritius“ w zlocie.

3. Gwarancja jakosci

Wszystkie oferowane przez Mennica-Numizmaty przedmioty kolekcjonerskie to najwyzsza jakosc materialów, wykonania i sztuki mincerskiej. W kazdy z etapów ich powstawania zaangazowani sa najlepsi specjalisci, projektanci, mincerzy oraz artysci, np. swiatowej slawy rzezbiarz i medalier, Frantisek Chochola, slynny twórca monety okolicznosciowej 10 DM „Goethe“ a takze pracownicy renomowanej Bawarskiej mennicy z Monachium.

4. Zloto najwyzszej próby

Do produkcji numizmatów Mennica-Numizmaty wykorzystywany jest kruszec najwyzszej próby 999/1000. Oznacza to, ze w wykorzystanym stopie znajduje sie 99,9% czystego zlota, a tylko 0,1% stanowia inne metale. Jest to takze najwyzsza próba zlota uzywana do wyrobu zlotych sztabek i monet inwestycyjnych.

5. Miedzynarodowa gwarancja

Mennica-Numizmaty jest marka szwajcarskiej firmy Eldora World AG, wchodzacej w sklad miedzynarodowej struktury Grupy GÖDE obecnej w wielu krajach: od Turcji, przez Czechy, Polske, Niemcy, Austrie, Francje po USA. Wszystkie produkty Mennica-Numizmaty maja miedzynarodowa gwarancje jakosci uznawana nie tylko w Polsce, ale i na calym swiecie.

Dzialalnosc handlowa Grupy GÖDE obejmuje sprzedaz numizmatów i artykulów kolekcjonerskich pod markami Bayerisches Münzkontor, American Mint, Mennica-Numizmaty, Windsor Mint i HMK-Gruppe oraz sprzedazy zlota i wyrobów jubilerskich pod marka DIEMER.

6. Przejrzysta oferta

Kazdy Klient moze dokonac zakupu zasobów kolekcjonerskich za posrednictwem strony internetowej Mennica-Numizmaty, zamówic z drukowanych katalogów dostarczanych pod wskazany adres lub podczas rozmowy telefonicznej z osobistym opiekunem – doradca klienta centrum sprzedazy Mennica-Numizmaty. W kazdym przypadku przekazywana jest informacja o warunkach zakupu, formie platnosci oraz cenie, dzieki czemu mozna dobrac optymalny harmonogram platnosci.

7. Gwarancja stalej ceny

Kazdy Klient dokonujacy zakupy numizmatów kolekcjonerskich oferty Mennica-Numizmaty ma gwarancje stalej, niezmiennej ceny kolekcji niezaleznie od formy zakupu – pelnej platnosci lub ratalnej. Cena jest znana i stala od dnia zlozenia zamówienia po calkowite rozliczenie platnosci.

8. Prawo do odstapienia

Kazdy Klient, konsument, ma zagwarantowane prawo do odstapienia od zlozonego zamówienia, moze zrezygnowac z zakupu i odstapic od umowy y w ciagu az 60 dni od otrzymania zamówionego produktu, bez podawania przyczyny!

9. Sprzedaz ratalna

Klienci Mennica-Numizmaty moga dokonac platnosci w tradycyjnej, jednorazowej formie lub w gwarantowanym bezpiecznym systemie ratalnym, bez zadnego oprocentowania, oplat operacyjnych czy innych kosztów. W przypadku platnosci ratalnej wartosc zamówienia jest dzielona na równe czesci, a splata nastepuje w umówionym trybie – rata po racie.

10. Wlasne obslugi Klienta

Mennica-Numizmaty realizuje obsluge Klienta przez wlasne Centrum Obslugi Klienta i wspierana instytucja Ambasadora Klienta. Pracownicy Mennicy sa do dyspozycji Klientów, numizmatyka i kolekcjonerów i sluza pomoca w obszarze realizacji zamówien, informacji technicznych, ewentualnych reklamacji czy danych dotyczacych zamówienia. Z Centrum Obslugi Klienta Mennicy Numizmaty mozna skontaktowac sie zarówno poprzez e-mail, jak i telefonicznie – w zaleznosci od preferencji Klientów.

