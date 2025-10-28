Aaron Troschke investiert 1 Million Euro in JOBOO!® – Recruiting-Plattform erhält prominente Verstärkung

Der Medienunternehmer Aaron Troschke beteiligt sich an der Jobplattform JOBOO!® und stärkt damit die Wachstumsstrategie des innovativen HR-Tech-Unternehmens.

Düsseldorf, 14.10.2025: Das Düsseldorfer HR-Tech-Unternehmen JOBOO!® setzt ein Zeichen für seinen Wachstumskurs: Mit dem prominenten Unternehmer, YouTuber und TV-Moderator Aaron Troschke ist ein neuer Gesellschafter an Bord, der nicht nur breite mediale Reichweite mitbringt, sondern auch ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse einer jungen, digitalen Zielgruppe. Seine Beteiligung markiert einen strategischen Meilenstein in der Entwicklung der Plattform – mit klarer Wirkung auf Markenbekanntheit, Reichweite und Authentizität.

JOBOO!® will damit seine Position als TOP Jobportal für die allgemeine Suche festigen und ausbauen.

Authentizität trifft auf Digitalisierung: Ein starker Fit

JOBOO!® zählt mit über 320.000 registrierten Jobsuchenden und mehr als 49.000 aktiven Arbeitgebern, zu den am schnellsten wachsenden Jobplattformen in Deutschland. Die eigens entwickelte Plattform kombiniert KI-gestütztes Matching mit einem durchdachten Kanalmix aus Influencer- & UGC-Kampagnen auf Social Media, Google, Partnernetzwerken, automatisiertem Active Sourcing und direkter WhatsApp-Kommunikation, sowie eines KI-Agents zur Terminierung von Bewerbern. So bringt JOBOO!® gezielt zusammen, was wirklich zusammenpasst. Mit dieser Verbindung aus Technologie und Nahbarkeit besetzt JOBOO!® auch besonders herausfordernde Positionen in stark umkämpften Branchen wie Gastronomie, Pflege, Handwerk oder Logistik.

_“Mit Aaron gewinnen wir nicht nur einen erfahrenen Unternehmer, sondern vor allem eine glaubwürdige Stimme, die Menschen begeistert und erreicht“_, erklärt Philipp Müller, Gründer und Geschäftsführer von JOBOO!®. _“Sein Werdegang, sein Engagement und sein Gespür für Kommunikation auf Augenhöhe passen perfekt zu unserer Vision, Recruiting einfach, effizient und menschlich zu gestalten.“ _

Medienpräsenz und Markenwirkung: Aaron Troschke als Hebel

Dass ein prominenter Medienmacher wie Aaron Troschke als Gesellschafter bei einer Job-Plattform einsteigt, ist in der deutschen HR-Tech-Szene bislang einzigartig. JOBOO!® ist das erste Portal mit einem prominenten Medienpartner im Gesellschafterkreis – und das hat strategische Relevanz. Denn während viele Plattformen um Sichtbarkeit kämpfen, bringt Aaron Troschke über seine YouTube-Kanäle, Social-Media-Präsenzen und mediale Auftritte ein Millionenpublikum mit.

Aaron Troschke selbst sieht in der Beteiligung bei JOBOO!® mehr als ein Investment:

_“JOBOO!® ist unkompliziert und direkt – genau mein Ding. Ich freue mich riesig darauf, meine Reichweite und die Erfahrungen aus meinen erfolgreichen Formaten – darunter viele Praktikumseinblicke – einzubringen, um JOBOO!® noch mehr Jobsuchenden und Arbeitgebern näherzubringen.“ _

Skalierung mit Haltung: Warum JOBOO!® auf Persönlichkeit Aaron Troschke setzt

Tatsächlich hat Troschke in seinen bekannten Videoformaten immer wieder berufliche Alltagssituationen getestet – vom Tatortreiniger bis zum Postboten. Seine Nähe zu Menschen und sein authentischer Umgang mit Berufen abseits der klassischen Schreibtischjobs machen ihn zu einem glaubwürdigen Partner. Durch seine Beteiligung wird die Brücke zu einer breiten Bevölkerungsschicht geschlagen, die sich oft nicht von klassischen Jobportalen angesprochen fühlt.

Im Recruiting geht es längst nicht mehr nur um das reine Schalten von Anzeigen. Es geht um Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und die Ansprache auf Augenhöhe. JOBOO!® unterstützt Arbeitgeber aller Größen vom Handwerksbetrieb über Pflegeeinrichtungen und Gastronomiebetriebe bis hin zu Mittelständlern und Konzernen dabei, genau das zu erreichen. Mit datenbasierten Kampagnen und zielgerichteter Verbreitung erzielen sie 3-5 Mal mehr Bewerbungen und sparen dabei bis zu 70 Prozent der Kosten im Vergleich zu klassischen Plattformen oder Agenturen.

Ein erfahrenes Expertenteam sorgt im Hintergrund dafür, dass aus Reichweite echte Matches werden.

Signal an Investor*innen: Nächste Entwicklungsstufe von JOBOO!®

Neben neuen Nutzerinnen und Kunden rückt JOBOO!® mit der Troschke-Beteiligung auch verstärkt in den Fokus potenzieller Investor*innen. Die Plattform, die ihren jährlich Umsatz bis zu 300 Prozent skaliert hat, setzt nun klare Impulse für weiteres Wachstum und Markenbekanntheit. Die Kombination aus technologischer Innovationskraft und medienwirksamer Markenführung gilt als vielversprechender Erfolgsfaktor im umkämpften Markt.

Dabei bleibt JOBOO!® seinen Wurzeln treu: Die Plattform versteht sich als „360-Grad-Recruiting-Partner für alle“, der sowohl Arbeitgeber*innen als auch Bewerber*innen effiziente und schnelle Lösungen bietet. Durch ständig verbesserte und automatisierte Prozesse – von der Stellenschaltung bis zur Direktansprache – werden Recruitingkosten reduziert und der Bewerbungsprozess beschleunigt. Gerade das sind in Zeiten von Arbeitskräftemangel entscheidende Vorteile. Ab sofort geht Aaron Troschke diesen Weg zusammen gemeinsam mit JOBOO!® und zusammen ist das Team überzeugt, dass die Plattform so die nächste Entwicklungsstufe erreichen kann, um weitere Visionen in die Tat umsetzen – für Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen.

