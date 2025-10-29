Ich liebe den Norden – die Liebeserklärung von Stefan Nord

Ein Lied aus dem Norden für den Norden

Nach seinem Erfolgstitel „Brausende Brandung“, den er mit dem Hamburger Produzenten Gottfried Koch gemeinsam aufgenommen hat, ist sein Titel „Ich Liebe den Norden“ nun eine komplette Eigenproduktion.

„Stefan Nord“ komponiert und textet nicht nur selber, er nimmt die Titel sogar im eigenen Studio auf und produziert sie komplett alleine. Von der ersten Idee bis hin zum fertigen Titel ist alles eine Eigenproduktion. Ob Text, Gesang und sogar alle Instrumente, alles Made by „Stefan Nord“ und trotzdem völlig frei von KI, also alles handmade. Eben ein Einmann Betrieb im Vergleich zu vielen anderen, die ein ganzes Team hinter sich haben.

Beim vorliegenden Titel „Ich liebe den Norden“ zeigt er seine Liebe zur Heimat. Es ist ein Stückweit autobiografisch. Stefan ist verheiratet und während seine Partnerin im Urlaub auch gerne die Berge besucht, zieht es ihn in den Norden.

Eigentlich erlauben alle seine Titel einen Einblick in sein Innerstes. Er ist, was er ist, ehrlich und geradeaus. Das zeigt sich auch in dem Longplayer „Gedanken“ der rechtzeitig zu den Feiertagen auf den Markt kommt.

Sind wir gespannt und genießen wir seinen Titel „Ich liebe den Norden“. Ein Titel, tanzbar, poppig mit leichten Funkelementen, in dem auch die Liebe nicht zu kurz kommt.

Label: SK RECORDS

ISRC: DEAR 42508164

EAN: 4070169840539

Musik und Text: Stefan Klingauf

Producer: Stefan Klingauf

Verlag: MVP (Mountain Village Production)

Copyright: C 2025 SK RECORDS

VÖ-Datum: 30.10.2025

Quelle: Büro Stefan Nord

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage



