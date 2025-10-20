Alles, was Sie über die Safeglow® V16 Warnleuchte und ihre gesetzlichen Anforderungen ab 2026 wissen müssen

In weniger als zwei Jahren wird die V16 Warnleuchte von Safeglow® zur gesetzlichen Verpflichtung für Autofahrer in Spanien. Diese Entwicklung könnte die Sicherheitsstandards im Straßenverkehr neu definieren. Lesen Sie weiter, um die wichtigsten Informationen und Vorteile dieser innovativen Warnleuchte zu erfahren.

Wenn es um Sicherheit auf der Straße geht, zählt jeder Moment. Mit der Safeglow® V16 Warnleuchte präsentiert der Anbieter eine Lösung

V16 Warnleuchte kaufen

Die kompakte LED-Warneinrichtung verbindet modernste Technik mit höchster Sichtbarkeit – und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für Spanien sowie EU-weite Nutzung.

Hintergrund

Das klassische Warndreieck ist vielerorts schon heute nicht mehr ausreichend. In Spanien tritt ab dem 1. Januar 2026 eine neue Regelung in Kraft, wonach eine vernetzte Notfallleuchte mit GPS- und Mobilfunkverbindung zwingend vorgeschrieben wird.

Mit der Safeglow® V16 Warnleuchte ist diese Voraussetzung bereits heute erfüllt – und bietet darüber hinaus noch mehr Sicherheitsfunktionen.

Die wichtigsten Features im Überblick

Offizielle Zulassung: Die V16-Warnleuchte ist durch IDIADA als „Dispositivo de preseoalizacion de peligro“ zertifiziert und erfüllt das Real Decreto 2822/1998 (Anhang XI) für Spanien und EU-Kontext.

Safeglow®

360° LED-Rundumlicht: Die leuchtstarke Signalfarbe Orange sorgt für exzellente Sichtbarkeit bei Dunkelheit, Regen oder Nebel – ob auf Autobahnen oder Landstraßen.

Vernetzung inklusive: Beim Einschalten sendet die integrierte eSIM automatisch den Standort an die Verkehrsbehörde – ganz ohne App oder Smartphone.

Einfach in der Handhabung: Der starke Magnetfuß erlaubt schnelle und sichere Montage auf metallischen Oberflächen, z. B. Fahrzeugdach oder Motorhaube.

Wiederverwendbar & wartungsfrei: Die wartungsfreie Spezialbatterie macht wiederholten Einsatz über Jahre hinweg möglich – ideal für Viel- und Geschäftsfahrer.

Warum jetzt umrüsten?

In Zeiten zunehmender Mobilität – auch über Ländergrenzen hinweg – gewinnen Sicherheit und gesetzeskonforme Ausrüstung immer mehr Bedeutung. Wer in Spanien oder auf europäischen Straßen unterwegs ist, fährt mit der Safeglow® V16 nicht nur technisch auf der Höhe der Zeit, sondern auch rechtlich auf der sicheren Seite. Gleichzeitig bietet diese innovative Lösung deutlich bessere Sichtbarkeit als ein herkömmliches Warndreieck – insbesondere bei schlechten Sichtverhältnissen oder nachts.

Ab 2026 ersetzt die V16-Warnleuchte das Warndreieck in Spanien vollständig. Wer regelmäßig in Europa unterwegs ist, sollte schon heute auf die neue Technologie setzen. Die vernetzte Warnleuchte bietet im Ernstfall nicht nur mehr Sichtbarkeit, sondern auch wertvolle Sekunden bei der Alarmierung von Hilfsdiensten.

Ob PKW, Wohnmobil, LKW oder Motorrad – die Safeglow® V16-Leuchte ist die perfekte Lösung für alle Fahrzeugtypen. Neben Spanien werden auch andere EU-Länder ähnliche Regelungen einführen – ein frühzeitiger Kauf garantiert somit langfristige Sicherheit und Gesetzeskonformität.

Im Gegensatz zum traditionellen Warndreieck muss der Fahrer mit der V16-Leuchte nicht mehr aussteigen und sich selbst in Gefahr bringen. Dank Magnetfuß lässt sich die Leuchte bequem vom Fahrzeuginneren aus anbringen – ein entscheidender Vorteil bei Pannen auf Autobahnen oder in der Nacht.

Die Safeglow® V16-Warnleuchte ist nach Real Decreto 2822/1998 zertifiziert, IDIADA-geprüft und erfüllt alle Anforderungen der neuen spanischen Verkehrsvorschriften, die ab 1. Januar 2026 verbindlich werden. Schon heute setzen viele Fahrer in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf das moderne Warnsystem, um ihre Fahrzeuge zukunftssicher auszustatten. Die spanische Regierung schreibt die Nutzung vernetzter Warnleuchten ab 2026 verbindlich vor – ein Schritt, der europaweit als Vorbild gilt. Experten erwarten, dass weitere Länder folgen werden. Autofahrer, die heute schon auf die V16-Warnleuchte von Safeglow® umsteigen, sind für kommende Vorschriften bestens vorbereitet und erhöhen gleichzeitig ihre persönliche Sicherheit im Straßenverkehr.

Die TK Gruppe GmbH mit Sitz in Sandhausen (Baden-Württemberg) ist ein innovatives E-Commerce-Unternehmen, das sich auf den Vertrieb moderner, sicherheitsrelevanter Produkte im europäischen Markt spezialisiert hat. Unter der Marke Safeglow® vertreibt das Unternehmen über die Plattform www.v16-warnleuchte.de

Pressekontakt:

TK Gruppe Firma

Timo Klingler

industriestrasse 14

69207 Sandhausen

Tel: 017024964587

E-Mail: info@tk-gruppe.com

Web: https://v16-warnleuchte.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.

Originalinhalt von Pr-Gateway, veröffentlicht unter dem Titel “ V16 Warnleuchte von Safeglow® kaufen für Deutschland & Spanien ab 2026 Pflicht“, übermittelt durch Carpr.de