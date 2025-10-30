„Kunst in Flammen“ – Vernissage von Jessie Feuersenger bei Gottschling Immobilien in Essen

Essen, im November 2025. – Wenn Immobilienräume zu Galerien werden und Kunst auf Unternehmergeist trifft, entsteht ein besonderer Dialog: Am 8. November 2025 lädt Gottschling Immobilien zur Vernissage

Von 17:00 bis 20:00 Uhr verwandeln sich die Räumlichkeiten an der Gemarkenstraße 37 in Essen-Holsterhausen in eine lebendige Ausstellungsfläche voller Ausdruck, Farbe und Emotion. Begleitet wird der Abend von Live-Musik der Sängerin Selina Opper sowie einem feierlichen Sektempfang.

Kunst trifft Unternehmertum

„Kunst inspiriert uns, über die Grenzen des Alltäglichen hinauszudenken“, sagt Christian Gottschling, Immobilienexperte und Gastgeber der Vernissage.

„Wir sind tagtäglich von Architektur, Formen und Ästhetik umgeben. Doch Kunst fügt dem Raum eine emotionale Ebene hinzu – sie macht sichtbar, was Menschen fühlen, wenn sie einen Ort betreten.“

Mit der Ausstellung „Kunst in Flammen“ setzt Gottschling Immobilien ein klares Zeichen für kulturelle Vielfalt und lokale Förderung. Das Unternehmen öffnet regelmäßig seine Büroräume für Künstlerinnen und Künstler aus der Region.

„Ich sehe es als unsere Aufgabe, Kunst sichtbar zu machen und Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform zu geben“, betont Christian Gottschling, Geschäftsführer von Gottschling Immobilien. „Essen hat so viele kreative Talente – wir wollen diesen Menschen Raum geben, um sich zu zeigen.“

Kunst und Begegnung im Quartalstakt

Die Vernissage von Jessie Feuersenger ist Teil eines fortlaufenden Projekts:

Alle drei Monate präsentiert Gottschling Immobilien wechselnde Ausstellungen regionaler Künstler. Besucherinnen und Besucher erleben dadurch regelmäßig neue Perspektiven auf Kunst, Raum und Emotion.

„Wenn Menschen bei uns hereinkommen und sich nicht nur für Immobilien, sondern auch für Kunst begeistern – dann wissen wir, dass wir etwas richtig machen“, so Gottschling.

Event-Infos auf einen Blick

Datum: 8. November 2025

Uhrzeit: 17:00 – 20:00 Uhr

Ort: Gottschling Immobilien, Gemarkenstraße 37, 45147 Essen

Musik: Selina Opper (Live)

Mit Sektempfang

Interessierte Gäste werden gebeten, sich vorab bei Christian Gottschling anzumelden.

Auch Künstlerinnen und Künstler, die eine Location für ihre eigene Ausstellung suchen, können sich gerne direkt melden.

Über Gottschling Immobilien

Die Gottschling Immobilien GmbH steht seit fast zwei Jahrzehnten für professionelle Immobilienvermittlung in Essen und dem Ruhrgebiet.

Unter der Leitung von Christian Gottschling hat sich das Unternehmen nicht nur als Maklermarke etabliert, sondern auch als engagierter Förderer lokaler Kunst und Kultur.

Mit der Initiative, alle drei Monate neue Künstlerinnen und Künstler auszustellen, setzt Gottschling Immobilien ein Zeichen für gelebte Regionalität, Inspiration und Gemeinschaft.

