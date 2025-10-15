Hausmarkt.at – Der Online-Shop für Heimwerken, Garten, Werkstatt, Werkzeug und Freizeit

Hausmarkt.at ist ein führender österreichischer Online-Shop mit Sitz in Arbing, der ein umfassendes Sortiment für Heimwerker, Profis,
Der Shop kombiniert hochwertige Produkte mit benutzerfreundlicher Navigation, schnellem Versand und zuverlässigem Kundenservice. Die Mission: Qualität zu fairen Preisen für Projekte rund um Haus, Garten und Werkstatt. Hausmarkt.at bietet detaillierte Produktbeschreibungen, Filteroptionen und regelmäßige Angebote. Hausmarkt.at überzeugt mit einem durchdachten Sortiment und exzellentem Service. Besonders die Vielfalt an Elektrowerkzeugen und Freizeitprodukten macht den Shop für Heimwerker und Familien attraktiv. Die klare Struktur der Website erleichtert den Einkauf – ein echter Tipp für alle, die Qualität und Bequemlichkeit schätzen! Hausmarkt.at ist die ideale Anlaufstelle für vielseitige Projekte dank breitem Sortiment, hoher Qualität und kundenfreundlichem Service. Entdecken Sie alles von Werkzeugen bis Freizeitartikeln auf einer Plattform!
Sortiment im Überblick:
Elektrowerkzeuge: Bohrmaschinen, Akkuschrauber (z. B. DEWALT DCD100YP2T-QW), Bohrhämmer, Kreissägen und Stichsägen für präzise Arbeiten.
Outdoor-Fahrzeuge: ATVs, Quads (z. B. Elektro-Sportquad Midi-PRO), Kinder-Elektroautos (Mercedes-Benz AMG G63) und -motorräder mit Sicherheitsfeatures wie Softstart.
Werkstatteinrichtung: Werkzeugwagen (z. B. RETTER R22 mit 388-teiligem Set), hydraulische Werkstattpressen (bis 200 Tonnen) und Hebetechnik für Autowerkstätten.
Arbeitskleidung: Sicherheitsschuhe (z. B. WARTER HIGHSAFE S3), robuste Berufskleidung mit Fokus auf Komfort und Schutz.
Gartengeräte: Rasenmäher, Roboterrasenmäher, Gartenzubehör und pflegeleichte künstliche Pflanzen.
Leitern: Haushalts- und Teleskopleitern mit rutschfesten Trittflächen, belastbar bis 150 kg.
Schweißtechnik: WIG- und MIG/MAG-Schweißgeräte für präzise Arbeiten, inklusive Zubehör wie Schweißhelme.
Drucklufttechnik: Flüsterkompressoren für Lackierarbeiten oder Werkzeugbetrieb.
Wandpaneele & Bodenbeläge: 3D-Wandpaneele in Marmoroptik und Klebeparkett für einfache Raumgestaltung.
Auto-Werkstattzubehör: Reifenwuchtmaschinen und Hebebühnen für Fahrzeugpflege.
Freizeitprodukte: Outdoorküchen, Gasgrills und Kinderfahrzeuge für Spaß und Entspannung.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
cadabra GmbH
Herr Yilmaz Dogan
Heindlkai 3
4310 Mauthausen
Österreich
fon ..: +43 (0) 660 567 77 96
web ..: https://hausmarkt.at/Impressum
email : doy@manwork.at
Pressekontakt:
