DesignMaroc – Duftkerzen aus Marrakesch für ein orientalisches Wohngefühl

Mit den handgefertigten Duftkerzen von DesignMaroc zieht der Zauber von Marrakesch in die eigenen vier Wände ein – sinnlich, stilvoll und authentisch.

Beste Duftkerzen aus Marrakesch für ein orientalisches Wohngefühl. Marrakesch – eine Stadt wie aus 1001 Nacht.

Lebendig, faszinierend und voller Kontraste. Wer durch die engen Gassen der Medina schlendert, wird von einem Fest für die Sinne empfangen: leuchtende Farben, der Duft von Orangenblüten und Gewürzen, handgefertigte Kunstwerke an jeder Ecke. Marrakesch ist ein Ort, an dem Tradition und Moderne aufeinandertreffen – und genau dieses unverwechselbare Lebensgefühl bringt DesignMaroc mit seinen edlen Duftkerzen in die eigenen vier Wände.

Die Magie von Marrakesch in einer Kerze

Die Duftkerzen von Côté Bougie, erhältlich bei DesignMaroc, vereinen traditionelle marokkanische Handwerkskunst mit französischer Parfümeurskunst aus Grasse. Jede Kerze ist ein handgefertigtes Einzelstück – gefertigt mit Liebe, Kreativität und dem Anspruch, nicht nur zu duften, sondern zu verzaubern.

Die exklusiven Duftkompositionen spiegeln die Vielfalt Marokkos wider:

Sandelholz, Oud & Amber sorgen für eine warme, beruhigende Atmosphäre – wie in einem Marrakesch Riad

Jasmin, Minze & Orangenblüte machen die Leichtigkeit und Frische eines marokkanischen Gartens erlebbar.

Vanille-, Ingwer- & Gewürzenoten erzeugen ein anregendes, exotisch-würziges Dufterlebnis.

Die edlen Keramikgefäße werden in marokkanischen Werkstätten von Hand gefertigt. Jedes Stück ist ein Unikat – mal schlicht und modern, mal kunstvoll mit orientalischen Ornamenten verziert.

Mit Düften das Zuhause gestalten

Düfte können Räume verwandeln – sie schaffen Atmosphäre, beeinflussen die Stimmung und machen aus Wohnräumen persönliche Wohlfühloasen.

Für Entspannung und Ruhe: Sandelholz, Amber oder Oud sind ideale Begleiter für das Schlafzimmer oder den Abend im Wohnzimmer.

Für Frische und Energie: Orangenblüte, Jasmin oder Minze bringen Leichtigkeit und Vitalität in Küche, Bad oder Homeoffice.

Für Gemütlichkeit und Wärme: Zedernholz, Vanille und Gewürznoten schaffen Behaglichkeit – perfekt für den Wohn- oder Essbereich.

Ein Hauch von 1001 Nacht für Ihr Zuhause

Die Duftkerzen von DesignMaroc sind mehr als nur Accessoires – sie sind Ausdruck eines Lebensgefühls. Wer das orientalische Flair Marrakeschs liebt, findet hier die perfekte Verbindung aus Duft, Design und Handwerkskunst. Ideal als Geschenk oder für den eigenen Wohlfühlmoment – ein Stück Magie aus Marrakesch, das jeden Raum verzaubert.

? Jetzt entdecken auf www.designmaroc.de

