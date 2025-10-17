Ein Stück Irland auf dem Kalten Markt: Finnegan Events bringt Guinness-Genuss nach Ortenberg

Feiern wie die Ir(r)en – von 24. bis 28. Oktober 2025 im Wetteraukreis in Hessen

Vom 24. bis 28. Oktober 2025 verwandelt der traditionsreiche Kalte Markt in Ortenberg (Wetteraukreis) die hessische Gemeinde erneut in ein lebendiges Festgelände. Ein absolutes Highlight in diesem Jahr ist der offizielle Guinness-Stand betrieben von Christoph Rehak und seiner Event-Firma Finnegan Events.

„Es macht uns jedes Jahr aufs Neue großen Spaß, den Kalten Markt aktiv mitzugestalten und unseren Teil zu dieser tollen Tradition beizutragen“, so Rehak. „Die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team, insbesondere mit Marktmeister Julien Zahn, macht einfach Laune und funktioniert reibungslos. Das schafft die beste Basis für ein gelungenes Fest.“

Unter dem Motto „Die grüne Insel trifft auf ein hessisches Gericht“ präsentiert das Team um Eventmanager Christoph Rehak zwei bahnbrechende Neuheiten: Guinness 0.0 und das einzigartige „Guinness-Gulasch“.

IRISCHE LEBENSART MIT LIVE-MUSIK

An allen Tagen der Veranstaltung erwartet die Besucher am Guinness-Stand ein besonderes Programm: Live-Musik sorgt für die perfekte irische Atmosphäre und macht die Location zu einem lebendigen Treffpunkt. Das musikalische Rahmenprogramm unterstreicht das authentische Erlebnis der „grünen Insel“ mitten in Hessen.

NULL KOMPROMISSE – NULL ALKOHOL: DIE PREMIERE VON GUINNESS 0.0

Erstmals wird am Guinness-Stand das alkoholfreie Pendant des Kult-Biers ausgeschenkt. „Null Kompromisse – Null Alkohol“ lautet das Credo, das für den unverfälschten, vollen Geschmack von Guinness steht, der nun auch für alle Gäste genießbar ist, die alkoholfrei unterwegs sind.

KULINARISCHES HIGHLIGHT: DAS EINZIGARTIGE GUINNESS-GULASCH

Ein Muss für jeden Besucher ist das deftige „Guinness-Gulasch“, zubereitet von der Land-Wirtschaft – Wetterau. Dieses kulinarische Meisterwerk wird nach dem Prinzip „handmade“ und mit größter Sorgfalt stundenlang in einem großen Kessel über einem offenen Holzfeuer frisch zubereitet – für alle sichtbar. Der dabei entstehende Duft ist ein unwiderstehliches Versprechen für echten Genuss. Serviert wird das Guinness-Gulasch zu einem adäquaten Preis mit frischem rustikalem Bauernbrot oder wahlweise Nussbrot, einem klecks Schmand und einer Brise Petersilie. Ein Geschmackserlebnis, das in Erinnerung bleibt.

VOM LAND-WIRTSCHAFT-TRAILER: FRISCHE KÜCHE FÜR JEDEN GESCHMACK

Neben dem Guinness-Gulasch bietet das Küchenteam um Michael Coutandin aus seinem Land-Wirtschaft-Trailer eine Auswahl weiterer Leckereien frisch zubereitet an. Auf der Karte stehen Hessen Hot Dogs, Loaded Potatoes, French Fries sowie Wildbratwurst & mehr. Dabei legt das Team großen Wert auf frische Zutaten, Handwerkskunst und Nachhaltigkeit.

DER MANN HINTER DER IDEE: CHRISTOPH REHAK VON FINNEGAN EVENTS

Christoph Rehak ist kein Unbekannter in der Event-Szene. Als erfahrener Eventmanager hat er sich mit Finnegan Events über die deutschen Grenzen hinaus einen Namen gemacht. Seine Expertise ist nicht nur auf deutschen Volksfesten gefragt, sondern auch bei internationalen Kunden. So unterstützt er beispielsweise auch irische Firmen bei prestigeträchtigen Messen wie der IMEX in Frankfurt oder in Spanien/Barcelona, auch die Zürich Versicherung sowie die Deutsche Bundesbank & Barclays Bank gehören zu seinen Kunden.

„Wir bringen nicht nur ein Bier, sondern ein ganzes Stück irische Lebensart und die damit verbundene Leidenschaft nach Hessen. Der Guinness-Stand ist für uns eine Herzensangelegenheit, und wir freuen uns, in diesem Jahr mit dem Guinness-Gulasch und dem Guinness 0.0 zwei besondere Highlights anbieten zu können“, so Rehak.

BESUCHEN SIE UNS?

– Was: Guinness-Stand auf dem Kalten Markt Ortenberg (Wetteraukreis in Hessen)

– In Zusammenarbeit mit: Die Land-Wirtschaft Wetterau

– Wann: 24.10.2025 – 28.10.2025

– Wo: Marktgelände Ortenberg, Hessen

DIE HIGHLIGHTS IN DER ZUSAMMENFASSUNG:

– Tägliche Live-Musik für stimmungsvolle Atmosphäre

– Guinness 0.0 – „Null Kompromisse, null Alkohol“

– Einzigartiges „Guinness-Gulasch“ frisch vom offenen Holzfeuer

– Weitere frische Spezialitäten aus dem Land-Wirtschaft-Trailer: Hessen Hot Dogs, Loaded Potatoes & mehr

– Nachhaltigkeit und Handwerksqualität

ÜBER FINNEGAN EVENTS

Finnegan Events, betrieben von Christoph Rehak, ist ein spezialisierter Event- und Messedienstleister mit einem Fokus auf authentische Gastronomieerlebnisse. Das Unternehmen betreibt nicht nur eigene Standkonzepte wie den offiziellen Guinness STAND oder „The littlest mobile Irish Pub“, sondern unterstützt auch nationale und internationale Kunden in der Planung und Ausführung, darunter namhafte irische Firmen, bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Messeauftritte.

Pressekontakt:

Christoph Rehak

Finnegan Events

Tel. +49 60 45 – 955 115

Email: info@finnegan-events.de

www.finnegan-events.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Finnegan Events

Herr Chris Rehak

Untertorstraße 45

63688 Gedern

Deutschland

fon ..: +49 (0) 171 – 78 530 58

web ..: https://finnegan-events.de/

email : info@guinness-stand.de

Feiern wie die Ir(ren) – Finnegan Events & the littlest mobile Irish Pub sorgen für Bombenstimmung auf jeder Fete – Veranstaltungstechnik, Catering, Getränke, Musik und gute Laune – wir haben alles im Gepäck. Wann steigt Ihre ECHT IRISCHE PARTY?

Pressekontakt:

Textwerkstatt Alber

Herr Fabian Alber

Alte Kreipe 2

06493 Ballenstedt

fon ..: +49 (0) 176 – 3643 4261

web ..: http://www.textwerkstatt-alber.de

email : info@textwerkstatt-alber.de