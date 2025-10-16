Customs Support Group gründet Industry Advisory Board

Neues IAB mit acht Branchen-Experten treibt Innovation in Zoll und Handel voran, stärkt CSGs Marktführerschaft und beschleunigt effiziente, compliance-sichere Abläufe.

Die Customs Support Group (CSG), Europas führender unabhängiger Anbieter von Zollabfertigungs- und Handelslösungen, hat ihr Industry Advisory Board (IAB) ins Leben gerufen. In diesem Gremium werden die Kompetenzen von ausgewiesenen Branchenexpertinnen und -experten vereint, um Innovationen voranzutreiben und neue Lösungen zu entwickeln. Damit stärkt CSG die eigene Position als Marktführer und unterstreicht die große Bedeutung der Zollbranche für den globalen Handel und das Wirtschaftswachstum.

Die Gründung des IAB erfolgt zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt: Angesichts geopolitischer Spannungen und Zollstreitigkeiten, regulatorischer Veränderungen sowie sich rasant wandelnder globaler Lieferketten wird professionelles Zollmanagement für international tätige Unternehmen immer wichtiger.

„Die Nachfrage nach Zollexpertise ist so hoch wie nie zuvor“, sagt John Wegman, CEO der Customs Support Group. „Mit dem IAB der Customs Support Group stellen wir sicher, dass wir unsere Führungsposition behalten – nicht nur, weil wir die besten Köpfe gewinnen, sondern auch, weil wir ihr Know-how nutzen, um Marktveränderungen zu meistern, neue Chancen zu erschließen und unseren Kundinnen und Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten.“

Den Vorsitz des IAB hat Friederike Engelken inne. Sie ist eine anerkannte Expertin für Zoll- und Handelsstrategie und verbindet ihre umfangreiche praktische Erfahrung mit dem Erbe von WZC Riemann, einer der ältesten Zollagenturen Europas mit fast 150 Jahren Erfahrung.

„Im IAB geht es darum, CSGs einzigartiges Netzwerk an Expertise zu bündeln und es gezielt für die Zukunft einzusetzen“, erklärt Friederike Engelken. „Durch unterschiedliche Perspektiven entstehen neue Ideen, stärkere Verbindungen und ein spürbarer Mehrwert – für unsere Kunden und für unsere Branche.“

Zusammen mit der Vorsitzenden Friederike Engelken umfasst das international besetzte IAB derzeit acht sehr erfahrene Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):

John Dawson ist angesehener Experte für Zollabfertigung und Logistikmanagement mit über 35 Jahren Erfahrung und Gründer von Bell Transport & Logistics in Irland, wo er sich einen Ruf für operative Exzellenz erworben hat.

Ton van Grinsven war Gründungsmitglied von CSG in den Niederlanden, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im globalen Zoll- und Logistikbereich und hat eine zentrale Rolle bei der internationalen Expansion des Unternehmens gespielt. Er betreut weiterhin strategische, multinationale Kunden.

Harald Halvorsen junior ist Experte für Zollabfertigung und Spedition in vierter Generation und repräsentiert das Erbe von Harald Halvorsen Spedisjon AS, einer der ältesten und angesehensten Zollagenturen Norwegens. Er bringt umfassende Erfahrung in lokalen und internationalen Handelsabläufen, Organisationsentwicklung und strategischer Managementberatung ein.

Claudia Strobel verfügt über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen digitale Prozesse, Management, Marketing und Personalwesen und war Mitbegründerin der deutschen iZD Gruppe, deren Innovations- und Beratungskonzept sie mit ihren Führungsqualitäten und ihrem strategischen Verständnis maßgeblich geprägt hat.

Gerd Strobel ist Strategieberater sowie Experte für Zollabfertigung und Weiterbildung mit fast 40 Jahren Erfahrung. Er war Mitgründer der iZD Gruppe, treibende Kraft ihres Wachstums und prägte den Ruf des Unternehmens als verlässlicher Partner im Zoll- und Außenhandel.

Mark Taylor ist Experte für digitale Zollabfertigung, Abgabenmanagement und internationale Handelsprozesse mit mehr als 35 Jahren Erfahrung. Er war Mitgründer des britischen Britannia Bureau Ltd, wo er sich einen Ruf als Pionier für digitale Lösungen und erstklassige Compliance erworben hat.

Peter Wolf ist ein renommierter Logistikprofi mit über 45 Jahren Erfahrung, der europaweit Großprojekte in den Bereichen Versand, Agenturmanagement und Lieferkettenstrategie geleitet. Er ist Partner bei WCL – Worldwide Consultants in Logistics GmbH, Deutschland, und bringt umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Transformation, Integration und operative Exzellenz mit.

Diese Führungskräfte verfügen über umfassendes Fachwissen und praktische Erfahrung in den Bereichen Zoll, Logistik und internationaler Handel. Viele von ihnen haben zuvor marktführende Zollagenturen gegründet und geleitet, die später von CSG übernommen wurden. Heute bringen sie ihr Know-how ein, um die Unternehmensstrategie zu schärfen, Kundenbeziehungen zu stärken und das internationale Netzwerk auszubauen. Im kommenden Jahr plant CSG, das Board um weitere Mitglieder zu erweitern, um Expertise und Perspektiven noch breiter aufzustellen.

Durch die gebündelte Kompetenz seiner IAB-Mitglieder will die Customs Support Group ihre Sichtbarkeit erhöhen, ihre zukunftsorientierte Entwicklung vorantreiben und ihren strategischen Einfluss verstärken – und in einer Zollbranche, die wichtiger denn je geworden ist, ihre Führungsposition behaupten.

Über die Customs Support Group

Die Customs Support Group (CSG) ist Europas führender unabhängiger Anbieter von Zollabfertigungs- und Handelslösungen und ermöglicht nahtlose grenzüberschreitende Abläufe durch moderne digitale Innovation und tiefgehende Branchenexpertise.

Mit Präsenz in 14 europäischen Ländern an strategisch wichtigen Standorten bietet CSG das umfassendste Spektrum an Zolldienstleistungen am Markt. Mehr als 60.000 Kunden vertrauen auf ein Team von 1.700 engagierten Zollexperten, das sie dabei unterstützt, operative Effizienz und regulatorische Compliance in einem zunehmend komplexen Handelsumfeld zu steigern.

Weitere Informationen zur Customs Support Group finden Sie unter www.customssupport.com

