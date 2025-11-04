Ulm: Ein neues Kapitel in der Musikszene – Radio free FM und popbastion.ulm kündigen Konzertreihe an für 2026

Im Jahr 2026 wird mit der Konzertreihe „Sperrstunde“ eine dynamische neue Phase der Livemusik in Ulm eingeläutet, organisiert von Radio free FM und popbastion.ulm. Diese Reihe bringt nicht nur kreative Konzerte in unkonventionellen Locations, sondern fördert zudem den Austausch zwischen Künstler:innen und Publikum. Hierbei wird auch der Vibe des freien Radios genutzt, um Musik direkt zu übertragen.

Drei Livemusik-Veranstaltungen mit unusual Locations, Radio-Livestream und begleitenden Radiosendungen

Radio free FM Ulm und popbastion.ulm gehen ab Anfang 2026 neue Wege in der lokalen Kulturszene: Das Projekt „Sperrstunde“ wird durch das POPLÄND-Programm „Perspektive Pop 2.0“ gefördert und bringt frische Livemusik direkt auf die Bühne – und ins Radio.

Warum der Name? „Sperrstunde“ ist eine klare, augenzwinkernde Anspielung auf Ulms alltägliches Thema und signalisiert zugleich den Start in eine aufregende Kulturphase.

Highlights der Planung:

Drei Konzerte im Zeitraum Januar bis März 2026

Live-Erlebnis vor Ort, Live-Übertragung auf UKW 102,6 MHz sowie im Webstream unter www.freefm.de Begleitende Radiosendungen mit Interviews, Geschichten und Einblicken in die Musiker:innen-Welt Ungewöhnliche Spielorte wie Späti, Waschsalon oder Gärtnerei für besondere Begegnungen zwischen Menschen, Orten und Musik abseits klassischer Bühnen Ziele: Mit „Sperrstunde“ schafft Radio free FM zusammen mit popbastion.ulm eine innovative Form der lokalen Kulturvermittlung und knüpft zugleich an die Ursprünge des freien Radios in Ulm an, das vor rund 30 Jahren seinen Anfang nahm.

Pressekontakt:

Radio free FM

Manuela Subba

Platzgasse 18

89073 Ulm

Tel: +49 (0) 731 / 938 62 84

E-Mail: Manuela.subba@freefm.de

Web:https://www.freefm.de/

Copyright Bild: freeFM

