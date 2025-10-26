Launch von Momentsuite.ai – KI-gestützte Social Media Strategie und Betreuung auf Knopfdruck

Einfach Website eingeben – KI erstellt automatisch eine komplette Social Media Strategie, passende Bilder, einen Redaktionsplan und übernimmt die laufende Betreuung. Schon ab 99 EUR pro Monat.

Passau, Herbst 2025. Mit Momentsuite.ai startet ein innovatives KI Marketing Tool, das Social Media radikal vereinfacht. Dank Künstlicher Intelligenz erstellt Momentsuite automatisch Strategien, generiert kreative Inhalte, bearbeitet Bilder fotorealistisch und veröffentlicht die fertigen Posts direkt in den Kanälen. Unternehmen erhalten damit eine vollständige Social Media Betreuung durch KI – schnell, professionell und bezahlbar.

Besonders Hotels und Gastronomen profitieren von den KI-Funktionen: Aus einem Handyfoto macht das System hochwertige Food-Fotografie, aus einem leeren Saal eine festliche Veranstaltungsszene. So entstehen emotionale Bilderwelten, die Reichweite steigern und Gäste begeistern – ohne teure Shootings oder externe Agenturen.

Social Media als KI-Autopilot

„Aus meiner beruflichen Laufbahn in Marketing und Vertrieb weiß ich, dass häufig im Bereich der Social Media Betreuung ein Engpass bei Unternehmen herrscht, was in der Gastronomie und Hotellerie besonders zum Vorschein kommt. Daher war mir der Bedarf sofort klar und wir entschieden uns zum Produktstart, den Fokus auf Gastronomie und Hotellerie zu legen – aber natürlich funktioniert Momentsuite auch für alle anderen Branchen hervorragend“, erklärt Yvonne Dachs-Stoffel, Marketing & Vertrieb Momentsuite.

„Wir wollten ein Tool, das einfach zu bedienen ist, nicht viel kostet und eine enorme Zeitersparnis bietet, damit sich Unternehmer wieder mehr auf die Entwicklung ihres Business konzentrieren können. Social Media ist heutzutage unerlässlich, aber eben zeitaufwendig. Darum haben wir unseren KI-Autopiloten Momentsuite entwickelt“, ergänzt Nikolai Schöbel, Produktentwicklung Momentsuite.

KI als Meilenstein im Social Media Marketing

Momentsuite kombiniert Künstliche Intelligenz mit Content Automation: Website eingeben – und KI liefert Strategie, Visuals und Postings. Damit entsteht ein völlig neuer Ansatz, wie Social Media betreut werden kann – automatisiert, intelligent und kontinuierlich.

Unternehmen sparen Zeit und Kosten, sichern sich eine konsistente Präsenz und profitieren von einer Qualität, die bisher nur mit großem Budget erreichbar war. Und das bereits ab 99 EUR pro Monat.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Momentsuite

Herr Nikolai Schöbel

Innstr. 84 B

94036 Passau

Deutschland

fon ..: +49 15115765566

web ..: https://momentsuite.ai/

email : ns@sds-mind.ai

Momentsuite.ai ist ein KI Marketing Tool für automatisierte Social Media Strategie und Betreuung. Das System nutzt modernste KI-Algorithmen zur Erstellung von Strategien, Content-Plänen, Visuals und übernimmt die Veröffentlichung von Beiträgen. Unternehmen jeder Größe können so ihre Social Media Kanäle professionell steuern lassen – effizient, emotional und leistbar.

Pressekontakt:

SDS Mind

Frau Yvonne Dachs-Stoffel

Innstr. 84 B

94036 Passau

fon ..: +49 (0) 178 – 209 456 1

email : yds@sds-mind.ai