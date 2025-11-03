Wenn die Temperaturen fallen: Kältezeit ist Entscheidungszeit

Der Schweizer Keynote Speaker Lorenz Wenger beschreibt in diesem Presseartikel, warum gerade in kalten Jahreszeiten Entscheidungen getroffen werden müssen und wo man den Mut dazu herbekommt.

Wenn draußen die Temperaturen sinken und die Winterzeit beginnt, spüren wir die Kälte nicht nur auf der Haut. Denn aktuell macht sich auch im gesellschaftlichen Klima trotz hitziger Debatten eine Kälte breit, die gerade jetzt mutige Entscheidungen fordert, wenn wir unser zukünftiges Miteinander nicht aufs Spiel setzen wollen. Genau hier setzt der Schweizer Redner und Keynote Speaker Lorenz Wenger an, indem er sagt: „Mut ist kein Zufall: Mut ist eine Entscheidung!“

Kommunikationsexperte Lorenz Wenger spricht als inspirierender Redner davon, was er lebt und erlebt. Als Tauchlehrer, Referent und Coach begleitet er Einzelpersonen und ganze Unternehmen auf ihrem Weg, mutige und zukunftsgerichtete Entscheidungen umzusetzen. Als leidenschaftlicher Eisschwimmer wiederum sucht er regelmäßig den Sprung ins kalte Wasser – ganz bewusst und mit voller Entschlossenheit. Was bei vielen schon allein bei der Vorstellung ein Frösteln auslöst, nutzt er als Sinnbild auf der Vortragsbühne. So zeigt er unter anderem in seiner Keynote „Mut ist kein Zufall: Mut ist eine Entscheidung!“, warum wir Mut nicht dem Zufall überlassen sollten. „Mut ist nichts, was einfach passiert“, sagt Redner Lorenz Wenger, „Mut entsteht, wenn wir uns entscheiden.“

In seiner Keynote verknüpft Wenger persönliche Erlebnisse mit klaren Impulsen für das tägliche Leben. Er spricht über Angst, über Zweifel und über den entscheidenden Moment, in dem wir entscheiden können, ob wir stillstehen oder springen. Seine Mut-Formel für den Weg aus der kuschelig-warmen Komfortzone: Wer sich bewusst entscheidet, die eigene Angst anzunehmen und trotzdem zu handeln, erlebt, dass Veränderung möglich ist – beruflich wie privat. Auch wenn wir uns dafür kurz der Kälte aussetzen müssen, belohnt das Leben unseren Wagemut mit der Wärme des Weiterkommens.

Gerade jetzt, wo viele Menschen die Kälte der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen spüren, ist diese Botschaft aktueller denn je. Der faszinierende Redner und Schweizer Keynote Speaker Lorenz Wenger zeigt, dass wir der wachsenden Distanz und Unsicherheit nicht hilflos ausgeliefert sind. Stattdessen können wir – jeder Einzelne von uns – entscheiden, Haltung zu zeigen und mutig zu bleiben. In seiner Keynote führt Wenger eindrucksvoll vor Augen, wie aus Angst Antrieb und aus Stillstand Bewegung werden kann. Er macht deutlich, dass Entscheidungen nicht von äußeren Umständen abhängen, sondern von der inneren Haltung. Als erfahrener Redner inspiriert er sein Publikum dazu, das eigene Denken zu verändern und Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst, für andere und für die Gesellschaft.

Lorenz Wenger steht für Authentizität, Begeisterung und Tiefgang. Er verkörpert, was er sagt: den bewussten Sprung ins kalte Wasser. Seine Keynote erinnert daran, dass Mut trainierbar ist und dass jeder von uns die Wahl hat, nicht zu verharren, sondern zu handeln. Wenn die Tage kürzer und die Temperaturen kälter werden, wird die Botschaft von Lorenz Wenger besonders greifbar. Denn in einer Zeit, in der äußere und innere Kälte zunimmt, brauchen wir Menschen, die Wärme ausstrahlen – durch Haltung, Tatkraft und den bewussten Entschluss, mutig zu sein.

