Steuerberater und Steuerberaterinnen (m / w / d) gesucht – mit Homeoffice-Option deutschlandweit

Gleitzeit, Homeoffice und attraktive Zusatzleistungen: Die Kanzlei Becherer Carl Scherf und Partner sucht Steuerberater und Steuerberaterinnen in Thüringen.

Die Becherer Carl Scherf und Partner mbB Steuerberater ist eine etablierte Steuerberatungsgesellschaft mit Hauptsitz in Jena und betreut Mandanten und Mandantinnen aus unterschiedlichen Branchen. Aktuell sucht das Unternehmen erfahrene Steuerberater und Steuerberaterinnen zur Verstärkung des Teams, welche eigenverantwortlich arbeiten und sich fachlich weiterentwickeln möchten. Neben einer abwechslungsreichen Tätigkeit erwarten Bewerber und Bewerberinnen flexible Arbeitszeiten, Gleitzeitregelungen, Homeoffice-Möglichkeiten sowie zahlreiche Zusatzleistungen – auch eine bundesweite Tätigkeit im Remote-Modell ist möglich.

Flexibles Arbeiten und moderne Strukturen

Die Kanzlei legt großen Wert auf Arbeitsmodelle, die sich an den Lebensrealitäten ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen orientieren. Dazu zählen nicht nur flexible Arbeitszeiten und ein transparentes Gleitzeitmodell, sondern auch individuell vereinbare Homeoffice-Lösungen, unterstützt durch moderne digitale Tools, welche ein ortsunabhängiges Arbeiten auf hohem Niveau ermöglichen. Die moderne technische Ausstattung ermöglicht ortsunabhängiges Arbeiten auf hohem Niveau. Ein respektvolles Miteinander und eine offene Kommunikationskultur prägen das Arbeitsumfeld zusätzlich. Das Team zeichnet sich durch gegenseitige Unterstützung und echtes Miteinander aus. Jeder hilft bei Fragen oder Herausforderungen, niemand bleibt allein mit einem Problem. Ideen werden offen besprochen, Feedback ist selbstverständlich, und „nein“ sagt bei uns niemand einfach – so entsteht ein Umfeld, in dem Zusammenarbeit und gegenseitige Wertschätzung gelebt werden.

Fachliche Vielfalt und individuelle Entwicklung

Das Aufgabenspektrum für Steuerberater und Steuerberaterinnen ist breit gefächert und bietet viel Raum für eigenverantwortliches Arbeiten. Es umfasst die steuerliche Beratung von Unternehmen und Privatpersonen, die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen sowie die Mitwirkung an Gestaltungsprojekten. Darüber hinaus unterstützt die Kanzlei aktiv die fachliche und persönliche Weiterentwicklung – etwa durch geförderte Weiterbildungen, interne Schulungsformate und einen regelmäßigen Austausch auf Augenhöhe innerhalb des Teams, bei dem Wissen und Erfahrungen frei geteilt werden.

Jetzt bewerben und beruflich durchstarten

Interessierte Steuerberater und Steuerberaterinnen finden auf unserer Website die vollständige Stellenbeschreibung als Steuerberater im Homeoffice. Das Bewerbungsverfahren erfolgt unkompliziert online. Auch für andere Berufsbilder innerhalb der Kanzlei sind Bewerbungen willkommen – weitere Stellenangebote sind hier zu finden.

Becherer Carl Scherf und Partner mbB Steuerberater mit Sitz in der August-Bebel-Straße 9, 07743 Jena, bietet Steuerberatung für Unternehmen, Selbstständige sowie Privatpersonen. Die Kanzlei steht für fachliche Exzellenz, eine moderne Arbeitskultur und langfristige Entwicklungsmöglichkeiten in einem kollegialen Umfeld.

