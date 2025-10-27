News suchen
Sicher durch Halloween – Sieben Tipps vom Kindersicherheitsexperten Sascha de Vries

Wenn Kinder an Halloween unterwegs sind, lauern viele Gefahren im Dunkeln. Kindersicherheitsexperte Sascha de Vries erklärt, wie Eltern ihre Kinder sichtbar, sicher und selbstbewusst begleiten.

BildKindersicherheitsexperte und dreifacher Vater Sascha de Vries erklärt, worauf Eltern bei Dunkelheit, Masken und Süßigkeiten achten müssen.

Wenn nächste Woche wieder tausende Kinder als Hexen, Vampire oder Superhelden durch die Straßen ziehen, lauert zwischen Spaß und Schokolade auch Gefahr: dunkle Straßen, offene Haustüren, Ablenkung. Halloween ist jedes Jahr eine Herausforderung für Eltern.

Sascha de Vries (49), dreifacher Vater, ehemaliger Militärpolizist und einer der bekanntesten Kindersicherheitsexperten Deutschlands, trainiert in seinen Schulen jedes Jahr über 11 000 Kinder im sicheren Verhalten auf dem Schul- und Heimweg. Jetzt nennt er uns sieben Regeln, die Leben retten können:

Sichtbar statt schwarz: Dunkle Kostüme sind kaum zu erkennen. Reflektoren oder Warnwesten erhöhen die Sichtbarkeit auf über 100 Meter.

Gemeinsam statt allein: Kinder unter zehn Jahren nie allein losschicken – am besten in Gruppen mit Erwachsenen.

Maske kurz abnehmen: Beim Überqueren der Straße Maske hochnehmen – nur so behalten Kinder freie Sicht.

Wege planen: Beleuchtete, bekannte Straßen wählen – keine Abkürzungen durch Parks oder Hinterhöfe.

Ohren frei, Hände frei: Keine Kopfhörer, keine Kapuzen, Handy nur für Notfälle.

Zeiten absprechen: Start- und Rückkehrzeit vorher festlegen. Ältere Kinder können ihren Standort kurz mit den Eltern teilen – das gibt Sicherheit ohne Kontrolle.

Süßigkeiten-Regel: Nur original verpackte Süßigkeiten annehmen. Eltern prüfen kurz, bevor genascht wird.

„Halloween soll Spaß machen“, sagt de Vries. „Wenn Eltern einfache Regeln beachten, bleibt es für alle ein sicheres Erlebnis und ein fröhliches Gruseln!“

Karate Fachsportschule Sascha de Vries
Herr Sascha de Vries
Am Hammerwerk 13
41515 Grevenbroich
Deutschland

fon ..: 021812733728
web ..: https://www.fachsportschule.de
email : info@fachsportschule.de

https://fachsportschule.de/sascha-de-vries/

Karate Fachsportschule Sascha de Vries
Herr Sascha de Vries
Am Hammerwerk 13
Grevenbroi 41515

fon ..: 017661563548
email : schulleiter@fachsportschule.de

