Visplay launcht ein modulares, freistehendes Struktursystem für moderne Raumkonzepte

Ein System, das mitwächst

Räume verändern sich. Marken und Händler verlangen nach flexiblen Lösungen, die mitwachsen. Mit Spatio bringt Visplay ein neues freistehendes Struktursystem auf den Markt, das genau dafür entwickelt wurde.

Möbel allein machen noch keinen Raum. Gerade auf großen Geschäftsflächen fehlt es häufig an Struktur und an den technischen Voraussetzungen, um heutigen Anforderungen gerecht zu werden. Visplay ist seit über 85 Jahren Pionier in der Entwicklung modularer Raumsysteme und kennt die Dynamik von Raumgestaltung. Durch jahrzehntelange Entwicklung, die enge Zusammenarbeit mit Architekturbüros, Designerinnen und Designern sowie zahlreiche Projekte für renommierte Marken wissen sie, wie sich Räume verändern, und was sie dafür benötigen.

„Für Unternehmen braucht es die Flexibilität, auf die immer schneller und häufiger auftretenden Herausforderungen reagieren zu können. Neubauten werden eher weniger, sodass sich der Fokus vermehrt auf Umbauten und flexible Lösungen richtet“, erklärt Christian Vetterer, Geschäftsführer von Visplay. Deshalb entwickelt Visplay Systeme, die eine vollständige Infrastruktur bereitstellen und sich ohne großen baulichen Aufwand in bestehende Räume integrieren und jederzeit anpassen lassen.

Räume neu denken mit Spatio

Spatio ist eine architektonisch reduzierte und gestalterisch durchdachte Antwort auf die Anforderungen moderner Raumkonzepte. Was auf den ersten Blick minimalistisch erscheint, zeigt bei näherem Hinsehen maximale Flexibilität: Ein freistehendes, modulares Raster, das ohne Boden- oder Wandverbindung auskommt. Zubehör wie Warenträger, Vorhänge, Screens oder Licht lässt sich frei und präzise integrieren. Die Elektrifizierung ist vollständig eingebunden und bleibt dezent im Hintergrund. Aufbau und Anpassung gelingen mit wenigen Handgriffen. Spatio folgt damit dem typischen Visplay-Prinzip: einfach montierbare Lösungen, die Gestaltung und Funktion auf elegante Weise verbinden.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Hauptsächlich für den Einsatz im Retail konzipiert, kann Spatio ebenso für Pop-up-Flächen, Showrooms, Ausstellungen oder Arbeitsplätze genutzt werden. Die modulare Systemlogik ermöglicht eine flexible Skalierung, Kombination und Wiederverwendung über verschiedene Projekte hinweg. Dank der zurückhaltenden Formsprache fügt sich Spatio in unterschiedlichste Architekturen ein und bietet eine Bühne für Produkte, Marken und Inhalte.

Flexibel im Einsatz, nachhaltig im System

Visplay legt seit Jahren Wert auf die langfristige Nutzung seiner Systeme. Auch Spatio folgt diesem Prinzip: mit robusten, recycelbaren Materialien und einer Bauweise, die Wiederverwendung und Umbau erleichtert. Die modulare Struktur erlaubt es, das System immer wieder neu zu denken und an sich verändernde Anforderungen anzupassen. So leistet Spatio einen Beitrag zu nachhaltiger Raumplanung für Unternehmen und Marken.

Weiterführende Informationen zu Visplay und seinen Systemen erhalten Sie unter: https://visplay.com/de

Visplay ist ein global agierender Entwickler und Hersteller von Einrichtungs- und Raumsystemen mit Hauptsitz in Weil am Rhein, Deutschland. Seit über 85 Jahren setzt das Unternehmen Maßstäbe in Design, Funktionalität und Qualität. Ursprünglich tief verwurzelt im Bereich Ladenbausysteme, bietet Visplay heute ein breites Portfolio an Lösungen, die weit über den Retail-Sektor hinausgehen.

Die Produkte von Visplay zeichnen sich durch ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit aus und finden Anwendung in verschiedenen Branchen. Sie ermöglichen eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten, die den unterschiedlichen Anforderungen moderner Geschäftsräume gerecht werden.

