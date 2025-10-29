Sunwave schickt Solourlauber auf Europas schneesicherste Pisten

Alleinurlauber, die nach schneesicheren Abfahrten suchen, sind bei Sunwave richtig: Der Veranstalter organisiert Gruppenreisen zu den bedeutendsten Skigebieten Europas.

bfs – Der Hamburger Spezial-Veranstalter Sunwave organisiert bereits seit fast 40 Jahren Gruppenreisen für Alleinurlauber und bringt in diesem Segment gleich mehrere Alleinstellungsmerkmale mit sich. Denn sämtliche Reisen von Sunwave werden nicht nur von erfahrenen Guides vor Ort betreut, die ihre Reisegruppen zu Highlights und Geheimtipps der jeweiligen Region führen, sondern verzichten auch gänzlich auf Verkupplungsspiele. Hauptaugenmerk aller Sunwave-Reisen ist, eine gute Zeit mit Gleichgesinnten zu verbringen und mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Genau das ergibt sich auf Skireisen praktisch von selbst – ein gemeinsames Hobby oder zumindest der Wille, etwas Neues auszuprobieren, sorgt direkt für eine Grundsympathie. Mehr noch: Gemeinsame Interessen sind echte „Eisbrecher“, sodass in der Gruppe niemand das Gefühl bekommt, er könne nicht „mitreden“. Es ist also wenig verwunderlich, dass die Nachfrage nach Single-Skireisen ungebrochen hoch bleibt. Dabei legt Sunwave bei der Wahl seiner Ziele zusätzlich ein besonderes Augenmerk auf Schneesicherheit – auf die kann man insbesondere im Frühjahr zählen.

Von Saas Fee bis zum Hintertuxer Gletscher

Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung hat Sunwave hervorragende Kontakte zu Pisten-nahen Hotels. Eine echte Highlight-Reise führt nach Saas Fee – eines der drei höchstgelegenen Skigebiete der Schweiz, das auf rund 100 Pistenkilometern sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen viele Möglichkeiten bietet, sich auszuprobieren. Dabei dürfen Singles, die bei Sunwave buchen, weit mehr als „nur“ den Skisport erwarten: An den Abenden wird beispielsweise in geselliger Runde Feuerzangenbowle geschlürft oder eine Fackelabfahrt veranstaltet (7 Tage, ab 1.066,- Euro pro Person). In Österreich ist es hingegen der Hintertuxer Gletscher, der sich besonders für Ski-Gruppenreisen eignet. Er gilt als Ganzjahres-Skigebiet und verfügt über eine rund 800 Hektar große Winderwunderlandschaft, in der auch nach dem Skifahren noch einiges los ist – denn was ist eine Single-Skireise ohne eine echte Aprés-Ski-Gaudi? Wer sich nachts noch einmal sportlich betätigen will, schließt sich derweil einer Rodelpartie auf einer beleuchteten Naturrodelbahn an (7 Tage, ab 555,- Euro pro Person). Italienischen Flair genießt man in Val di Fassa im Herzen der Dolomiten: Hier gilt es unter Führung des Guides unter anderem, die berühmte „Sella Ronda“ zu absolvieren – eine Skirundtour um das Sellamassiv in Südtirol, Trentino und Veneto. In urigen Hütten oder auf den Sonnenterassen der Bars werden die ereignisreichen Tage in gemütlicher Runde beendet (7 Tage, ab 955,- Euro pro Person).

Skikurse sind in allen Reisen integriert

Viele der Reisen finden nicht nur im Frühjahr, sondern auch während des Jahreswechsels statt – und natürlich feiert man Silvester auch in den Skigebieten ausgiebig. Wer sich generell fürs Skifahren interessiert, damit bisher aber nur wenige Berührungspunkte hatte, ist bei den Reisen ebenfalls gut aufgehoben. Denn in jede Tour ist ein Skikurs integriert, der sich am jeweiligen Vorwissen der einzelnen Teilnehmer orientiert. So besteht nicht die Gefahr, dass man am Ende abgehängt wird. Außerdem setzt Sunwave stets auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis und veranstaltet seine Reisen in bestimmten Altersgruppen – all das sind ideale Rahmenbedingungen für ein zwangloses Kennelernen und eine gute gemeinsame Zeit. Wer doch mal Raum für sich braucht, zieht sich einfach in sein Hotelzimmer zurück. Oftmals sind Doppelzimmer zur Alleinnutzung zusätzlich buchbar, bei manchen Reisen sogar fester Bestandteil – eine weitere Besonderheit, die den Reiseveranstalter auszeichnet. Buchungsmöglichkeiten und weitere Informationen finden sich unter www.sunwave.de.

Bilder: Sunwave.de

