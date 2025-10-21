KleinLeni – Spiel, Spaß und Sicherheit: Indoor-Klettergeräte erobern Kinderzimmer

Das Emsländer Start-up KleinLeni überzeugt mit hochwertigen Indoor-Klettergeräten und Montessori-Möbeln – nachhaltig produziert, zertifiziert und ausgezeichnet mit dem Gründerpreis Nordwest 2024.

Lingen/Emsland, Oktober 2025 – Aus einer Herzensidee ist eine Erfolgsgeschichte geworden: KleinLeni, das junge 1-Mann-Start-up aus Lingen im Emsland, hat sich in kurzer Zeit zu einer Marke entwickelt, die für hochwertige Indoor-Klettergeräte und Montessori-Möbel steht. Gegründet von Familienvater und Unternehmer Stefan Ripperda trägt das Unternehmen den Namen seiner ältesten Tochter Leni – und verbindet so von Anfang an Familiennähe, Leidenschaft und Verantwortung.

Im Online-Shop von KleinLeni sowie im stationären Showroom in Lingen (Ems) finden Eltern alles, was Kinder zum Klettern, Entdecken und kreativen Spielen brauchen: von beliebten Pikler-Kletterdreiecken über Kletterbögen bis hin zu kompletten Kletterlandschaften und Indoor-Spielplätzen. Doch das Angebot endet nicht bei den Klettergerüsten. Inzwischen umfasst das Sortiment auch eine breite Auswahl an Montessori-Möbeln, darunter praktische Kinderbetten, Regale und Aufbewahrungslösungen, die sowohl kindgerecht als auch designstark sind.

Ein besonderes Highlight ist die hauseigene Marke „Julies by KleinLeni„, gegründet im Jahr 2024 und benannt nach der zweiten Tochter Julie. Unter diesem Namen vertreibt KleinLeni zertifizierte Kletterdreiecke, Bögen, Rutschen und komplette Sets – Produkte, die Kindern unzählige Spielmöglichkeiten bieten und Eltern gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards garantieren. Denn Sicherheit steht bei KleinLeni an oberster Stelle: Alle Produkte werden ausschließlich in der Europäischen Union produziert, überwiegend in Lettland, und entsprechen den strengsten Normen.

Dass das Konzept überzeugt, zeigt auch die Auszeichnung mit dem Gründerpreis Nordwest 2024 in der Kategorie _“Sonderpreis für Kleingründungen“_. Diese Anerkennung ist nicht nur ein großer Meilenstein für das junge Unternehmen, sondern auch ein Beweis dafür, dass Mut, Leidenschaft und Qualität belohnt werden.

„KleinLeni ist für mich viel mehr als nur ein Shop – es ist ein Herzensprojekt. Ich möchte Produkte anbieten, die Kinder sicher in ihrer Entwicklung fördern und Eltern ein gutes Gefühl geben. Dass wir dafür so viel positive Resonanz und sogar einen Gründerpreis bekommen haben, macht mich unglaublich stolz“, sagt Gründer Stefan Ripperda.

Mit seinem fröhlichen, modernen Design, nachhaltiger Produktion und einer klaren Mission hat KleinLeni das Potenzial, in Zukunft noch viele Kinderzimmer in Deutschland und darüber hinaus zu bereichern. Ob klettern, spielen oder träumen – bei KleinLeni finden Familien genau das Richtige für ihre kleinen Abenteurer.

Willkommen bei KleinLeni – Entdecke spielerische Bewegung!

Unsere nachhaltigen Kletterdreiecke, Kletterbögen und Motorikspielzeuge und Kindermöbel fördern Selbstständigkeit, Kreativität und motorische Entwicklung – inspiriert von den Prinzipien der Pikler- und Montessori-Pädagogik. Sicher gefertigt in der EU für unbeschwerten Spielspaß.

