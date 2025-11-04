Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Geburtstagsmord auf Norderney“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Eine Geburtstagsfeier auf Norderney endet tödlich: Eine Frau wird in einem Schlauchboot ertränkt. Alte Freundschaften zerbrechen, Geheimnisse tauchen auf – und bald gibt es ein zweites Opfer.

Was als fröhliche Geburtstagsfeier zum 50. beginnt, endet in einem Albtraum: Gaby, die „Barbie“ der alten Clique, wird tot am Strand gefunden – ertränkt in einem Schlauchboot. Als die Kommissare Broder und Straten die alten Freundinnen befragen, kommen düstere Geheimnisse aus der Vergangenheit ans Licht – und der Täter schlägt erneut zu.

Klappentext:

Eine Geburtstagsfeier zum 50. auf Norderney! Genau so hat es Doris Perk geplant, doch der Schein des Glücks trügt. Gaby die gute Freundin der Jubilarin wird tot am Strand der Nordseeinsel aufgefunden. Der Mord ist dabei ebenso perfide wie ungewöhnlich: Sie wurde in einem mit Wasser gefüllten Schlauchboot ertränkt! Die Kommissare der Inselwache, Annika Broder und Nick Straten, beginnen im Umfeld der übrigen Festteilnehmer zu ermitteln. Wer hatte nach so langen Jahren ein Motiv diese Frau, die in ihrer Jugend wegen der langen blonden Haare von ihrer Clique den Namen der Barbie-Puppe bekommen hatte, umzubringen? Sie gehörte in ihrer Jugend einer eng verschworenen Gemeinschaft an, die durch dick und dünn gegangen ist. Gibt es etwa eine alte Sünde, die ihren langen Schatten bis in die Gegenwart wirft? Tatsächlich scheinen zwei weitere Frauen etwas zu verbergen, ein Geheimnis aus der Vergangenheit. Doch bevor die Kommissare dieses lüften können, geschieht ein zweiter Mord …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FZHSD9XV sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077273554.

Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „Die INSEL Wache“:

Dort für Ordnung sorgen, wo andere Menschen Urlaub machen? Dieser Aufgabe widmet sich die blonde Oberkommissarin Annika Broder mit Herz und Verstand. Sie setzt bei der Verbrecherjagd auf Köpfchen, obwohl sie als leidenschaftliche Karatekämpferin Finsterlinge auch waffenlos außer Gefecht setzen kann. Und falls sie doch mal mit ihrem Latein am Ende ist, gibt es da immer noch ihren Vater Dr. Meinhard Broder. Der pensionierte Staatsanwalt hat sich auf der traumhaften Insel zur Ruhe gesetzt und kann seiner Tochter so manchen nützlichen Ratschlag geben. Doch bei der eigentlichen Aufklärung ihrer Kriminalfälle steht Annika ihr Kollege Nick Straten zur Seite. Der hochgewachsene athletische Kommissar mit dem graumelierten Vollbart wäre vermutlich Fußballprofi geworden, wenn er nicht die Polizeilaufbahn eingeschlagen hätte. Er kickt immer noch in seiner Freizeit beim TuS Norderney, wo er so manche wertvolle Information aufschnappt. Außerdem ist er stolzer Besitzer eines Segelboots – bei seinen Touren durch die ostfriesische Inselwelt ist auch Annika manchmal dabei. Die beiden sind eben nicht nur bei der Mörderjagd ein tolles Team!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de