Cosmo5: Globale Marketinggruppe kommt mit Klickkonzept als AI-First-Partner in den DACH-Markt

Aus Labelium wird Cosmo5: Die Marketinggruppe vereint im Zuge eines globalen Rebrandings über 1.300 Expert:innen in 18 Ländern unter einer gemeinsamen Marke.

FRANKFURT, 30. Oktober 2025 – Mit dem globalen Launch von Cosmo5 startet eine neue globale Marketinggruppe mit Hauptsitz in Frankreich. Die Gruppe, hervorgegangen aus der Labelium Group (gegründet 2001), führt weltweit 23 Unternehmen mit unterschiedlicher Fach- und Branchenexpertise unter einer gemeinsamen Marke zusammen. Damit vereint Cosmo5 künftig über 1.300 Expert:innen in 18 Ländern auf vier Kontinenten und eine gemeinsame Vision: „Future-First Marketing for the New Era of Intelligence.“

Mit einem Jahresumsatz von über 150 Millionen Euro und einem jährlich verwalteten Mediabudget von fast 2 Milliarden Euro verfolgt Cosmo5 eine Wachstumsstrategie, die interne Entwicklung und gezielte Akquisitionen verbindet und so ein kontinuierliches Wachstum von 10 bis 15 Prozent pro Jahr ermöglicht.

Zu den Kunden zählen internationale Marken wie LEGO, LG, L’Oréal, Meta, Michelin und Warner Bros. Ziel ist es, AI-getriebene Markenkommunikation und Omni-Channel-Marketing-Intelligence entlang von fünf Kompetenzfeldern zu verbinden:

– Media: Präzises Wachstum über Paid-, Earned- und Owned-Kanäle (Search, Social, Retail Media, Programmatic).

– Commerce: Nahtlose Einkaufserlebnisse über digitale und physische Touchpoints.

– Creative: Kulturell relevante, mutige Ideen, die Marken differenzieren.

– Data: Echtzeitdaten und Erkenntnisse für personalisierte Kundenerlebnisse.

– Technology: Digitale Infrastrukturen, die Geschwindigkeit, Skalierung und Innovation ermöglichen.

„Wir erleben gerade eine Phase, in der Künstliche Intelligenz, Daten und Medienkonvergenz die Art verändern, wie Menschen Marken entdecken, erleben und mit ihnen interagieren“, sagt Fabian Ulitzka, CEO Klickkonzept und Managing Director Cosmo5 DACH. „Unternehmen müssen ihre Markenkommunikation neu denken, in einem Umfeld, das von wirtschaftlicher Unsicherheit, technologischem Wandel und veränderten Konsumgewohnheiten geprägt ist. Unser Ziel ist es, ihnen Orientierung zu geben und sie dabei zu unterstützen, auf Basis von Daten fundierte Entscheidungen zu treffen.“

Vor diesem Hintergrund setzt Cosmo5 auf enge Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe, um den Austausch von Wissen, Ressourcen und Erfahrungen zu fördern.

Klickkonzept: Lokale Stärke trifft globale Intelligenz

Im Zuge des globalen Rebrandings wird auch Klickkonzept, bislang Teil der Labelium Group, unter der gemeinsamen Marke Cosmo5 vereint. Die Frankfurter Agentur mit rund 50 Mitarbeiter:innen betreut seit dreizehn Jahren Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu den Kunden zählen Marken wie Alpha Industries & Selgros, B.Braun und Sephora.

Klickkonzept setzt auf einen AI-first-Ansatz im Online-Performance-Marketing, der mittelständische Unternehmen befähigen soll, die Potenziale Künstlicher Intelligenz zu nutzen, um schneller zu lernen, klüger zu entscheiden und kreativer zu handeln. Dafür kombiniert die Agentur strategische Beratung und datenbasierte Intelligenz in einem 360°-Modell von Performance Marketing, SEO/GEO und Content-Strategie über E-Commerce-Optimierung und Data Intelligence bis hin zu Technologieintegration und Schulungsprogrammen.

Fabian Ulitzka: „Der Wandel durch Künstliche Intelligenz betrifft jede Branche und verschiebt die Grenze dessen, was menschliche Leistungsfähigkeit allein erreichen kann. KI ist ein Katalysator zur Entfaltung menschlichen Potenzials. Aber gerade im Mittelstand fehlen oft Ressourcen und Orientierung. Unsere Aufgabe ist es, Limitierungen zu lösen und diese Potenziale nutzbar zu machen: mit AI-first Mindset und dem Mut, Veränderung als Chance zu begreifen. Durch Cosmo5 können Wissen und Ressourcen hierfür einfacher geteilt undinternationale Teams schneller und flexibler gebildet werden. So lassen sich Projekte für unsere Kund:innen effizienter und mit direktem Zugriff auf globale Expertise umsetzen.“

Über Cosmo5

Cosmo5 ist eine internationale Omni-Channel-Marketing-Intelligence-Gruppe mit 1.300 Expert:innen in 18 Ländern auf vier Kontinenten. Gegründet 2001 als Labelium Group, vereint Cosmo5 heute weltweit 23 Unternehmen unter einer gemeinsamen Marke. Mit einem Jahresumsatz von über 150 Millionen Euro und einem verwalteten Mediabudget von rund 2 Milliarden Euro pro Jahr verbindet die Gruppe globale Reichweite mit lokaler Expertise. Mit einem integrierten Ansatz aus Media, Commerce, Creative, Data und Technology unterstützt Cosmo5 Marken wie Meta, LEGO und L’Oréal weltweit dabei, Wachstum, Relevanz und Wirkung im Zeitalter der Intelligenz zu schaffen. Die Gruppe gehört laut Ecovadis zu den zwei Prozent der nachhaltigsten Unternehmen seiner Branche weltweit.

Über Klickkonzept

Klickkonzept ist eine führende Digitalagentur für den deutschen Mittelstand mit Standorten in Frankfurt und Wien. Als Teil der Cosmo5-Gruppe bietet Klickkonzept einen AI- & Data-first Full-Service-Ansatz über alle Kanäle hinweg – von Performance Marketing über Data-Analytics bis hin zu Technologieintegration – und verbindet regionale Nähe mit globaler Innovationskraft. Zu den Kunden der Agentur zählen unter anderem AlphaIndustries & Selgros, B. Braun und Sephora.

