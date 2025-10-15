Gefühle kann man nicht ändern – der neue Schlager der Schweizerin Aline Alexandra

Flotte Musik aus der Schweiz
In „Gefühle kann man nicht ändern“ geht es um die kleinen und großen Herausforderungen des Zusammenlebens – ehrlich, liebevoll und mit einem Augenzwinkern erzählt.
Der Song beschreibt eine Beziehung, die nicht perfekt ist, aber echt: mit Fußballabenden statt Abwasch, Diskussionen im Bad und typischen Alltagskonflikten. Und doch bleibt am Ende die Erkenntnis: Trotz aller Gegensätze liebt man sich – jeden Tag neu.
Ein Lied über Geduld, Humor und das unausweichliche Chaos der Liebe – denn Gefühle kann man eben nicht ändern.
Das Lied wird zuerst in der Schweiz veröffentlicht, da sie an diesem Wochenende ein großes Fantreffen hat.
Aline Alexandra – Gefühle kann man nicht ändern
Schweizer VÖ-Datum: 09.10.2025
Deutsches VÖ-Datum: 16.10.2025
Label: Edelweiss Promotion
EAN: 4069493446661
ISRC: CH6542570057
Texter und Komponist: Caro Herz, Michael Corda, Martin Isenegger
Produzent: Stephan Weidenbrück
Label Kontakt: Jürg Wüthrich Telefon +41 79 354 70 24
Quelle: Büro Aline Alexandra
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
= Künstler- und Promotion-Service =
Weisestr. 55 – 12049 Berlin
kontakt@sperbys-musikplantage.de
Telefon 0172 3832237
https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
https://www.sperbys-musikplantage.de/
Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
Deutschland
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de
