Unser Mode-Shooting für den Herbst 2025

Herrenausstatter Mode-Shooting Herbst 2025 auf dem Karwendelgebirge und das Wetter spielt nicht mit

Auf dem Karwendel-Gebirg‘

Das Karwendelgebirge, mit seinen schroffen Kalksteinwänden und unberührten Almwiesen eines der spektakulärsten Gebiete der bayerischen Alpen, war das Ziel unserer Mission am 21. August.

Überraschung vor Ort:

Das Wetter spielt nicht mit

Unser Team machte sich auf den Weg zur Karwendel-Alm – mit über 30 Outfits im Gepäck und der Vision, die neue Herbst-Winter-Kollektion vor dieser majestätischen Kulisse zu inszenieren. Was wir nicht erwartet hatten: Nebel, der die Sichtweite auf unter 20 Meter reduzierte, und Regen, der unsere ursprünglichen Pläne durcheinanderwirbelte.

Doch manchmal entstehen die besten Geschichten genau dann, wenn nicht alles nach Plan läuft. Unser bewährter Fotograf Hans-Christian Barth, der seit Jahren die Herrenausstatter-Shootings verantwortet, machte aus der Herausforderung eine Tugend. Die mystische Atmosphäre des Nebels wurde zur perfekten Kulisse für intensive, fast cinematische Aufnahmen. Und wenn das Wetter draußen nicht mitspielte, verlagerten wir das Shooting kurzerhand nach drinnen – in die rustikalen, aber stilvollen Räume der Karwendel-Alm.

Ende gut alles gut

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Drei Models, ein eingespieltes Styling-Team und eine Stimmung, die trotz widriger Umstände konzentriert, freundschaftlich und locker blieb. In nur einem Tag entstanden sämtliche geplanten Looks – ein beachtlicher Durchsatz, der die Professionalität aller Beteiligten widerspiegelt. Von eleganten Business-Looks bis zu robusten Outdoor-Styles war alles dabei. Die Vielseitigkeit unserer Marken – von zeitlosen Klassikern bis zu innovativen Materialien – zeigte sich eindrucksvoll vor der dramatischen Alpenkulisse. Manchmal braucht es eben genau diese unvorhersehbaren Momente, um Mode zum Leben zu erwecken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DePauli AG

Petra Baecker

Gutenbergstraße 3a

85748 Garching bei München

Deutschland

fon ..: +49 / 89 / 552 786 – 275

web ..: https://www.herrenausstatter.de/

email : p.baecker@depauli.com

Herrenausstatter.de

Deutschlands ältester Online-Shop für Premium-Herrenmode

Herrenausstatter.de wurde im Oktober 1997 als erster deutscher Online-Shop für hochwertige Herrenmode gegründet und wird bis heute von seiner Gründerin Renata DePauli persönlich geführt. Als Tochterunternehmen der DePauli AG (gegründet 1999 in München) hat sich Herrenausstatter.de in über 25 Jahren zu einer führenden Adresse für anspruchsvolle Männermode im deutschsprachigen Raum entwickelt.

Kuratierte Premium-Markenvielfalt

Das Sortiment umfasst über 250 sorgfältig ausgewählte deutsche und internationale Premium-Marken, darunter BOSS, Joop!, Emporio Armani, Polo Ralph Lauren, Woolrich und Fred Perry. Herrenausstatter.de bietet eine tiefe Auswahl in den Bereichen Business-Mode, elegante Freizeitkleidung und funktionale Outdoor-Bekleidung – stets mit dem Fokus auf Qualität, Stil und Langlebigkeit.

Persönliche Kundenbeziehung als Erfolgsrezept

Was Herrenausstatter.de besonders auszeichnet, ist der individuelle, persönliche Service. Viele Stammkunden haben einen festen Ansprechpartner, der ihre Vorlieben und ihren persönlichen Stil kennt. Dieses hohe Maß an Kundennähe wird durch innovative Technologien wie KI-gestützte Produktempfehlungen und personalisierte Stilberatung ergänzt.

Exklusive Partnerschaften

Herrenausstatter.de pflegt exklusive Kooperationen mit renommierten Marken. So ist das Unternehmen beispielsweise der einzige autorisierte Online-Händler für BOGGI Milano im deutschsprachigen Raum und unterhält privilegierte Partnerschaften mit Marken wie Fred Perry und ALBERTO.

Kontinuität und Expertise

Die Beständigkeit des Unternehmens zeigt sich auch im Team: Viele Mitarbeiter der „ersten Stunde“ sind noch heute Teil des Unternehmens. Diese Kontinuität und das über Jahrzehnte aufgebaute Fachwissen bilden die Basis für ein tiefes Verständnis der Bedürfnisse anspruchsvoller Männer.

Innovation trifft Tradition

Als Pionier im Online-Handel verbindet Herrenausstatter.de traditionelle Werte wie Qualität und persönlichen Service mit innovativen Konzepten. Die Website bietet zahlreiche inspirierende Features wie saisonale Styling-Vorschläge, Outfit-Kombinationen und redaktionelle Inhalte zu aktuellen Modetrends.

Ausblick

Herrenausstatter.de setzt auch in Zukunft auf die erfolgreiche Verbindung von kuratierter Markenvielfalt, persönlichem Service und innovativen digitalen Lösungen. Dabei bleibt das Ziel stets dasselbe: anspruchsvollen Männern ein exzellentes Einkaufserlebnis zu bieten, das ihrer Individualität und ihrem Stilbewusstsein gerecht wird.



Pressekontakt:

DePauli AG

Frau Petra Baecker

Gutenbergstraße 3a

85748 Garching bei München

fon ..: +49 / 89 / 552 786 – 275

email : p.baecker@depauli.com