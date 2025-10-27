Sotheby’s International Realty Niedersachsen bietet Gestüt Webelsgrund bei Springe in Niedersachsen an.

Ehemaliges Trakehner Gestüt mit 20 Hektar Weideland und allen Einrichtungen für die Pferdezucht

Der weltweit größte Luxusmakler Sotheby’s International Realty hat exklusiv den Verkauf des niedersächsischen Gestüts Webelsgrund übernommen. Das idyllisch gelegene Gestüt auf 20 Hektar Eigenland hat seit 1954 zahlreiche gekörte Hengste hervorgebracht und steht jetzt zur Reaktivierung bereit.

„Ein besonders seltenes Angebot für Ausbildungsbetriebe, Gestüte, Pferdesport, Filmproduktionen oder neue Seniorenkonzepte“, bewertet Markus Burgdorf, Immobilienmakler bei Sotheby’s International Realty Niedersachsen Bremen, das außergewöhnliche Anwesen. Für einen Kaufpreis von 4,95 Millionen Euro (zzgl. 3,57% Provision) erhalten Käufer eine Anlage, die vielseitig genutzt werden kann.

Wechselvolle Geschichte

Gegründet 1954 bietet das Gestüt optimale Bedingungen für die Pferdezucht. So stellten sich auch in den Folgejahren zahlreiche züchterische Erfolge ein: Zahlreiche Championatspferde und 38 gekörte Hengste hat Webelsgrund hervorgebracht. Das Eigentümer-Ehepaar Walburga und Harald Erdsiek hat sich im Bereich der Pferdezucht national und international einen Namen gemacht. Die Nachkommen des Hengstes Impuls zum Beispiel haben international die Trakehner-Zucht beeinflusst und sind bis heute anerkannt und bekannt. Der Elitehengst Michelangelo führte mit 14 gekörten Söhnen, Siegerstuten und Sportlern mit Olympiaformat die Tradition der großen Vererber fort.

Seit fünf Jahren sind aus Altersgründen der Betreiber die Zuchtaktivitäten eingestellt worden und der Betrieb liegt im Dornröschen-Schlaf. Einige Einsteller nutzen die weitläufige Anlage, die weiterhin aufwändig gepflegt wird. „Jetzt ist es an der Zeit, an die früheren Erfolge anzuknüpfen und Webelsgrund mit neuen Ideen und Konzepten in eine nachhaltige Zukunft zu führen“, sagt Markus Burgdorf.

Substanz und Struktur – mit Weitblick entwickelt

Herzstück der Anlage ist ein attraktiver Fachwerk-Bau in Halbkreisform, der in verschiedene Bereiche aufgeteilt ist: Ganz links befindet sich die großzügige Eigentümerwohnung, in der Mitte ist ein Veranstaltungssaal und zwei Mitarbeiterwohnungen sowie vier Gästezimmer-Apartments. Im Erdgeschoss daneben befinden sich Büroräume und Labor, von denen aus man direkt zum Stall kommt. Den Abschluss rechts bilden die Reithalle und die Führungsanlage.

Die Ausstattung des Gestüts überzeugt

Die gesamte Anlage ist ein harmonisch wirkendes Ensemble mit allem, was für den Wiederaufbau der Pferdezucht benötigt wird. Neben dem Hauptgebäude gibt es noch einen speziellen Hengststall im Trakehner-Stil aus Ostpreussen, eine Rennbahn mit Dressurplatz und einen Laufstall für Fohlen. Dazu kommt ein komplettes Inventar, das von neuen Eigentümern übernommen werden kann.

Natur, Ruhe, Nähe zur Stadt – die Lage in Springe

Der Webelsgrund liegt idyllisch und vollkommen ruhig in Alleinlage, nur 3,5 Kilometer südlich von Springe und 29 Kilometer von Hannover entfernt. Eingebettet in die landschaftlich reizvolle Region des Weserberglands, profitieren Mensch und Tier hier von einem milden Mikroklima, klaren Luftverhältnissen und besten Bodenbedingungen. Der Kleine Deister bildet die grüne Kulisse, während die Nähe zur B 217 eine schnelle Erreichbarkeit gewährleistet. Von Springe aus fährt die S5 in die Innenstadt von Hannover und weiter zum Flughafen.

Ob für Pferdesport, Zucht oder private Nutzung – die Lage vereint landschaftliche Schönheit mit infrastruktureller Anbindung.

Neue Ideen gefragt

Mit einem neuen Konzept kann jederzeit der Gestütsbetrieb wieder aufgenommen werden. Alles, was man dafür braucht, ist vorhanden.

Alternative Konzepte, wie ein Reiterparadies mit Übernachtungsmöglichkeiten für Einsteller, ein genossenschaftlicher Betrieb mit Einstellern als Anteilseigner oder auch eine Anlage für pferdebegeisterte Seniorinnen und Senioren sind weitere Optionen.

Vor Jahren gab es den Plan, ein zusätzliches Gebäude für Übernachtungsgäste zu errichten, die Baugenehmigung wurde zwar erteilt, das Projekt jedoch nie gestartet. Es wäre zu prüfen, ob neue Eigentümer mit dieser optionalen Erweiterung das Gestüt auf ein neues Niveau heben können.

Denkbar wäre auch, das Gestüt als Location für eine national und international erfolgreiche Fernsehserie dauerhaft zu nutzen – in dieser Kombination aus Reitanlagen, Landschaft und Wohnarealen hat man die ideale Umgebung für viele fesselnde Geschichten.

„Wer das Außergewöhnliche sucht – mit Substanz, Geschichte und Gestaltungspotenzial – wird mit dem Gestüt Webelsgrund eine Immobilie finden, die in dieser Form kaum ein zweites Mal am Markt verfügbar ist „, so Markus Burgdorf, Immobilienmakler bei Sotheby’s International Realty Niedersachsen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IR Lower Saxony Bremen GmbH

Herr Thomas Bühre

Friedensstraße 3

30159 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511 911 60 50

web ..: https://www.nds-sothebysrealty.com

email : thomas.buehre@nds-sothebysrealty.com

Sotheby’s International Realty® ist eine Marke, die weltweit für höchste Standards im Luxusimmobilien-Segment steht.

Seit mehr als 50 Jahren verfolgt Sotheby’s das Ziel, den Kunden ein unvergleichliches Erlebnis beim Kauf oder Verkauf ihrer Traumimmobilie zu bieten. Auch in Niedersachsen und Bremen ist Sotheby’s mit einem erstklassigen Netzwerk vertreten, das es ermöglicht, Käufer und Verkäufer auf höchstem Niveau zusammenzubringen.

Als erfahrene Immobilienexperten legt Sotheby’s International Realty® großen Wert auf eine versierte Beratung und unübertroffene Marktexpertise. Die Kunden profitieren von der Kombination aus lokalem Know-How und globaler Präsenz, die es Sotheby’s ermöglicht, das bestmögliche Ergebnis für jeden Kunden zu erzielen.

Sotheby’s International Realty® Niedersachsen und Bremen ist ein Teil des weltweit führenden Luxusmakler-Verbundes. Die oberste Priorität liegt immer auf höchster Qualität und größtmöglicher Zufriedenheit der Kunden. Hierfür steht das Unternehmen nicht nur in Niedersachsen und Bremen, sondern auch mit Partnern in ganz Deutschland und weltweit zur Verfügung.

Pressekontakt:

Niedersachsen Bremen Sotheby’s INTERNATIONAL REALTY

Herr Markus Burgdorf

Karmaschstraße 44

30159 Hannover

fon ..: 0511 911 60 5 22

email : markus.burgdorf@nds-sothebysrealty.com