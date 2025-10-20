ONLYOFFICE DocSpace 3.5 veröffentlicht: Neue Editoren, flexiblere Freigaben und verbessertes Dateimanagement

ONLYOFFICE veröffentlicht DocSpace 3.5: Mit neuen Editoren, flexibler Dateifreigabe, verbessertem Dateimanagement und erweiterten Integrationen für noch effizientere Teamarbeit.

Riga, 20.10.2025 – Die quelloffene Cloud-Office-Lösung ONLYOFFICE veröffentlicht die Version 3.5 der Kollaborationslösung ONLYOFFICE DocSpace, die gemeinsame Arbeit an Dokumenten in sogenannten „Räumen“ mit vordefinierten Berechtigungen ermöglicht. Das Update bringt zahlreiche Neuerungen für Teams, die gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Die wichtigste und zentrale Neuerung ist die Integration der Editoren der neuesten Version 9.1 von ONLYOFFICE Docs. Darüber hinaus lassen sich Dateien nun einfacher teilen, da Nutzer nun auch Ordner freigeben können, ohne zuvor einen eigenen Raum erstellt zu haben. Auch die Möglichkeit, individuelle Links zum Teilen von Dateien oder Ordnern zu erstellen, ist Teil des Updates. Zudem bringt DocSpace 3.5 eine überarbeitete Nutzeroberfläche mit neuen Registerkarten wie die dedizierten Reiter „Für mich freigegeben“, „Zuletzt geöffnet“ und „Favoriten“.

Weitere Neuerungen umfassen die Optionen, Benachrichtigungen per Telegram zu aktivieren, eigene Plugins hinzuzufügen und Backups anzufertigen.

ONLYOFFICE DocSpace ist auf der offiziellen Website unter https://www.onlyoffice.com/de/docspace.aspx erhältlich.

Alle Neuerungen & Features im Detail:

Brandneue Editoren dank Integration von ONLYOFFICE Docs 9.1

Mit dem Mitte Oktober veröffentlichten Update auf Docs 9.1 steht Nutzern die aktuellste Version der ONLYOFFICE-Editoren direkt in DocSpace zur Verfügung. Die neue Version bringt zahlreiche Verbesserungen für das Erstellen, Bearbeiten und Kommentieren von Dokumenten, unter anderem:

Neue Schwärzungs- und Annotationsfunktionen im PDF-Editor

Verbesserte Diagrammfunktionen in allen Editoren

Verbesserte Performance von Formeln im Tabelleneditor

Individuell einstellbare Anzeige von offenen und gelösten Kommentaren

Neue Registerkarte „Folienmaster“ im Präsentationseditor

Unterstützung von HEIF- und HWPML-Dateiformaten

Einfacheres Teilen von Inhalten direkt aus DocSpace

Ein Schwerpunkt des Releases liegt auf der vereinfachten Zusammenarbeit. Ab sofort lassen sich Ordner direkt aus „Meine Dokumente“ heraus teilen, ohne dass dafür ein eigener Raum angelegt werden muss. Zudem können nun separate Freigabelinks für interne und externe Nutzer erzeugt werden, sowohl für Dateien als auch für Ordner. Dadurch erhalten auch Benutzer ohne Raumverwaltungsrechte mehr Flexibilität und Kontrolle über ihre Inhalte.

Besseres Nutzererlebnis durch überarbeitete Benutzeroberfläche

Neue Übersichtsbereiche sollen die Navigation in DocSpace deutlich intuitiver gestalten. So gibt es drei neue Reiter in der Benutzeroberfläche:

„Mit mir geteilt“ bündelt alle Dateien und Ordner, die von anderen Nutzerinnen und Nutzern freigegeben wurden – unabhängig davon, ob sie aus einem Raum oder über einen Link stammen.

„Zuletzt verwendet“ zeigt die letzten 100 bearbeiteten Dateien

„Favoriten“ listet häufig genutzte Inhalte dauerhaft auf

Zudem enthält das Update eine verbesserte Drag-and-drop-Funktion für Dateien und Ordner, eine überarbeitete Zwei-Faktor-Authentifizierungsseite und eine neu gestaltete Kachelansicht für mehr Übersichtlichkeit.

Benachrichtigungen in Telegram, Login via WeChat und andere Komfortfunktionen

DocSpace 3.5 bietet zahlreiche Komfortverbesserungen für den Arbeitsalltag. So können Benachrichtigungen zu Raumaktivitäten und Erwähnungen nun direkt im Messenger Telegram empfangen werden. Zudem ist die Anmeldung über ein WeChat-Konto per Ein-Klick-Login möglich. Auch die Verwaltung der Räume wurde vereinfacht: Räume können nun direkt gelöscht werden, ohne zuvor archiviert werden zu müssen. Sollte ein Upload oder eine Konvertierung fehlschlagen, lässt sich die Aktion mit einem Klick wiederholen, ohne den Prozess neu starten zu müssen. Außerdem lassen sich mit dem neuen Gruppentyp „Jeder“ alle Teammitglieder gleichzeitig in einen Raum einladen.

Neue Plugins für mehr Funktionalität

Mit dem neuen Update stehen Nutzern drei neue Plugins zur Verfügung, mit denen sich DocSpace weiter an individuelle Anforderungen anpassen lässt. Diese Plugins erlauben es Nutzern, ZIP-Dateien direkt zu öffnen und zu entpacken, Quelltextdateien in verschiedenen Formaten anzuzeigen und zu bearbeiten bzw. Bilder anzuzeigen und schnell bearbeiten zu können.

In der Cloud-Version können Nutzerinnen und Nutzer zudem eigene Plugins hochladen. Pro SaaS-Portal sind bis zu zehn Plugins mit einer maximalen Dateigröße von 5 MB erlaubt.

Backups und Tarife

Admins können ab sofort über die Seite „Service“ Backups erwerben. Dafür muss im Bereich „Wallet“ ausreichend Guthaben vorhanden sein. Der Business-Tarif von ONLYOFFICE DocSpace enthält zwei kostenlose Backups pro Monat. Alle Administratoren können Sicherungen erstellen, die Aktivierung des Services muss jedoch durch den jeweiligen Zahlungspflichtigen erfolgen.

ONLYOFFICE von Ascensio System SIA gehört mit über 10 Millionen Benutzern weltweit zu den führenden Open-Source-Plattformen für die kollaborative Bearbeitung von Dokumenten. Die Software integriert alle bekannten Funktionen gängiger Desktop-Anwendungen und enthält zusätzlich zahlreiche Produktivitätstools wie Dokumenten- und Projektmanagement, E-Mail, CRM, Kalender und Chat.

ONLYOFFICE bietet Usern darüber hinaus umfassende Online-Funktionen: Zugriff von jedem Ort und von jedem Gerät aus, schnellen Dateiaustausch und Kollaboration in Echtzeit.

ONLYOFFICE Docs lassen sich in jede Cloud-Plattform wie WordPress, Jira, Nextcloud, Moodle und Seafile integrieren. Durch die quelloffene API können Entwickler zudem eigene Add-ons schreiben. Der komplette Quellcode von ONLYOFFICE ist auf GitHub einsehbar.

Im Jahr 2022 wurde ONLYOFFICE mit dem Cloud Computing Insider Gold Award in der Kategorie ‚Cloud Content Management‘ ausgezeichnet.

Ascensio System SIA ist Mitglied der Open Source Business (OSB) Alliance, der wichtigsten Interessenvertretung der Open-Source-Wirtschaft in Deutschland.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.onlyoffice.com.

