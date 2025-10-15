Agile Track-&-Trace-Software für bewegte Märkte – zuverlässig, flexibel und zukunftssicher

Von Compliance bis Effizienz: Fluxcode zeigt, wie modulare Track-&-Trace-Software Unternehmen hilft, komplexe Lieferketten transparent und zukunftssicher zu gestalten.

Stockelsdorf, 15. Oktober 2025 – Regulatorische Vorgaben, technologische Entwicklungen und wirtschaftliche Veränderungen stellen Unternehmen in allen Branchen vor neue Herausforderungen. Immer komplexere Compliance-Anforderungen, wachsende Datenmengen und volatile Lieferketten erfordern flexible, zuverlässige Lösungen, die Prozesse sichern und gleichzeitig neue Potenziale erschließen. Die Fluxcode GmbH zeigt, wie sich Wandel mit modularer Track-&-Trace-Software nicht nur meistern, sondern in echte Chancen verwandeln lässt – von Effizienzsteigerungen über transparente Lieferketten bis hin zu skalierbaren Lösungen, die mit den Anforderungen der Märkte mitwachsen.

Alles ist in Bewegung – regulatorisch, technisch, wirtschaftlich

Track-&-Trace-Systeme haben sich in den letzten Jahren von einer branchenspezifischen Pflichtaufgabe hin zu einer zentralen Säule für Sicherheit und Transparenz in globalen Lieferketten entwickelt. Die zunehmende Regulierung in zahlreichen Märkten – von Europa über Asien bis Nordamerika – führt dazu, dass Unternehmen komplexe Anforderungen erfüllen müssen, um Nachvollziehbarkeit, Produktintegrität und Verbraucherschutz sicherzustellen.

Parallel dazu verändern technische Entwicklungen die Branche rasant. Cloudbasierte Infrastrukturen, automatisierte Schnittstellen und die zunehmende Bedeutung von Datenanalysen stellen sicher, dass Track & Trace nicht nur regulatorisch erfüllt wird, sondern zugleich Mehrwerte wie Effizienzsteigerungen oder Produktionsoptimierungen ermöglicht.

Auch wirtschaftlich ist vieles in Bewegung: Globale Lieferketten stehen unter Druck, Handelsbeziehungen ändern sich, und steigende Produktionskosten verlangen nach schlanken, skalierbaren Lösungen. Unternehmen, die sich hier flexibel aufstellen, sichern sich entscheidende Vorteile.

„Compliance allein genügt heute nicht mehr. Unternehmen benötigen Lösungen, die Vorschriften erfüllen, Kosten reduzieren, Transparenz schaffen und Wettbewerbsvorteile sichern“, erklärt Mitja Carstensen, Geschäftsführer von Fluxcode.

Dynamisch, beweglich, immer nach vorn gedacht – USP einer Zusammenarbeit

Fluxcode positioniert sich als Partner für Unternehmen, die sich in dynamischen Märkten bewegen. Das Unternehmen versteht seinen Beitrag nicht nur in der Bereitstellung von Software, sondern in der Unterstützung von Prozessen, der Sicherstellung von Transparenz und der Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ziel ist es, Lösungen bereitzustellen, die den tatsächlichen Arbeitsalltag abbilden und sich an wechselnde Anforderungen anpassen lassen.

Unternehmen, die mit Fluxcode arbeiten, erhalten ein System, das auf Effizienz und Verlässlichkeit ausgelegt ist. Die Software soll nicht hemmen, sondern den Betrieb unterstützen und beschleunigen. Gleichzeitig steht das Team hinter der Lösung beratend zur Seite, begleitet Implementierungen und sorgt dafür, dass Anpassungen oder Erweiterungen pragmatisch umgesetzt werden können.

„Was uns an der Zusammenarbeit besonders überzeugt, ist die transparente und partnerschaftliche Vorgehensweise“, berichtet Thomas Detert, Leiter Organisation & Datenverarbeitung bei der Arnold André GmbH & Co. KG. „Wir suchten eine schlanke, smarte Software für die TPD in der Zigarrenindustrie und fanden einen verlässlichen Partner. Entscheidungen werden klar kommuniziert, Anpassungen nachvollziehbar umgesetzt, und jeder Schritt der Implementierung sorgfältig begleitet. Die Lösungen reichen vom einfachen Handarbeitsplatz bis zur hochmodernen Fertigungslinie – unkompliziert, fair und ,flux‘ bedient. So können wir heute Anforderungen erfüllen und gleichzeitig auf ein langfristig flexibles System bauen – einfach FLUXCODE.“

Diese Erfahrungen spiegeln sich in greifbaren Ergebnissen wider:

* Über 6,9 Milliarden Packungen erfolgreich serialisiert

* 52 T&T-Märkte abgedeckt

* Software arbeitet mit einer nachweislichen Zuverlässigkeit von 99,95 %

* 24/7-Service für schnelle Hilfe bei Anfragen oder Erweiterungen

Track & Trace für viele Branchen – Agile Software für bewegte Märkte

Fluxcode verfügt über umfangreiche Erfahrung in stark regulierten Märkten und überträgt dieses Know-how auf zahlreiche weitere Branchen. Ob Lebensmittel, Textilien, Kosmetik, Luxusgüter oder Logistik – überall dort, wo Produkte serialisiert, Lieferketten transparent gemacht und gesetzliche Vorgaben erfüllt werden müssen, bietet die Software klare Mehrwerte.

