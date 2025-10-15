Neue Adventskalenderdosen von ADV PAX

Zur Adventszeit bringt ADV PAX die Adventskalenderdose „Present24“ (Art. 9605) auf den Markt. 24 kleine Überraschungsdosen mit Sichtfenster

Neu bei ADV PAX: Adventskalenderdose „Present24“ – 24 kleine Überraschungsdosen mit Sichtfenster

Zur Vorweihnachtszeit bringt ADV PAX eine attraktive Verpackungslösung auf den Markt: Die Adventskalenderdose „Present24“ (Art. 9605) überzeugt mit durchdachtem Design und praktischer Funktionalität.

Die Present24-Dose besteht aus elektrolytischem Weißblech, ist vollflächig bedruckt und mit einem weißen Pappblister versehen. Im Deckel befindet sich ein Sichtfenster, hinter dem sich 24 runde Stülpdeckeldosen (Ø 40 × 30 mm) verbergen. Jede Einzel­dose kann mit Stickern selbst beklebt und damit individuell gestaltet werden. Die Gesamtmaße der Verpackung betragen 282 × 192 × 50 mm.

Der Artikel ist sofort verfügbar, mit einer Lieferzeit von 2-3 Tagen. Der Stückpreis liegt bei 9,99 EUR (zzgl. MwSt. und Versand). ADV PAX liefert die Present24-Dose in Verpackungseinheiten von einem Stück.

Mit dem Adventskalender „Present24“ spricht ADV PAX Handel, Firmenkunden und kreative Verpackungsprojekte an, die Wert auf Individualität und hochwertige Präsentation legen.

Highlights auf einen Blick:

Material: elektrolytisches Weißblech

24 kleine Dosen hinter Sichtfenster

Individuell beklebbar durch beiliegende Sticker

Sofort lieferbar, 2-3 Tage Lieferzeit

Preis: 9,99 EUR zzgl. MwSt. und Versand

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie direkt im ADV PAX Onlineshop unter der Artikelnummer 9605.

https://www.adv-dosenshop.com/present24-artikel-9605.html

Link zur Originalmeldung: https://www.adv-dosenshop.com/news/neu-bei-adv-pax-adventskalenderdose-%E2%80%9Epresent24%E2%80%9C-%E2%80%93-24-kleine-ueberraschungsdosen-mit-sichtfenster-15-10-2025.html

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Ob Dekodosen, Gebäckdosen, Gewürzdosen, Gewürzdosen, Herzdosen, Kaffeedosen und Kaffeemühlen, über Kosmetikdosen, Lebkuchendosen, Nikolausdosen, Pflasterdosen, Spardosen, Spirituosendosen, sowie Stiftedosen, Teedosen, Vorratsdosen, Würfeldosen kann ADV PAX Lutec ihren Kunden in allen Farben wie Blaue Dosen, Goldene Dosen, Grüne Dosen, Pinke Dosen, Rosa Dosen, Rote Dosen, Schwarze Dosen, Silberne Dosen,

Weisse Dosen, oder nach Jahreszeiten / Feiertagen wie Weihnachten und Ostern immer die passende Dose als Verpackung bieten.

Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.

Der schwäbische Dosenhersteller bietet in seinem online Dosenverkauf Individuelle Verpackungen und Logodosen als Bonbondosen, Bonbongläser, Brillenetuis, Brotdosen, Brotzeitdosen, Chipsdosen, Cookiedosen, Duftdosen, Einmachdosen, Eiweißdosen, Erdnussdosen, Espressodosen, Essensdosen, Frischedosen, Frischhaltedosen, Frühstücksdosen, Gebäckschachteln , Gemüsedosen, und eben oben genannte Gewürzgläser, Gewürzmühlen und Gewürzstreuer und Pfefferstreuer.

Ob Gummibärchendosen, Haushaltsdosen, Kaffeeverpackung, Kakaodosen, Käsedosen, Keksdosen, Keksgläser, Keksschachteln, Knäckebrotdosen, Kombidosen, Konfektdosen, Konservendosen, Kräuterdosen, Küchendosen, Kuchendosen, Lebensmitteldosen, Lunchboxen, Mehldosen, Milchpulverdosen, Mintsdosen, Muffindosen, Müslidosen, Nudeldosen, Obstdosen, Pastadosen, Perlendosen, Pfefferminzdosen, und und und… Der Metalldosen-Hersteller bietet alles was die Verpackungsbranche, zu bieten hat: Dosen mit Logo, Flache Dosen, Plätzchendosen, Popcorndosen, Pralinendosen, Pralinenschachteln, Proviantdosen, Salzdosen, Schatztruhen, Schokoladendosen, Sektdosen, Snackdosen, Strandaschenbecher (Taschenaschenbecher) Süßigkeitendosen, Süßstoffdosen, Teebeutelboxen, Vesperdosen, Vorratsbehälter, Vorratsgläser, Weihnachtskeksdosen, Windlichter und Wurstdosen, Zuckerbehälter, Zuckerdosen, Zwiebackdosen,

