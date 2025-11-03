Lichter, Liebe, Lebkuchen. Stay KooooK macht Lust auf den Advent in der Stadt

München, Leipzig und Bern zeigen sich im schönsten Winterkleid. Und Stay KooooK ist mittendrin.

Dübendorf, Anfang November 2025 – Wenn die Nächte länger werden, der Duft von Zimt und gebrannten Mandeln durch die Straßen zieht und Schneeflocken im Schein der Laternen tanzen, verwandelt sich Europa in ein funkelndes Wintermärchen. Es ist die Zeit, in der Herzen wärmer schlagen, in der man Kindheitserinnerungen aufleben lässt und zwischen Glühwein, Musik und Lichterglanz wieder an das Wunder glaubt. Wer diese Magie spüren möchte, braucht nicht immer einen Schlitten, sondern nur die richtige Stadt. München, Leipzig und Bern zählen sicherlich zu den schönsten Weihnachtsstädten Europas. Und mitten in ihrem festlichen Zauber warten die Häuser von Stay KooooK – als modernes Zuhause für alle, die zwischen Lichterglanz und Lebkuchenduft ankommen möchten.

München. Die bayerische Landeshauptstadt präsentiert sich winterlich, weltoffen und wunderbar wandelbar.

Ob Kunsthandwerk im Englischen Garten, Glühwein unter Kastanienbäumen im Winterdorf oder skandinavische Stimmung am Weihnachtsmarkt Schwabing, München zeigt im Advent viele Gesichter. Über die ganze Stadt verteilt finden Besucherinnen und Besucher unzählige Weihnachtsmärkte, jeder mit eigenem Charme: mal traditionell, mal international, mal boho-urban. Vom Stay KooooK Munich City, gelegen zwischen Hauptbahnhof und Stachus, sind sie alle nur einen Spaziergang oder eine kurze Tramfahrt entfernt. Ideal für alle, die zwischen Design, Wohlgefühl und bayerischer Gemütlichkeit ihre eigene Weihnachtsgeschichte schreiben möchten.

Leipzig. Märchenhafte Gassen und Musik von Bach, Schumann und Mendelssohn in der Luft.

In Leipzig wird der Advent zum Klang: aus den Fenstern des Gewandhauses strömt festliche Musik, vor der Nikolaikirche spielen die Posaunen, und auf dem historischen Marktplatz singen Kinderchöre ihre Weihnachtslieder. Zwischen barocken Fassaden, funkelnden Lichtern und dem Duft von gebrannten Mandeln schwingt immer auch die Erinnerung an große Meister wie Johann Sebastian Bach, Robert Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy, sie alle prägten den einzigartigen Klang dieser Stadt. Rund 300 festlich geschmückte Stände, handgefertigte Geschenke und sächsische Spezialitäten verleihen dem Leipziger Weihnachtsmarkt eine unverwechselbare Atmosphäre. Das Stay KooooK Leipzig City liegt mittendrin, dort, wo sich Geschichte, Kultur und Lebensfreude begegnen. Nach einem Bummel durch die Altstadt oder einem Besuch des mittelalterlichen Marktes lädt das moderne Haus zum Ankommen, Durchatmen und Genießen ein, ganz so, wie man es sich in der stillen Zeit des Jahres wünscht.

Bern. Wo Sterne heller leuchten und Zeit langsamer vergeht.

Die Bundesstadt der Schweiz ist im Advent wie ein Märchen aus Licht und Schnee. In den Gassen der UNESCO-geschützten Altstadt reihen sich liebevoll dekorierte Stände aneinander, Handwerker zeigen ihre Kunst, und der Sternenmarkt an der Kleinen Schanze glitzert wie ein funkelnder Teppich. Der Duft von Raclette, Glühwein und Zimt mischt sich mit Geschichten, die die Stadt seit Jahrhunderten erzählt. Ob im Stay KooooK Bern City mitten im Geschehen oder im modernen Stay KooooK Bern Wankdorf mit Weitblick und Ruhe, hier verbindet sich Schweizer Charme mit dem Gefühl, angekommen zu sein.

Stay KooooK: So wohnt der Advent von heute

Stay KooooK ist mehr als ein Hotel, es ist ein Gefühl. Ein Ort für alle, die unterwegs sind und sich trotzdem zuhause fühlen möchten. Für alle, die Design lieben, aber noch mehr die kleinen, echten Momente: einen heißen Tee am Fenster, während draußen die Lichter glitzern. Ein Lächeln im Flur. Die Stille, wenn der Schnee fällt. Mit seinem durchdachten Design, der smarten Funktionalität und den gemütlichen Rückzugsorten verbindet Stay KooooK das Beste aus beiden Welten: die Freiheit des Reisens und die Geborgenheit eines Zuhauses. Hier ist alles so eingerichtet, dass man bleiben möchte und gleichzeitig Lust bekommt, die Stadt vor der Tür zu entdecken. Gerade in der Adventszeit sind die Häuser in München, Leipzig und Bern perfekte Begleiter: für Freundinnen auf weihnachtlicher Entdeckungstour, Paare im Lichterrausch oder Soloreisende, die das Fest einfach mit sich selbst feiern möchten, mit Kerzenschein, Kuscheldecke und einem Hauch von Zauber.

Weitere Informationen und Buchungen unter staykooook.com.

Über die Marke Stay KooooK

Stay KooooK ist eine Eigenmarke der SV Hotel, einer Tochtergesellschaft der SV Group. Entwickelt wurde das Konzept für die wachsende Zielgruppe moderner Longstay-Gäste – Menschen, die für Wochen oder Monate unterwegs sind und dabei Wert auf Komfort, Flexibilität und Individualität legen. Stay KooooK bietet das Beste aus vier modernen Übernachtungsformen: Gastgebertum und Authentizität von Airbnb, die starke Community der Hostels, Sicherheit und Professionalität wie im Hotel sowie die intelligente Raumnutzung von Microliving. Im Zentrum steht das mehrfach preisgekrönte Raumkonzept mit dem eigens entwickelten, beweglichen Möbelelement The Slide, das die Studios im Handumdrehen vom Wohn- in einen Schlaf- oder Arbeitsbereich verwandelt. Alle administrativen Abläufe – von der Buchung bis zur Türöffnung – erfolgen bequem über die Web-App LikeMagic, die auch anderen Hospitality-Marken zur Verfügung steht. So verbindet Stay KooooK smarte Technologie mit echtem Gastgebertum und schafft eine neue Art des modernen Reisens: persönlich, digital und selbstbestimmt. Aktuell ist Stay KooooK an zentralen Standorten in Bern Wankdorf, Bern City, Genf City, Leipzig und München vertreten. Weitere Häuser entstehen in Hamburg, Bremen, Mannheim und Dortmund.

