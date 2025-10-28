KaffeeMiau: Wenn Katzenliebe auf Koffein trifft – neue Kollektionen starten durch

KaffeeMiau vereint Katzenliebe und Kaffeegenuss in nachhaltiger Mode: stylische BIO-Shirts, Hoodies und Tassen für alle, die erst nach dem ersten Kaffee schnurren.

St. Pölten, Oktober 2025 – Die österreichische Lifestyle-Marke KaffeeMiau, gegründet im Januar 2025 von Jochen Gererstorfer, bringt frischen Schwung in die Welt der nachhaltigen Mode. Unter dem Motto _“Ich schnurre erst nach dem ersten Kaffee“_ vereint das Label zwei Dinge, die viele lieben: Katzen und Kaffee.

Die neue Marke steht für fair produzierte, BIO-zertifizierte T-Shirts, Hoodies und Tassen, gefertigt über das europäische Gelato-Netzwerk. KaffeeMiau setzt auf dezente Farben – Schwarz, Weiß und Grau – und klare, moderne Prints. Jedes Stück ist Ausdruck eines bewussten Lebensstils: stylisch, nachhaltig und mit einer Prise Selbstironie.

Jetzt stellt KaffeeMiau gleich zwei neue Kollektionen vor:

„Nicht Heute“ – für alle, die ohne Kaffee nicht in den Tag starten (oder lieber noch mal die Pfoten ausstrecken).

„Superpfoten“ – für Katzenfans mit Heldinnen- und Helden-Gen, die zeigen wollen, dass selbst kleine Fellnasen Superkräfte haben.

Beide Linien greifen den typischen KaffeeMiau-Charme auf: charmant, minimalistisch und mit Augenzwinkern.

„Mit KaffeeMiau wollen wir nachhaltige Mode mit Herz schaffen“, erklärt Gründer Jochen Gererstorfer. „Unsere Designs stehen für Persönlichkeit statt Massenware – für Menschen, die Katzen, Kaffee und faire Produktion lieben.“

KaffeeMiau verkauft ausschließlich online an Kundinnen und Kunden in Deutschland und Österreich. Mit gezielten Social-Media-Kampagnen baut die Marke ihre Community aus kaffeeverrückten Cat-People weiter aus.

Mehr Informationen und alle Produkte unter: www.kaffeemiau.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KaffeeMiau

Herr Jochen Gererstorfer

Waldmüllerstraße 5,2

3151 St. Pölten

Österreich

fon ..: 06648169746

web ..: https://kaffeemiau.com/

email : joch6n@gmail.com

KaffeeMiau ist eine junge österreichische Marke für nachhaltige Mode und Accessoires rund um zwei Leidenschaften: Kaffee und Katzen. Gegründet wurde das Label im Januar 2025 von Jochen Gererstorfer in St. Pölten. Das Sortiment umfasst fair produzierte, BIO-zertifizierte T-Shirts, Hoodies und Tassen mit minimalistischen Designs in Schwarz, Weiß und Grau. KaffeeMiau richtet sich an kaffeeliebende Katzenfans zwischen 25 und 45 Jahren aus dem DACH-Raum. Der Slogan „Ich schnurre erst nach dem ersten Kaffee“ steht für den charakteristischen Mix aus Stil, Nachhaltigkeit und Augenzwinkern, mit dem die Marke ihre Community begeistert.

