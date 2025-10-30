25 Jahre Tintenmarkt: Vom Online-Pionier zur Jubiläumsaktion

25 Jahre Tintenmarkt – Zum Jubiläum startet der Wormser Online-Pionier eine attraktive Aktion für seine Kunden.

Worms, 30. Oktober 2025

25 Jahre Tintenmarkt – eine Erfolgsgeschichte

Vor 25 Jahren startete die EDV Systeme Worms GmbH mit tintenmarkt.de als einer der ersten Online-Shops für Druckerzubehör in Deutschland. Was 2000 als spezialisierter Anbieter für Druckerpatronen begann, ist heute ein etablierter Partner für Privatkunden, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.

Jubiläumsaktion für Kunden in Deutschland

Zum Jubiläum bedankt sich Tintenmarkt bei seinen Kunden mit einer bundesweiten Aktion: Vom 1. November bis 31. Dezember 2025 nehmen alle Bestellungen ab 20 EUR automatisch am großen Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von über 2.000 Euro.

Gewinne im Überblick

– Samsung Galaxy S25

– Brother MFC-J5955DW Multifunktionsgerät

– HP LaserJet M209dwe

– 4.-10. Preis: Erneute Zustellung der jeweils letzten Bestellung

Zusätzlich erhalten alle Kunden ab 50 EUR Bestellwert eine kostenlose Beigabe.

Dank an langjährige Kunden

„Seit der Gründung haben wir uns immer an den Bedürfnissen unserer Kunden orientiert. Auch nach 25 Jahren bleibt unser Ziel, die Beschaffung von Druckerzubehör so einfach und zuverlässig wie möglich zu gestalten“, sagt Frau Ziegler, Geschäftsführerin der EDV Systeme Worms GmbH, die den Onlineshop Tintenmarkt führt.

Weitere Informationen zur Jubiläumsaktion: tintenmarkt.de/25jahre

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EDV Systeme Worms GmbH

Frau Elisa-Sophie Ziegler

Brückenstraße 2

67551 Worms

Deutschland

fon ..: +49(0)6241-2682-7

web ..: https://www.tintenmarkt.de

email : md@tintenmarkt.de

Die EDV Systeme Worms GmbH betreibt seit 2000 den Online-Shop tintenmarkt.de und zählt damit zu den Pionieren des deutschen Onlinehandels für Druckerzubehör. Was als spezialisierter Anbieter für Druckerpatronen begann, hat sich zu einem etablierten Fachhändler für Druckerzubehör und Bürobedarf entwickelt.

Heute bietet Tintenmarkt ein breites Sortiment: Originalprodukte wie Toner, Druckerpatronen und Bildtrommeln führender Markenhersteller, wiederaufbereitete Alternativen inklusive der Eigenmarke „Tintenmarkt“, Nachfülltinten, Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie Büro- und Schulbedarf. Zum Kundenkreis gehören Privatkunden ebenso wie Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen.

Im Mittelpunkt stehen verlässlicher Service, schneller Versand und kundennahe Beratung. Mit langjähriger Erfahrung und kontinuierlicher Weiterentwicklung ist Tintenmarkt ein kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um Druckerzubehör und Bürobedarf.

—

Hinweis: Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

EDV Systeme Worms GmbH

Frau Elisa-Sophie Ziegler

Brückenstraße 2

67551 Worms

fon ..: +49(0)6241-2682-7

web ..: https://www.tintenmarkt.de

email : md@tintenmarkt.de