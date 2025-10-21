Purkersdorf: Ankündigung der Familienmusical-Vorstellung von „JOLA und JULiUS“ im Stadtsaal

Purkersdorf: Am kommenden Freitag, 24. Okt.’25, dürfen sich Familien auf ein ganz besonderes Event freuen: die einzige Vorstellung des nagelneuen Kindermusicals „JOLA und JULiUS – Ein Katzenkrimi“.

Ein unvergessliches Kindermusical kommt nach Purkersdorf

Purkersdorf, 24. Oktober 2025 – Am kommenden Freitag, den 24. Oktober, dürfen sich Familien auf ein ganz besonderes Event freuen: die einzige Vorstellung des nagelneuen Kindermusicals „_JOLA und JULiUS_“ im Stadtsaal Purkersdorf. Nach einer phänomenalen Premiere in Wien, bei der die jungen Zuschauer begeistert waren, wird das Musical nun auch Niederösterreich erobern!

Ein musikalisches Abenteuer – ein spannender „Katzenkrimi“ – für Kinder ab 3 Jahren

„_JOLA und JULiUS_“ erzählt die spannende Geschichte von zwei Freunden, die ein aufregendes Abenteuer in der geheimnisvollen Katzenwelt erleben. Mit eingängigen Melodien und farbenfrohen Kostümen wird das Musical nicht nur Kinderherzen höher schlagen lassen, sondern auch die ganze Familie in seinen Bann ziehen. Die mitreißenden Lieder und die herzlichen Charaktere machen das Stück zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Highlights der Premiere in Wien

Die Premiere, die bereits vergangenes Wochenende in Wien stattfand, war ein voller Erfolg. Die Kinder im ausverkauften LORELY-Saal waren von den Darbietungen begeistert und klatschten und sangen eifrig mit. Eltern berichteten von strahlenden Gesichtern und einem einmaligen Gemeinschaftserlebnis, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Details zur Vorstellung in Purkersdorf

* Datum: Freitag, 24. Oktober 2025

* Ort: Stadtsaal Purkersdorf, Bachgasse 10, 3002 Purkersdorf, Österreich

* Uhrzeit: 16:00 Uhr

* Dauer: ca. 65 min.

Da es sich um die einzige Vorstellung in Purkersdorf handelt, empfehlen wir, sich frühzeitig um Tickets zu kümmern. Diese können auch noch an der Tageskasse (ab 15:00 Uhr im Stadtssal Purkersdorf) erworben werden.

Warum dieses Musical besuchen?

* Einzigartige Erfahrung: Die Vorstellung in Purkersdorf ist die einmalige Möglichkeit, „JOLA und JULiUS“ in der Region zu erleben.

* Familienfreundlich: Das Musical ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet und bietet Unterhaltung für die gesamte Familie.

* Förderung der Kreativität: Die bunten Bühnenbilder und die fantasievolle Handlung regen die Vorstellungskraft der Kinder an.

Fazit

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihrer Familie ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Kommen Sie am 24. Oktober in den Stadtsaal Purkersdorf und lassen Sie sich von „JOLA und JULiUS“ verzaubern. Seien Sie Teil dieses einzigartigen Musicals und erleben Sie, wie Musik und Freundschaft zum Leben erweckt werden!

Tickets und weitere Informationen

Für weitere Informationen und Ticketbuchungen besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie uns direkt. Wir freuen uns riesig darauf, Sie und Ihre Lieben in Purkersdorf begrüßen zu dürfen!

Theater HEUSCHRECK begeistert und verzaubert bereits seit Generationen kleine und große Zuschauer*innen mit seinen besonderen Familienmusicals voll Herz.

Aus einer kleinen Künstlergruppe, die in ihren Anfängen bekannte Geschichten adaptiert und von einzelnen Engagements gelebt hat, entwickelte sich das beliebte Theater HEUSCHRECK, das mit seinen selbst geschriebenen Stücken stets bunt, fantasievoll und immer am Puls der Zeit für das kleine und große Publikums spielt! Theater HEUSCHRECK zählt seit 1985 zu den Wegbereiter*innen der modernen Kinderkulturszene. Das Herz aller HEUSCHRECK-Produktionen: ANNA Hnilicka. Alle HEUSCHRECK Stücke stammen aus ihrer Feder, sie ist verantwortlich für die spannenden Ideen der Geschichten und die Inszenierungen. 2025 ist Jubiläumssaison – 40 Jahre HEUSCHRECK!