Unternehmen profitieren insbesondere von:

* günstigeren Gesamtkosten im Vergleich zu Mitbewerbern

* nachweislich robusten und zuverlässigen Lösungen

* schneller Bearbeitung von Anfragen oder Erweiterungen

* partnerschaftlicher Unterstützung bei der Integration

* nahtlosem Übergang ohne Datenverluste

„Unsere Lösungen lassen sich flexibel auf Produktionslinien unterschiedlichster Komplexität anwenden – vom manuellen Arbeitsplatz bis zur hochautomatisierten Fertigung“, ergänzt René Petton, Geschäftsführer von Fluxcode.

Für Großkonzerne, kleine Manufaktur oder Distributor – die Fluxcode Suite

Die Fluxcode Suite ist eine modulare Softwarelösung für Track & Trace und Produktserialisierung, die sich an die individuellen Anforderungen unterschiedlichster Unternehmen anpasst – vom globalen Konzern bis zur spezialisierten Manufaktur. Dank einfacher Installation, nahtloser Integration in bestehende Prozesse und zahlreicher Schnittstellen ist ein schneller produktiver Einsatz möglich.

Die skalierbare Architektur erlaubt es, die Lösung flexibel an neue Märkte, Funktionen oder regulatorische Vorgaben anzupassen. Gleichzeitig sorgen automatisierte Abläufe dafür, dass Prozesse effizient ablaufen und gesetzliche Anforderungen zuverlässig erfüllt werden.

Mit der Suite erhalten Unternehmen eine Lösung, die Stabilität und Verlässlichkeit mit Flexibilität verbindet – sowohl für aktuelle Herausforderungen als auch für zukünftige Veränderungen.

Fazit

Die Fluxcode GmbH liefert Softwarelösungen, die Wandel aktiv gestalten. In einem Umfeld, in dem regulatorische, technische und wirtschaftliche Veränderungen zum Alltag gehören, sorgt die modulare Track-&-Trace-Software für effiziente Abläufe, Transparenz und gesetzliche Sicherheit.

Ob Lebensmittelproduzent, Kosmetikmarke, Textilunternehmen oder Logistikdienstleister – mit der Fluxcode Suite profitieren Unternehmen von einem Partner, der zuverlässig, schnell und integrativ arbeitet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fluxcode GmbH

Herr Mitja Carstensen

Georg-Ohm Str. 13

23617 Stockelsdorf

Deutschland

fon ..: +49 451 30 50 317 0

web ..: https://fluxcode.de/

email : info@fluxcode.de

Willkommen bei der Fluxcode GmbH – Ihrem Partner für innovative Track & Trace Lösungen in der Welt der Informationstechnologie.

Wir sind ein im Norden Deutschlands ansässiges Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, maßgeschneiderte Lösungen für die Verfolgung und Rückverfolgung von Produkten unter Einhaltung der Regularien der verschiedenen Produktzielmärkte anzubieten. Hierbei liegt unser Schwerpunkt derzeit in der Tabakbranche. Doch unser Fachwissen und unsere Dienstleistungen erstrecken sich weit über diese Branche hinaus, um auch anderen Industriezweigen einen Mehrwert zu bieten.

Unser Unternehmen

Fluxcode GmbH wurde 2019 mit der Vision gegründet, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Herausforderungen im Zusammenhang mit Produktverfolgung und -authentifizierung zu bewältigen. Wir verstehen, dass in einer zunehmend vernetzten und globalisierten Welt die Sicherheit und Integrität von Produkten von entscheidender Bedeutung sind. Daher entwickeln und implementieren wir fortschrittliche Track & Trace Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, die Transparenz entlang ihrer Lieferkette zu verbessern und gleichzeitig den Schutz vor Fälschungen zu erhöhen.

Unsere Dienstleistung

Unser Team von Experten verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Track & Trace Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter:

– Beratung und Analyse: Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre spezifischen Anforderungen zu verstehen und unsere Standardlösungen den Geschäftszielen unserer Kunden anzupassen.

– Systemintegration: Wir implementieren nahtlos unsere Track & Trace Lösungen in die bestehenden Systeme unserer Kunden, um einen reibungslosen Betrieb und maximale Effizienz sicherzustellen.

– Schulung und Support: Unser engagiertes Team bietet Schulungen und kontinuierlichen Support an, um sicherzustellen, dass unsere Kunden mit unseren Lösungen vertraut sind und das Beste aus ihnen herausholen können.

Unser Engagement für Qualität und Innovation

Bei der Fluxcode GmbH stehen Qualität und Innovation sowie Benutzerfreundlichkeit an erster Stelle. Wir investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um sicherzustellen, dass unsere Lösungen stets auf dem neuesten Stand der Technik sind und den sich ständig ändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht werden.

Unser Versprechen

Wir wissen, dass auftretende Probleme oder Fragen in einem Produktionsbetrieb schnell gelöst werden müssen. Wir garantieren Ihnen eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfragen oder Probleme. Hierbei stellen wir selbstverständlich einen 24/7 Support und unterstützen Sie, mit all unserer Erfahrung.

Pressekontakt:

Konzeptschmied GmbH

Herr Mario Stonies

Rudolf-Diesel-Str. 22

23617 Stockelsdorf

fon ..: +49 451 693 462 62

email : info@konzeptschmied.de