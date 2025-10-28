News suchen
Das Wesen der nordischen Kunst: Geheimakte Ragnarök als Beispiel für Geschichten von tapferen Abenteuern

Von: Die PR-Profis

Veröffentlicht:

99mal gelesen
Lesedauer: 1 min.

André Milewski führt in „Geheimakte Ragnarök“ die Leser in die Welt der nordischen Kunst und Mythologie, während Max Falkenburg auf seiner Mission für Abenteuer und Selbstentdeckung kämpft. Diese Geschichte im 20. Band bietet nicht nur spannende Unterhaltung, sondern reflektiert auch die kunsthistorische Dimension von Erzählungen und Legenden.Mit „Geheimakte Ragnarök“ feiert André Milewski ein besonderes Jubiläum: Es ist der 20. Band seiner erfolgreichen „Geheimakte“-Reihe! Diesmal führt es den Abenteurer Max Falkenburg an die Grenze zwischen Mythos und Wirklichkeit – und mitten hinein in die nordische Apokalypse.

Als Thors Hammer Mjölnir auftaucht, gerät die Welt ins Wanken. Und weitere nordische Artefakte werden gefunden, Relikte uralter Macht, die besser für immer verborgen geblieben wären. Denn ein fanatischer Milliardär will mithilfe der Artefakte Ragnarök heraufbeschwören – und nur Falkenburg und seine Freunde können das Ende der Welt verhindern.

„Ich bin selbst überrascht, dass es schon 20 Abenteuer geworden sind“, sagt Autor André Milewski. „Mit ›Geheimakte Ragnarök‹ wollte ich meinen Helden noch einmal an seine Grenzen führen – und vielleicht auch darüberhinaus.“

Von den Fjorden Norwegens über die rauen Landschaften Islands  bis hin zu den Gletschern Grönlands entfaltet sich ein Abenteuer voller Rätsel, Spannung und archäologischer Faszination. „Geheimakte Ragnarök“ verbindet historische Mysterien mit actionreicher Gegenwart – und markiert einen Höhepunkt in einer Reihe, die längst Kultstatus erreicht hat.

Buchtitel: Geheimakte Ragnarök
Autor: André Milewski
Reihe: Geheimakte (Band 20)
Genre: Abenteuerthriller / Mystery
Erscheinungstermin: 31. Oktober 2025
ISBN: 979-8271677694
Format: [Taschenbuch / E-Book]
Seitenzahl: 370
Preis: 14,99€

Pressekontakt:

André Milewski
E-Mail: kontakt@andre-milewski.de
Web: https://www.andre-milewski.de/

Kurzzusammenfassung

Mit Geheimakte Ragnarök präsentiert André Milewski den 20. Band seiner erfolgreichen Abenteuerreihe. Der Roman verbindet nordische Mythen, archäologische Geheimnisse und weltumspannende Spannung zu einem fesselnden Finale. Als Thors Hammer auftaucht, steht das Schicksal der Welt auf dem Spiel – und nur Max Falkenburg kann Ragnarök verhindern. Ein meisterhaftes Jubiläum zwischen Mythos und Moderne.

Copyright Bild: André Milewski

Originalinhalt von Andre Milewski

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich.

Die PR-Profis
Die PR-Profishttps://www.prnews24.com/
PRNews24 ist ein innovativer Presseverteiler-Dienstleister, der durch Nutzung diverser wichtiger Presseverteiler eine ungewöhnlich hohe Reichweite der Online-PR realisieren kann. Beliefert werden Presseportale, RSS-Feeds sowie soziale Netzwerke. Es sind verschiedene Publikationsmöglichkeiten verfügbar.

