News suchen
Suche
Bauen und Wohnen

Neues Format bei Welt der Wunder TV: Welt der Wunder – Das Interview startet mit Daniel Abt von Abt Holzbau

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

112mal gelesen
Lesedauer: 1 min.

Ausstrahlung: 28. Oktober 2025 um 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV, ab 20:15 Uhr online auf YouTube

BildMit dem neuen Talkformat „Welt der Wunder – Das Interview“ startet Welt der Wunder TV eine spannende Gesprächsreihe mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. In intensiven Gesprächen gewähren die Gäste Einblicke in ihre Branchen, Denkweisen und Zukunftsstrategien – nahbar, ehrlich und inspirierend.

In der ersten Folge steht Daniel Abt, Geschäftsführer von Abt Holzbau aus der Schweiz, im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Tradition trifft Digitalisierung“ spricht er mit Moderator Mario Schmidt über die Chancen und Herausforderungen einer Branche im Wandel.

Abt Holzbau gilt als Vorreiter für digital vernetzte Bauprozesse, setzt auf papierlose Abläufe, nachhaltige Nachverdichtung im Bestand und eine Unternehmenskultur, die auf Wertschätzung und Weiterbildung basiert. Im Interview erklärt Daniel Abt, wie sein Unternehmen den Spagat zwischen Handwerk und Hightech meistert – und warum Nachhaltigkeit und moderne Arbeitsmethoden kein Widerspruch sind, sondern die Zukunft des Bauens prägen.

„Welt der Wunder – Das Interview“ zeigt Unternehmerinnen und Unternehmer, die nicht nur mitdenken, sondern vorangehen – mit Vision, Mut und Verantwortung.

Ausstrahlung:

– 28. Oktober 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

– Ab 20:15 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Welt der Wunder

Weitere Informationen zum Unternehmen: https://www.abt-holzbau.ch/

Zu Welt der Wunder TV: https://www.weltderwunder.de/ 

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Abt Holzbau AG
Herr Daniel Abt
Bachweid 1
6340 Baar
Schweiz

fon ..: –
web ..: https://www.abt-holzbau.ch/
email : info@abt-holzbau.ch

.

Pressekontakt:

Abt Holzbau AG
Herr Daniel Abt
Bachweid 1
6340 Baar

fon ..: –
web ..: https://www.abt-holzbau.ch/
email : info@abt-holzbau.ch

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Neues Format bei Welt der Wunder TV: Welt der Wunder – Das Interview startet mit Daniel Abt von Abt Holzbau

Vorheriger Artikel
Zertifizierte Datenträger- und Festplattenentsorgung in Dresden mit ProCoReX Europe GmbH – Sicherheit
Nächster Artikel
Die Kanalhelden – Superkräfte in Sachen Kanalreinigung
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Neues Format bei Welt der Wunder TV: Welt der Wunder – Das Interview startet mit Daniel Abt von Abt Holzbau

Aktuelle Themen

Copyright © 2006 - 2025 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.