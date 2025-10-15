KI-Sekretariat meiti integriert mit HERO Software und erleichtert Handwerksbetrieben die Büroarbeit

Durch die Integration zwischen HERO und meiti sparen Betriebe Zeit und verpassen nie wieder Kundenanfragen. Die meiti KI beantwortet 24/7 Kundenanrufe und synchronisiert sie automatisch in HERO.

München, 14.10.2025 – Das KI-Sekretariat meiti bietet ab sofort eine Integration mit der Handwerkersoftware HERO an. Handwerksbetriebe können damit Kundenanfragen per Telefon, Website und WhatsApp automatisch erfassen und direkt in HERO verwalten. Die Integration sorgt für eine effizientere Kommunikation und reduziert den administrativen Aufwand erheblich.

„Mit der HERO-Integration bringen wir künstliche Intelligenz direkt in den Arbeitsalltag von HandwerkerInnen. Sie können sich damit stärker auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren, während Routineaufgaben im Hintergrund automatisiert laufen“, erklärt Sven Weidner, Geschäftsführer der meiti GmbH.

HERO Software zählt zu den führenden digitalen Lösungen für das Handwerk in Deutschland. Durch die Integration mit meiti profitieren HERO-NutzerInnen von folgenden Vorteilen:

– Automatisierte Kommunikation: meiti beantwortet Kundenanfragen und erstellt Zusammenfassungen.

– Nahtlose Integration: Alle Daten werden direkt in HERO Software hinterlegt und stehen dem Team zentral zur Verfügung.

– Weniger Büroaufwand: Einfache Kundenfragen werden sofort beantwortet und Routinearbeiten wie das manuelle Einpflegen von Kundendaten entfallen.

– Bessere Kundenerfahrung: Kunden werden persönlich begrüßt, ihre Anliegen 24/7 aufgenommen und Anfragen schneller bearbeitet.

„Unser Ziel ist es, Handwerksbetriebe nicht nur digital, sondern auch zukunftssicher aufzustellen. Mit meiti bieten wir eine smarte Lösung, die das Büro erheblich entlastet und so mehr Zeit für das operative Geschäft ermöglicht“, ergänzt Max Borrmann, Geschäftsführer der meiti GmbH.

U?ber meiti

Das KI-Sekretariat meiti unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen bei der Kommunikation mit Kunden. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz beantwortet meiti verpasste Anrufe, qualifiziert Kundenanfragen und vereinbart Termine – rund um die Uhr und individuell auf den Betrieb zugeschnitten. Weitere Infos unter: https://meiti.ai/.

