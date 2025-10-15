INROLED 50 CleanPro: Licht für saubere Umgebungen

Mit der INROLED 50 CleanPro stellt LED2WORK eine neue LED-Industrieleuchte vor, die speziell für hygienesensible und Wash-Down-Bereiche entwickelt wurde.

Die INROLED 50 CleanPro liefert helles, gleichmäßiges Licht und hält höchsten Reinigungsanforderungen stand. Damit eignet sie sich besonders für den Einsatz in der Nahrungs- und Getränkeindustrie, in der Pharma- und Verpackungsbranche.

Die LED-Industrieleuchte INROLED 50 CleanPro mit ihrem opalweißen Schutzrohr aus Polycarbonat ist Ecolab- und NSF-zertifiziert. Ihre schmutzabweisend beschichtete Oberfläche erleichtert die Reinigung. Edelstahl-Endkappen und eine hohe Temperaturbeständigkeit sichern den zuverlässigen Betrieb auch nach intensiven Wash-Down-Prozessen.

Die INROLED 50 CleanPro mit 50 mm Durchmesser liefert ein homogenes, blendfreies Licht mit hoher Farbwiedergabe. Die Leuchte ist für HACCP-Bereiche geeignet und in fünf Längen sowie in den Varianten Power und ECO erhältlich. Verwendete Materialien sind FDA-konform. Mit IP67 und IP69K, Beständigkeit gegen Säuren und Laugen sowie einem Einsatzbereich der ECO-Variante von -30 bis +70 °C ist sie eine robuste und langlebige LED-Leuchte für hygienesensible Produktionsumgebungen.

Die Leuchte ist robust, temperaturbeständig und wartungsfrei. Die INROLED 50 CleanPro steht für zuverlässige LED-Beleuchtung in hygienisch anspruchsvollen Bereichen und verbindet hohe Beständigkeit mit einfacher Reinigung.

LED2WORK bietet eine breite Palette an LED-Leuchten und Beleuchtungslösungen für die Industrie, insbesondere für Arbeitsplätze und Bereichen in Maschinen und Anlagen.

