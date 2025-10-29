Jeune Premier stellt die neue „Little Legends“ Kollektion für 2026 vor: Ergonomisch & legendär

Die für ihre „Ergomaxx“ Schulranzen bekannte Marke Jeune Premier aus Belgien präsentiert ihre neue Kollektion für das Jahr 2026! Unter dem Titel „Little Legends“ erscheinen sieben neue Designs.

bfs – Das kommende Jahr wird wortwörtlich „legendär“ – denn der belgische Schulranzen-Hersteller Jeune Premier hat für seine neue „Little Legends“ Kollektion ein ganz eigenes Universum für Kinder erschaffen. „Ich sehe die neue Kollektion als eine Art Themenpark. Ein Ort, an dem jeder Aufdruck eine Attraktion und jedes Detail ein Funke Magie ist,“ erklärt die Kreativdirektorin Hélène Fransen ihre Inspiration. Dabei herausgekommen sind sieben Designs, die die unterschiedlichsten Vorlieben von Kindern bedienen. Und das ist auch wichtig, denn Individualität wird bei Jeune Premier groß geschrieben: Mit den Designs seiner Schulranzen, Federmäppchen, Sportbeutel, und Trinkflaschen gibt der belgische Hersteller Kindern die Möglichkeit, stilvoll und ohne große Worte auszudrücken, was sie begeistert. Auf Produkt-Ebene steht auch im Zentrum der neuen Kollektion der patentierte „Ergomaxx“-Schulranzen: Das ergonomische Ranzen-Modell verlagert 50% des Tragegewichts auf das Becken, um damit Rücken und Schultern zu entlasten, und orientiert sich in seiner Funktionsweise an Rucksäcken für Bergsteiger. Jedes „Ergomaxx“-Modell kann durch passende Turnbeutel, Federmäppchen, Trinkflaschen und andere Accessoires zum Rundum-Outfit für den Schulalltag komplettiert wird.

Die „Little Legends“ im Überblick

Die neuen Modelle orientieren sich allesamt an ikonischen Vorlagen – daher auch der Name „Little Legends“. Hinter jedem der Designs steckt eine interessante Entstehungsgeschichte mit Themenpark-Bezug. So erklärt Hélène Fransen etwa, wie sie auf die Idee für das Motiv „King of the Cobbles“ kam: „Auf ,Hagrids Magical Creatures Motorbike Adventure‘ (Anm. d. Red.: Achterbahn in Florida) schossen mir klassische Kopfsteinpflasterstraßen und der flämische Radsportstolz durch den Kopf.“ Die „Supercats“ sind dagegen eine tierische Homage an Comichelden wie die Avengers, während sich die „Magic elf“ und „Mermaids“ Prints eher an Kinder richten, die sich für Märchen interessieren. „Le petit chef“, „Berry cute“ und „Disco Dip“ widmen sich wiederum kleinen Schleckermäulchen und präsentieren damit die „Snackabteilung“ des „Jeune Premier Themenparks“. Ein besonders ikonisches Design der neuen Kollektion entstand zudem in Zusammenarbeit mit dem Autohersteller Porsche – das gleichnamige Ranzenmodell richtet sich an junge Sportwagen-Fans.

Jeune Premier setzt auf Nachhaltigkeit

Die belgische Marke legt nicht nur Wert auf Design und Funktion, sondern auch auf Nachhaltigkeit. So bestehen alle Schultaschen zu 100% aus recycelten PET-Flaschen, sind komplett vegan und setzen damit ein klares Statement für den Umweltschutz. Sie sind darauf angelegt, zeitlos wie beständig über Generationen hinweg Freude zu bereiten. Mit dieser bewussten Materialwahl spricht die Marke insbesondere Familien an, die Wert auf ökologische Verantwortung legen und gleichzeitig auf Qualität und Stil nicht verzichten wollen. Die „Little legends“-Kollektion ist damit nicht nur ein Blickfang, sondern auch eine nachhaltige und sichere Wahl für moderne Familien – ein Schulbegleiter, der den Anforderungen des Alltags gerecht wird und Kinder spielerisch durch das Schuljahr begleitet. Die Kollektion wird im März des kommenden Jahres gelauncht – weitere Informationen finden sich online unter www.jeunepremier.de

Bilder: Jeune Premier

Jeune Premier stellt Schulränzen, Taschen und Accessoires für Kinder bis 12 Jahren her. Die aus Belgien stammende Marke legt dabei höchsten Wert auf Qualität und Ästhetik – getreu der Devise: weg von Polyester in leuchtenden Farben, hin zu Robustheit und Stil. Da Schulmode von Land zu Land unterschiedlich ist, bietet Jeune Premier sein Sortiment in allen Formen und Größen an. Kinder sollen mit den Produkten so bequem und sicher wie möglich zur Schule gehen und dabei gleichzeitig ihre Persönlichkeit ausdrücken sowie entfalten können.

