Neues Kinderbuch „Ein Zauberelefant für Felice“ – Wort & Bild im Duett

Ein kleiner blauer Elefant, eine leise Zauberkraft und der Anfang einer Freundschaft. Liebevolle Illustrationen und Texte erzählen gemeinsam von Mut, Geborgenheit und Ankommen.

Ein Zauberelefant für Felice ist das Erstlingswerk von Annette Hartmann, einer professionellen Erzählerin. Ihr Debüt steckt voller Liebe und ermutigender Botschaften – und erzählt die berührende Geschichte eines kleinen blauen Elefanten, der in einem fernen Land geboren wird.

Erst ein fröhlicher Wirbelwind, der alle mit seinem Lachen ansteckt, dann ein Held mit geheimer Zauberkraft. Die Herde liebt den ungewöhnlichen Kerl – doch eines Tages tauchen Elefantenjäger auf, eine Verfolgungsjagd beginnt, der Elefant wird gefangen und nach Deutschland verschifft.

Gerade noch rechtzeitig verwandelt er sich in ein Stofftier – und landet im Kinderzimmer des Berliner Jungen Felice. Ist das das Ende seiner Reise? Oder der Anfang einer wunderbaren Freundschaft?

Das Besondere dieses Bilderbuchs ist das wunderbare Zusammenspiel aus Wort und Bild: Hartmanns ruhige, klare Sätze geben Halt und lassen Raum fürs gemeinsame Anschauen; die Illustrationen von Florencia Sagui – Grafikdesignerin und Illustratorin – sind warm, liebevoll komponiert und laden mit vielen kleinen Details zum Entdecken, Benennen und Erzählen ein. So verbindet das Buch zart erzählte Spannung mit großen Gefühlen: Anderssein & Zugehörigkeit, Angst & Mut, Sehnsucht & Ankommen – und zeigt Kindern, dass innere Stärke manchmal die größte Zauberkraft ist.

Bibliografie

Titel: Ein Zauberelefant für Felice

Text: Annette Hartmann · Illustration: Florencia Sagui

Umfang: 20 Seiten · ISBN: 978-3-9822575-2-5

Preis: EUR 7,95 [D] / EUR 8,90 [A]

Verlag: Richterverlag, 2025 · Alter: 1+

