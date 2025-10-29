LIVION informiert: Moderne Brustvergrößerung mit präziser Umsetzung und natürlichem Ergebnis

Natürlich, harmonisch, individuell – unter diesem Leitgedanken informiert LIVION in Hamburg über moderne Brustvergrößerungen, die Präzision, Sicherheit und Natürlichkeit vereinen.

Hamburg, 21. Oktober 2025 – Eine Brustvergrößerung ist weit mehr als nur ein ästhetischer Eingriff. Für viele Frauen bedeutet sie ein neues Körpergefühl, mehr Selbstvertrauen und eine positive Veränderung des eigenen Selbstbildes. In der Schönheitschirurgie von LIVION in Hamburg steht dabei stets der Mensch im Mittelpunkt, mit seinem individuellen Wunsch nach Harmonie, Natürlichkeit und Sicherheit.

„Bei einer Brustvergrößerung geht es nicht um ein Schönheitsideal, sondern um das persönliche Wohlbefinden und die Selbstzufriedenheit.“, erklärt Dr. Ugurlu, CEO, Facharzt für HNO & plastischer Gesichtschirurg bei LIVION. „Unser Ziel ist es, das persönliche Empfinden von Schönheit zu unterstreichen. Mit Ergebnissen, die authentisch wirken und sich natürlich anfühlen.“

Drei Wege zur Wunschform

Bei LIVION kommen drei moderne Verfahren zum Einsatz: die Brustvergrößerung mit Implantaten, die Eigenfetttransplantation und die Hybrid-Variante, bei der beide Optionen kombiniert werden. Während hochwertige Implantate präzise Ergebnisse und vielfältige Formen ermöglichen, bietet die Vergrößerung mit Eigenfett ein besonders natürliches Ergebnis ohne Fremdmaterial. Welche Methode die richtige ist, wird individuell im Beratungsgespräch entschieden – abhängig von den körperlichen Voraussetzungen, den ästhetischen Wünschen und dem gewünschten Volumen.

„Viele unserer Patientinnen schätzen, dass wir uns Zeit nehmen, zuzuhören und gemeinsam das beste Konzept zu entwickeln“, betont Dr. Ugurlu. „Bei uns gibt es keine Standardlösungen, sondern maßgeschneiderte Behandlungen.“

Sicherheit, Qualität und Vertrauen

LIVION steht für höchste medizinische Standards und eine verantwortungsvolle Behandlungsphilosophie. Von der ersten Beratung über den Eingriff bis hin zur Nachsorge begleitet ein erfahrenes Team die Patientinnen persönlich und transparent. Moderne Operationstechniken, geprüfte Materialien und streng kontrollierte Abläufe sorgen für größtmögliche Sicherheit und ein ästhetisch überzeugendes Ergebnis.

Auch die Nachsorge spielt eine zentrale Rolle. Durch individuelle Kontrollen, gezielte Pflegeempfehlungen und den engen Kontakt zur Praxis können Komplikationen frühzeitig erkannt und vermieden werden. So entsteht ein nachhaltiges Ergebnis, das nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut anfühlt.

Natürlich schön mit LIVION

Mit Standorten am Neuen Wall und in St. Georg gehört LIVION zu den führenden Adressen für plastisch-ästhetische Chirurgie in Hamburg. Über 45.000 Patientinnen und Patienten haben den Spezialistinnen und Spezialisten bereits ihr Vertrauen geschenkt. Das Team verbindet medizinische Präzision mit einem ganzheitlichen Verständnis von Schönheit, dem sogenannten „LongLife Beauty Concept“, das körperliches Wohlbefinden und ästhetische Harmonie in Einklang bringt.

„Schönheit ist immer etwas Persönliches“, sagt Dr. Ugurlu. „Unser Anspruch ist es, das Beste aus jedem Menschen hervorzuholen. Harmonisch und individuell.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LIVION Dr. Bülent Ugurlu GmbH

Herr Bülent Ugurlu

Neuer Wall 38

20354 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 300684777

web ..: https://livion.de/

email : info@livion.de

Livion – Praxis für Plastische & Ästhetische Chirurgie, befindet sich am Neuen Wall 38 in 20354 Hamburg und bietet moderne Behandlungen mit höchsten Qualitätsstandards.

Pressekontakt:

