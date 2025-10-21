LET’S TALK ABOUT CHARISMA – Das Live-Event zum Buchbestseller

Julia Sperling-Behne M.A., Bestsellerautorin & Top-Speakerin, bringt am 05.12.25 in Augsburg die Essenz von „Die Charisma-Revolution“ auf die Bühne – für mehr Bewusstsein, Herz & Menschlichkeit.

Die Charisma-Revolution live in Augsburg

Julia Sperling-Behne präsentiert am 05. Dezember 2025 das exklusive Live-Event im Hotel Maximilian’s*****

– ein Abend voller Wissen, Inspiration und Begegnung

Augsburg, den 20. Oktober 2025 –

In einer Welt, die lauter, schneller und komplexer wird, setzt Bestsellerautorin, Mentorin, Podcast-Host und Top-Speakerin Julia Sperling-Behne M.A. ein Zeichen für mehr Bewusstsein, Herz und Menschlichkeit in Führung und Business.

Am 05. Dezember 2025 präsentiert sie das Live-Event „LET’S TALK ABOUT CHARISMA“ im renommierten Hotel Maximilian’s***** in Augsburg – ein Abend, der inspiriert, verbindet und die Essenz ihres Buchbestsellers „Die Charisma-Revolution“ lebendig werden lässt.

Das Event ist der Motivations- und Inspirationsbooster für ein glückliches und erfolgreiches 2026 – voller Energie, Achtsamkeit und echter Begegnung.

(Hinweis: Das Event wird eigenständig von Julia Sperling-Behne veranstaltet. Das Hotel fungiert ausschließlich als Veranstaltungsort.)

Charisma – mehr als Ausstrahlung: Eine Haltung des Miteinanders

Charisma ist kein Talent, sondern eine Entscheidung – eine bewusste Wahl für Echtheit, Präsenz und Menschlichkeit.

Julia Sperling-Behne zeigt, wie authentische Wirkung und moderne Führung dort entstehen,

wo Wertschätzung, Klarheit und Bewusstsein zusammentreffen.

„Die Charisma-Revolution beginnt, wenn Menschen sich gegenseitig sehen – nicht bewerten. Wenn Kommunikation nicht trennt,

sondern verbindet.“

“ Julia Sperling-Behne

Das Event richtet sich an Unternehmer:innen, Führungskräfte, Medien- und Kulturschaffende sowie an Menschen, die Wirkung nicht dem Zufall überlassen, sondern bewusst gestalten wollen.

Ein Abend, der inspiriert und verbindet

Die Besucher:innen erwartet ein facettenreiches Programm mit Impulsen, Begegnung und spürbarer Energie:

* Live-Keynote: _Die Charisma-Formel – Prinzipien für authentische Wirkung, emotionale Präsenz & ganzheitlichen Erfolg

* Special Guest aus Hamburg: Jutta Sperling – Unternehmerin, Master of Medicine (Univ. Guangxi/China) und Pionierin

des Bewusstseins mit ihrer Methode SPERLINGSMIR®

* Erlebnisräume für Achtsamkeit, Selbstreflexion & Austausch

* Networking & Signierstunde

* Presse-Lounge & Medienkontakt vor Ort

„Wirkung entsteht nicht durch Perfektion, sondern durch Verbindung – durch das ehrliche Miteinander von Mensch zu Mensch.“

“ Julia Sperling-Behne

Eventdetails:

Datum: Freitag, 05. Dezember 2025

Ort: Hotel Maximilian’s*****, Maximilianstraße 40, 86150 Augsburg

Einlass: 16:30 Uhr | Beginn: 17:00 Uhr

Tickets & Anmeldung: www.juliasperlingbehne.com/events

Angebot: Für kurze Zeit 20 % Rabatt auf alle Basic-Tickets mit dem Code Erfolg20

Hinweis: Die Teilnahme ist ticketbasiert.

Pressevertreter:innen erhalten auf Anfrage personalisierte Pressetickets mit bevorzugtem Zugang.

Akkreditierungen bitte per E-Mail an: support@juliasperlingbehne.com

„LET’S TALK ABOUT CHARISMA“ ist kein gewöhnliches Event –

es ist ein Abend, der inspiriert, bewegt und Menschen stärkt, ihr volles Potenzial zu leben.

Ein Erlebnis, das als Motivations- und Inspirationsbooster für ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2026 wirkt – und zeigt,

dass wahrer Erfolg mit Bewusstsein beginnt, mit Wertschätzung wächst und durch Verbindung lebt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ConsultingForYou

Frau Julia Sperling-Behne

Ludwig-Erhard-Str. 18

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 40 696328495 (Mo-Fr:

web ..: https://juliasperlingbehne.com/events

email : support@juliasperlingbehne.com

Julia Sperling-Behne lebt in Bayern und ist Bestsellerautorin, Mentorin und Top-Speakerin.

Mit ihrem interdisziplinären Ansatz aus Wirtschaftspsychologie, Kommunikations- und Bildungswissenschaften begleitet sie Menschen und Organisationen auf dem Weg zu bewusster Führung, innerer Stärke und nachhaltiger Wirkung.

Ihre Bewegung „Die Charisma-Revolution“ begleitet parallel zum Buch und steht für ein neues Verständnis von Erfolg – eines, das auf Wertschätzung, Menschlichkeit und innerer Klarheit beruht.

Julia inspiriert Menschen in Unternehmen, Medien und auf internationalen Bühnen, sich selbst erfolgreich zu führen – mit Haltung, Energie und Herz.

Bekannt aus: Sat.1 o TV Mittelrhein o Leadership-Podcasts o (internationale) Online-Kongresse

Pressekontakt:

ConsultingForYou | c/o IP-Management #24907

Frau Julia Sperling-Behne

Ludwig-Erhard-Str. 18

20459 Hamburg

fon ..: 040 696328495

email : support@juliasperlingbehne.com