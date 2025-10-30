Forever Living Products: Das 4-Tage-Body-Balancing-Programm DX4(TM) ist zurück – jetzt wieder erhältlich!

DX4(TM) kombiniert hochwertige Aloe-Vera-Produkte mit sechs innovativen Nahrungsergänzungsmitteln, einem begleitenden Ernährungsplan und gezielten Mindset-Übungen.

_München, 30. Oktober 2025 – _Mehr Energie, mehr Balance, mehr Bewusstsein: Das erfolgreiche 4-Tage-Wellness-Programm DX4(TM) von Forever Living Products ist ab sofort wieder verfügbar. Das Programm bringt Körper und Geist in Einklang. Es hilft, schlechte Gewohnheiten abzulegen und fördert positives Denken – für einen vitalen Neustart und mehr Energie im Alltag.

Ganzheitliches Body-Balancing mit Aloe Vera

DX4(TM) kombiniert hochwertige Aloe-Vera-Produkte mit sechs innovativen Nahrungsergänzungsmitteln, einem begleitenden Ernährungsplan und gezielten Mindset-Übungen. Ziel ist es, Körper und Geist zu stärken, das Wohlbefinden zu steigern und gesunde Routinen zu fördern. Ergänzt wird das Programm durch ein digitales Booklet mit einem Ernährungs-Guide und inspirierenden Clean-Eating-Rezepten.

„Viele Menschen wünschen sich heute Programme, die ganzheitlich wirken – sie wollen sich nicht nur fitter fühlen, sondern auch mental gestärkt und ausgeglichen in den Alltag starten“, sagt Tim Schwander, Director Sales Forever Living Products DACH. „Genau dafür wurde DX4(TM) entwickelt: Es vereint hochwertige Inhaltsstoffe, durchdachte Routinen und mentale Impulse zu einem stimmigen Konzept, das Körper und Geist in Balance bringt.“

Das DX4(TM)-System im Überblick:

_Forever Therm Plus(TM)_ – Presslinge mit grünem Tee, Guarana, grünem Kaffee, Safran sowie Vitamin B12 und C für Energie und weniger Müdigkeit.

_Forever DuoPure(TM)_ – Presslinge mit Cholin zur Unterstützung einer normalen Leberfunktion.

_Forever Multi Fizz(TM)_ – spritzige Brausetabletten mit Wassermelonengeschmack und den Vitaminen B, C und E.

_Forever Aloe Vera Gel(TM)_ – reines inneres Gel der Aloe Vera mit Vitamin C für ein normales Immunsystem.

_Forever LemonBlast(TM)_ – Sticks mit löslichen Ballaststoffen und Magnesium zur Unterstützung des Elektrolytgleichgewichts.

_Forever Sensatiable(TM)_ – ballaststoffreiche Presslinge mit Honig und Glucomannan zur Unterstützung einer bewussten Ernährung.

_Forever Plant Protein(TM)_ – pflanzliches Proteinshakepulver aus Erbse und Kürbis mit feiner Vanillenote zur Unterstützung von Muskeln und Knochen.

DX4(TM) – auch ideal im Duo

In Kombination mit C9(TM), dem 9-Tage-Body-Shape-Programm von Forever Living Products, entsteht in nur 13 Tagen ein wirkungsvolles Duo für Reinigung, Balance und Aktivierung – ideal für alle, die gesunde Routinen langfristig etablieren möchten.

Das 4-Tage-Wellness-Programm DX4(TM) ist erhältlich unter www.foreverliving.com.

Forever Living Products wurde 1978 von Rex Maughan gegründet und konnte sich als Weltmarktführer für Aloe-Vera-Produkte etablieren. Das Familienunternehmen kontrolliert den gesamten Wertschöpfungsprozess – vom Anbau der Pflanzen über die Fertigung der Produkte bis zum Versand. Unabhängige Tests, Gütesiegel und Bewertungen bestätigen, dass Forever Living Products bei der Produktion auf höchste Qualität und Sorgfalt besteht. So erhielten die Produkte als erste das Siegel des International Aloe Science Councils. Auf einer Fläche von über 3000 Hektar in Texas und in der Dominikanischen Republik werden ca. 40 Millionen Aloe Vera Pflanzen angebaut. Die breite Produktpalette umfasst Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Gesichts- und Körperpflegeprodukte sowie Gewichtsmanagementprogramme.



