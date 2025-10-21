Ein skulpturales Band aus Holz und Licht – Wendeltreppe von EeStairs in einer Villa

Dialog von Material und Form

In einem privaten Wohngebäude im niederländischen Laren erhebt sich eine gewendelte Treppe, die mehr ist als ein vertikales Verbindungselement: Sie wirkt wie eine frei im Raum schwebende Skulptur. Mit fließender Geometrie, edlen Materialien und subtil inszeniertem Licht verkörpert sie die für EeStairs typische Synthese aus technischer Raffinesse und poetischer Leichtigkeit.

EeSoffit – das makellose weiße Band

Das zentrale Gestaltungselement ist die EeSoffit-Beschichtung, eine ultra-glatte, stoßfeste Verkleidung der inneren Spindelwand. In reinem Weiß ausgeführt und mit einem kontinuierlichen LED-Lichtband versehen, entsteht der Eindruck eines vollkommen makellosen Bandes, das sich schwerelos durch die Geschosse windet. Architektur wird hier zur Bewegung – zum Erlebnis des Auf- und Absteigens.

Dialog von Material und Form

Die Treppe lebt von der Spannung zwischen präziser Geometrie und der hochwertigen Verarbeitung von Naturholz:

Für EeStairs ist nachhaltiges und ressourcenschonendes Arbeiten ein Grundpfeiler der Fabrikation, weshalb bei der Fertigung Edelholz-Starkfurnieren auf Mehrschichtplatten aus schnell nachwachsenden Nadelhölzern bevorzugt werden. Das Eichenholz in massiver Ausführung für Handlauf und Profilierungen ist vorzugsweise mit einem oxidativen Öl behandelt und daher deutlich umweltschonender.

Stahlwangen aus 10 mm starkem Blech verleihen konstruktive Stabilität, die Endbeschichtung der fugenlosen Untersicht EeSoffit – erfolgt nach dem Einbau.

Brüstung und Stufen sind mit Eichenparkett belegt, wodurch ein einheitliches, haptisch angenehmes Materialbild entsteht.

Die sorgfältig gewählten Proportionen – Stufenhöhe 18,8 cm, Auftrittstiefe 26 cm – verbinden ergonomischen Komfort mit der Möglichkeit einer ruhigen, rhythmischen Bewegung.

Architektonische Choreografie

Ein wesentliches Detail ist die Schattenfuge zwischen Stufen, Stockwerksebenen und Geländerlaibung. Sie verleiht der Konstruktion eine gestalterische Klarheit, die besonders im Kontrast zum leuchtenden LED-Band des Handlaufs eindrucksvoll wirkt.

Der Grundriss der Treppe weist ein ausgeklügeltes Design mit subtilen Extras auf: ein ellipsoides „gequetschtes Rund“ in Bohnenform für das Treppenauge, kombiniert mit einem äußeren Handlauf in Rechteckform mit sanft gerundeten Ecken. Diese Geometrie erzeugt dort, wo die Rundung am stärksten ist, zusätzliche Stufenbreite – ein cleverer Eingriff, der das Gehen bequemer und sicherer macht.

Ein ästhetisches Detail ist die leicht auskragende Geländerlaibung, mit der die Treppe auf jeder Etage gleichsam den Benutzer empfängt.

EeStairs – Treppen als Architektur

EeStairs ist ein international führender Spezialist für maßgeschneiderte Treppenlösungen. Mit Standorten in den Niederlanden, Deutschland, England, Belgien, Frankreich und den USA realisiert das Unternehmen Projekte, die von privaten Wohngebäuden bis hin zu internationalen Landmark-Gebäuden reichen. Präzision, Innovation und gestalterische Sensibilität machen jede Treppe von EeStairs zu einem prägenden architektonischen Erlebnis.

Weitere Informationen unter: https://www.eestairs.de/project/residence-laren-nl/

