Multimodale SEO: Wenn Sichtbarkeit mehr ist als nur Text

Multimodale SEO 2025: Wie Visual, Voice und Video Search Sichtbarkeit und Conversion revolutionieren. Neue GfA-Podcastfolge mit praxisnahen Beispielen und KI-Insights.

In der neuen Podcastfolge _“Gut zu wissen – KI&SEO Insight“_ der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e. V. (GfA) dreht sich alles um die Zukunft der Online-Sichtbarkeit. Unter dem Titel _“Multimodale SEO – Sichtbarkeit in einer Welt aus Bild, Stimme und KI“_ erläutert Moderatorin Louisa, eine KI-gestützte Sprecherin, wie sich Suchmaschinenoptimierung 2025 grundlegend verändert.

Multimodale SEO bedeutet, Inhalte so zu gestalten, dass sie von Suchmaschinen und KI-Systemen über Text, Bild, Video und Audio hinweg verstanden werden. Nutzerinnen und Nutzer suchen längst nicht mehr nur mit Keywords – sie sprechen mit Alexa, fotografieren mit Google Lens oder nutzen Chatbots wie Gemini oder ChatGPT, um Antworten zu erhalten.

Die Folge zeigt, wie Unternehmen ihre Inhalte für alle Kanäle fit machen können: von Visual Search über Voice Search bis zu Video SEO. Anhand konkreter Beispiele – unter anderem von Otto.de, Zalando und Stark Deutschland – wird deutlich, wie KI-basierte Verschlagwortung, strukturierte Daten und Conversational Content zu bis zu 40 Prozent mehr organischem Traffic und 78 Prozent höheren Conversion-Raten führen.

Die Episode bietet praxisnahe Best Practices, aktuelle Daten und Tool-Empfehlungen für Marketer, SEO-Spezialistinnen und Content-Strategen. Ein Muss für alle, die wissen wollen, wie KI-getriebene Suche, AI Overviews und neue Nutzungsgewohnheiten die Online-Sichtbarkeit verändern.

_Podcast-Serie:_ Gut zu wissen – KI& SEO Insight

_Autorin:_ Brigitte E. S. Jansen, Gesellschaft für Arbeitsmethodik e. V., Baden-Baden

_Hashtags:_ #GfAev #GesellschaftFürArbeitsmethodik #GutZuWissen #KI³SEOInsight #BrigitteESJansen

Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA): Seit 1954 sind wir die Anlaufstelle für alle, die ihr Berufs- und Privatleben aktiv gestalten wollen. Wir glauben daran, dass lebenslanges Lernen und persönliche Entfaltung der Schlüssel zu einem erfüllten Dasein sind.

Unsere Veranstaltungen und Veröffentlichungen sind dein Werkzeugkasten für Erfolg und Zufriedenheit. Das Besondere an der GfA? Unsere unglaublich vielfältige Community! Hier teilen Mitglieder ihr gesammeltes Know-how und entwickeln gemeinsam frische, fundierte Lösungen – von Social Media bis zum Sprachassistenten, von YouTube-Videos bis zum klassischen Austausch. Wir sind immer up-to-date und integrieren die neuesten digitalen Trends in unser Angebot.

Egal, ob du deine Karriere pushen oder dein Privatleben optimieren möchtest – bei uns findest du die Unterstützung und Inspiration, die du brauchst. Mach mit und profitiere von einem Netzwerk, das dich weiterbringt!

